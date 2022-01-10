Kalsit Taşının Faydaları Nelerdir? Kalsit Taşı Özellikleri Nelerdir, Ne İşe Yarar?

Kalsit taşı yoğun minerallere sahip olan ve doğada yaygın halde bulunabilen bir değerli taştır. Kalsit taşını bulmak aşırı zor olmasa bile yine de değerlidir. Kişiler kalsit taşından estetik olarak yararlanabilecekleri gibi mental ve fiziksel olarak da faydalanabilirler. Kalsit taşını bulundurmak her anlamda iyi bir şeydir diyebiliriz.

Kalsit Taşı Ne İşe Yarar?

Enerjiyi güçlendirerek temiz ve dengeli olmasını sağlar.

Vücuttaki ve bulunulan ortamdaki negatif enerjiyi dağıtır. Olumlu enerjiye katkıda bulunur. Bu nedenle evde ve iş yerlerinde bulundurulması iyi bir şeydir.

Topraktaki enerjiyi kişinin vücuduna geçirir

Motivasyonu arttırarak odaklanmayı kolaylaştırır.

Vücuttaki bütün çakraları harekete geçirir, düzenler ve dengede tutar.

Bedende bulunan kalsiyum oranını denge tutarak kemik hastalıklarına iyi gelir.

Dişlerin ve kemiklerin kuvvetlenmesini sağlar.

Eğer fazla kalsiyum varsa bunu vücutta eritmek suretiyle kireçlenmeyi azaltır.

İskelet sistemi için, bel ve sırt bölgesi için olağanüstü faydalır. Bu bölgedeki ağrılara iyi gelir.

Diş çıkarma döneminde bulunan bebeklere rahatlık hissi verir.

Kalsit Taşının Özellikleri Nelerdir?

Kalsit taşı, eğer Mohs sertlik cetvelini baz alacaksak, sertliği oldukça düşük bir taştır diyebiliriz. Sertlik derecesi 3 iken, yoğunluğu 2.6 civarındadır. Ülkemiz bu mineral kireçtaşı, mermer ve tebeşir gibi karbonatlı kayaçların esas mineralidir. Birçok cevherleşmenin etrafını sarıp korumaya alan bir mineral türüdür. Kalsit, aynı zamanda karbonatitlerin ve hidrotermal damarların en sık rastlanan minerallerindendir. Hatta ve hatta kalsit o kadar sık bir mineraldir ki: travertenlerin, dikit ve sarkıtların oluşumunda çok büyük rol oynar (ana bileşen derecesinde). Bu nedenle aslında doğal mağaraların meydana gelmesinde etkilidir.

Kalsit taşı doğada yaygın olarak bulunabilen bir taştır. Katkısız hali ile saydam yani renksiz bir biçimde olan kalsit çok değişik ve farklı türden renklerde olabilir. Mavi, turuncu ve yeşil bilinen en sık taş renkleridir. Kalsit yer yüzüne yakın bir konumda olduğu için çıkartılması kolaydır fakat çıkarırken narin davranılması mühimdir. Yazımızda da bahsettiğimiz gibi yumuşak bir mineral olan kalsit taşı, su ile temas ettiğinde oldukça hızlı biçimde zarar görebilir ve kolayca kırılabilir bir yapısı vardır.

Bıçak ile de kolayca çizilebilen kalsit taşı, sertlik derecesi çok düşük olduğundan dolayı takı ve mücevherlerin yapımında neredeyse hiç tercih edilmez. Bu taş doğada yaygın olarak bulunduğundan dolayı maddi değeri pek yüksek değildir. Fakat yine de kendince bir değeri ve güzelliği vardır. Bu nedenle de parça kristal ya da süs eşyası olarak sık sık kullanılır. Özellikle, renkli kalsit taşları koleksiyoncuların çok ilgi duyduğu maddeler arasındadır. Kalsit, türüne göre:

Floresans (foton ile uyarılma neticesinde ışık yayma)

Fosforesans (floserans'tan farklı olarak absorbe ettiği enerjiyi birkaç saat sonra aktarır, daha az ışık olan bir ortamda ışıma yapar yani parlar.)

Termolüminesans (ısıtılma ile ışıma) ve

Tribolüminesans (kırıldığında, sıkıştırıldığında veya sürtüldüğünde ışık saçma)

Özellikleri bulundurur.

Kalsit koleksiyon ya da süs eşyaları dışında çok fazla alanda kullanımı olan bir mineraldir. Bilhassa beyaz olan tür öğütülerek endüstride kullanılabilir. Yazımızda da değindiğimiz gibi: tebeşir ve kireç gibi ürünlerde kullanılır. Bunlara ek olarak halı, boya, kağıt, diş macunu, yapı malzemeleri, hayvan yemi, plastik gibi maddelerde de kullanımına rastlanır.

Kalsit Taşının Anlamı Nedir?

Kalsit taşı, adını eski Yunancadan almıştır ve anlamı "Chalix" yani Türkçe anlamıyla kireçtir. Kalsit taşı da kireç taşı anlamını taşımaktadır.

Gerçek Kalsit Taşı Nasıl Anlaşılır?

Gerçek kalsit taşının anlaşılması için taşın küçük bir kısmını kırabilirsiniz. Kırılan kısmın iç rengi ile dış rengi aynıysa taş kesinlikle gerçektir. Fakat taşı almamışsanız ve alırken gerçekliğinden emin olmak istiyorsanız taşı çakmakla ısıtabilirsiniz. Boya ise akacaktır. Orijinal ise taşta değişim meydana gelmez.

Kalsit Taşı Nasıl Temizlenir?

Kalsit taşı, etkisinin geçerli olması için temiz tutulmalıdır. Bunun için akan suyun altında 5 dakika bekletmek ya da 10 dakika sirkeli/tuzlu suyun içinde bekletmek etkili olacaktır.