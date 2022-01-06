Kayısı Çekirdeğinin Faydaları Nelerdir? Kayısı Çekirdeği Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır?

Gün içinde tükettiğimiz her besinin sağlığımıza bir faydası olduğu bilinmektedir. Ancak tükettiğimiz sebze, meyve ve bitkilerin yanı sıra bunların tohumlarının da insan sağlığına sayısız faydası vardır. Bunlardan biri de kayısı çekirdeğidir. Kayısı çekirdeğinin en fazla kanser hücreler üzerinde olumlu etkisi vardır.

Kayısı çekirdeğinin faydaları nelerdir?

Kayısı çekirdeğinin insan sağlığı üzerinde pek çok olumlu etkisi bulunmaktadır. Bunlarda en önemlileri aşağıdaki gibidir:

Vücut fonksiyonlarının daha düzenli çalışmasını sağar. Kayısı çekirdeğinin içeriğinde yer alan vitaminler sindirimin kolaylaşmasına yardımcı oluyor. Bağışıklık sistemini güçlendirerek dış etkenlere karşı vücut direncini yükseltiyor.

Kayısı çekirdeği düzenli bir şekilde tüketildiğinde kan basıncını düzenler.

Kanserli hücrelerin oluşumunu engelleyici etkiye sahiptir.

Kayısı çekirdeğinden yağ da elde edilebilir. Bu yağlar cilt sağlığında önemli bir fayda sağlar ve cilt hücrelerini yeniler.

Sivilcelerin tedavisinde kayısı çekirdeği yağı kullanılabilir.

Kayısı çekirdeği yağı aynı zamanda ağrı kesici özelliğine de sahiptir. Baş ve mide ağrılarında kullanılmasında bir sakınca yoktur.

Kayısı çekirdeği yağı cilde faydaları nelerdir?

Kayısı çekirdeği yağının içeriği cilt üzerinde yatıştırıcı bir etkiye sahiptir.

Nemlendirici etkisi bulunur.

A, E ve Omega 6 içerir. Bu da düzenli kullanımla cildin sıkılaşmasına yardımcı olur.

Ciltteki egzama sorunlarının iyileşmesine yardımcı olur.

Yüzde zamanla oluşan ince çizgilerin dolmasını sağlar.

Selülit, mantar, sedef hastalığı gibi cilt sorunlarına iyi gelir, yaraların daha hızlı iyileşmesine yardımcı olur.

Ağrı ve ödem şişkinliklerine iyi gelir.

Kaş, saç ve kirpik bakımı için faydalıdır.

Kayısı çekirdeği ne işe yarar?

Kayısı çekirdeğinin insan vücudunda 3 önemli noktada faydası bulunur. Bunlardan biri kanserdir. Kayısı çekirdeği düzenli tüketildiği takdirde kanserli hücrelerin daha hızlı ve yayılmasını engelleyici bir güce sahiptir. Bir diğer özelliği ise cilde iyi gelmesidir. Sivilce oluşumunu engellediği gibi cilt hücrelerini yenileyerek gençleşmeye de yardımcı olur. Kayısı çekirdeğinin son olarak bağışıklık sistemine faydası bulunmaktadır. Bağışıklık sistemini destekleyerek dış etkilere karşı koruma sağlar.

Kayısı çekirdeği kaç kalori?

Sağlığa faydalı olan kayısı çekirdeğinin kalorisi de merak edilen konular arasında yer almaktadır. 100 gr kayısı çekirdeğinin kalorisi 884 kalori olarak hesaplanmaktadır.

Kayısı çekirdeği nasıl kullanılır?

Kayısı çekirdeğinin iki farklı kullanımı bulunmaktadır. Kayısı çekirdeğini tüketmek isteyenler ilk olarak sert kabuk içindeki çekirdeği direkt olarak yiyebilir. Bunun yanı sır kayısı çekirdeği yağ olarak da hem cilt için hem de su içine katılarak bağışıklık sistemi için tercih edilebilir.

Kayısı çekirdeği yağı yüze nasıl kullanılır?

Kayısı çekirdeği yapının cilt üzerinde pek çok faydası vardır. Ancak kullanımında dikkatli olunmalıdır. Güneşe çıkmadan önce uzmanlar kayısı çekirdeği yağının kullanılmaması konusunda kişileri uyarılır. Cilde uygulandığı zamanda eğer çok hassas bir cilde sahipseniz kayısı çekirdeği yağını su ile seyreltebilirseniz. Cildiniz alerjik reaksiyonlara karşı hassas değil ise birkaç damla kayısı çekirdeği yağını pamuğa dökerek cildinize sürebilirsiniz.