Kunzit Taşının Faydaları Nelerdir? Kunzit Taşı Özellikleri Nelerdir, Ne İşe Yarar?

Silikat kimyasal grubuna ait bir taş türü olan Kunzit taşı içeriğinde oksijen, silisyum, alüminyum ve lityum bulunduruyor. Spodumen grubunda yer alan bu taş türü renklerine göre de isimlendirilirler. Bu taşlar genel olarak opak, yarı saydam ve saydam olarak oluşabilirler. Rengini genel olarak içeriğinde yoğun olarak bulunan lityumdan alır. Yarı değerli taşlar arasında önemli bir yeri olan kunzit taşı birçok yerde karşılaşılan taşlar arasında bulunuyor. Kunzit taşı anlamı ve özellikleri ile birçok taş türünden oldukça farklı bir taştır. Kunzit taşına dair detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Kunzit Taşı Ne İşe Yarar?

Kunzit taşı faydaları oldukça fazladır. Kişilerin bu taşları farklı şekillerde kullanmaları hem ruhsal hem de bedensel olarak fayda görmesini sağlar. Kunzit taşının faydaları arasında şunları saymak mümkündür:

Kunzit taşı iletişimi kuvvetlendiren bir taş türüdür.

Bağışlamayı ve affetmeyi kolaylaştırır.

Sakinleştiren bir yapısı vardır.

Sinirler üzerinde olumlu etkileri bulunur.

Duyguları dengeleyen bu taşlar olumsuz düşüncelerden arındırır.

Evrensel sevgi taşı olarak da bilinir.

Vücuttaki elektriği toparlayarak topraklama vazifesi görür.

Hücre yenilenmesinde etkilidir.

Kalbi rahatlatır ve yersiz kuruntulardan arınmanıza yardımcı olur.

Kan dolaşımını olumlu etkiler.

Beyni dinlendiren bir taştır ve yorgunluğu alır.

Depresyonu azaltan bu taş türü odaklanmayı artırır ve son derece zihin açan bir yapısı vardır. Birçok yerde çıkarılabilen kunzit taşı yaşlanma üzerinde de olumlu etkileri ile öne çıkar.

Gerçek Kunzit Taşı Nasıl Anlaşılır?

Üçüncü göz, alın, boğaz ve kalp çakralarını etkileyen kunzit taşı bağışlayıcı bir taş türüdür. Kalp üzerinde olumlu etkileri olan bu taşı renkleri ile ayırt etmek mümkündür. Pembe, mor ve lila tonlarına sahip olan taş türleri arasında yer alıyor. Saydam kristal olabildiği gibi aynı zamanda yarı saydam ya da opak da olabilir. Kunzit taşı özellikleri bu taşın ayırt edilebilmesinde son derece önemli farklılıklar ortaya çıkarır. Günümüzde en fazla çıkarıldığı yerler arasında şuralar sayılabilir:

Brezilya,

Myanmar,

Pakistan,

Afganistan

Madagaskar,

Amerika Birleşik Devletleri

Bunların yanında her geçen gün daha da fazla yerde çıkarılmaktadır. Kunzit taşı yarı değerli taşlar arasında olsa da kullanım alanları oldukça fazladır.

Kunzit Taşı Nasıl Temizlenir?

Kunzit taş sertliği 6.5 ile 7 arasında değişir. Bu taş türünü temizleyebilmek için suyun altında rahatlıkla yıkayabilirsiniz. Aynı zamanda toprağa gömülerek de temizlemek mümkündür. Kunzit taşının ilk dikkati çeken yapısı ise güneşe karşı dayanıksız olmasıdır. Güneş karşısında bu taşlar renklerini kaybedebilirler. Bu nedenle güneş enerjisini temizleme sırasında kullanabilme şansınız bulunur.