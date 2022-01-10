Amazonit Taşının Faydaları Nelerdir? Amazonit Taşı Özellikleri Nelerdir? Ne İşe Yarar?

Zarif ve şık görüntüsü nedeniyle günümüzde takı tasarımlarında ve ev aksesuarlarında tercih edilmektedir. Estetik bir taş olmaktan fazlasıdır, şifalı olması nedeniyle insan sağlığına yararlıdır. Amazonit bulunan ülkeler arasında başlıca, Avustralya, Amerika, Brezilya, Hindistan ve Madagaskar yer almaktadır. Dünyada Jade olarak da bilinir, soluk yeşil renkli bir silikattır. Bazılarının üzerinde beyaz çizgiler mevcuttur. Opak yeşil, mavi-yeşil (turkuaz) ve sarı-yeşil en çok bulunanlardır. Amazonit'e dair ilginç bilgileri yazımızda bulabilirsiniz.
Amazonitin güçlü şifalı özellikleri vardır. Özellikle Hindular çoğunlukla, kalp hastalıkları ve boğaz çakralarını iyileştirdiğini düşünürek faydalanmaktadır. Eski çağlarda Güney Amerika'da, şifalı ve koruyucu olduğu bilinirdi. Bundan dolayı, efsanevi Amazon savaşçılarının kalkanlarını süslemiş ve kötülüklerden koruduğuna inanıldığı için kullanılmıştır. Yaraları çabuk iyileştirdiği bilinir. Hücreleri yenileme özelliği olduğu için, bugün hala Amazonit' ten yararlanılmaktadır.
Amazonit, iletişim, barış, huzur ve uyumluluk taşıdır. Gerginliği azaltan sakinleştirici bir güçtür. Bulunduğu ortama pozitif enerji dalgaları saçar. Kişiler arasındaki iletişimi güçlendirdiği ve yanlış anlaşılmalardan doğan düşmanlık duygularının oluşmasını engellediği için 'barışın gücünü' temsil eder. İçten ve dürüstçe konuşmayı teşvik eder. Bu anlamda hakikat ile sembolize edilir. Astrolojik açıdan Başak burcu ile ilişkilendirilir. Onlar tarafından kullanılması, şans ve başarı getirir. Aynı zamanda ilham vericidir ve yaratıcılığı geliştirir. Düşünceleri özgürce ifade etmeyi temsil eder, bu açıdan politikacıların ve avukatların kullanması faydalıdır.
Amazonit taşının sahte olup olmadığını anlamak için parlaklığına dikkat etmeniz gerekir. Cam gibi dikkat çekici bir ışıltıya sahip olmalıdır. Eğer bu şekilde görünmüyorsa, sahte bir Amazonit söz konusu olabilir. Şeffaf bir türü ise o halde berraklığına bakmalısınız. Net olmayan, bulanık bir görüntüsü varsa muhtemelen gerçek değildir. Ayrıca yarı değerli olduğu için fiyat bakımından sahtelerine göre maliyeti fazladır. Şaşırtıcı bir şekilde fiyatı düşük ise gerçek olma ihtimali azdır.
Bu taştan maksimum verim alabilmek için, düzenli olarak haftada bir kere yıkanması gerekir. Son derece basit bir işlemle temizlenebilir. Bir kap dolusu ılık suyun altında ovalayarak yıkayabilirsiniz. Nemli kalmaması önemlidir, bu yüzden yıkadıktan sonra yaklaşık bir buçuk saat güneş ışığı altında kurumaya bırakmalısınız. Aralıklarla deşarj olmaya ihtiyacı olan bu taşın, yanında nane bulundurmalısınız. Bu sayede içinde biriken bütün negatif enerjiden kurtularak daha iyi çalışır.