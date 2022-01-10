Mavi Kalsedon Taşının Faydaları Nelerdir? Mavi Kalsedon Taşı Özellikleri Nelerdir, Ne İşe Yarar?

Anadolu coğrafyasında mavi altın olarak bilinen bu taş türü Antik dönemlerde oluşarak günümüze ulaşmış bir taştır. Şifalı olması sayesinde yıllar içerisinde birçok farklı amaç için kullanılmıştır. Kalsedon taşı anlamı taşın geçmişte sevkiyatının yapıldığı yerden gelir. İstanbul Kadıköy limanından Romalılar tarafından sevkiyatı yapılan bu taş türü Kalkedon limanından adını alır. Ruhu besleyerek inancı güçlendiren bu taş türü hem başarının hem de gücün sembolü olarak görülmüştür. Günümüzde birçok farklı alanda kullanılan bu taş türü hem oymacılık hem de mücevher yapımında kullanılmaktadır. Anadolu'da ise Eskişehir yoğun olarak çıkarıldığı yerler arasındadır. Mavi Kalsedon taşına dair detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Mavi Kalsedon Taşı Ne İşe Yarar?

Mavi kalsedon taşı özellikleri birçok bakımdan dikkati çeker. Bu taş türü değişik renk ve desenlerde çıkarılabilir. Mavi, pembe ve mor renk tonlarında olan bu taşlar Almanya ve Meksika ülkelerinde de bolca çıkarılır. Mavi kalsedon faydaları ise şunlardır:

Taşlar iyimserlik ve iyi dilekleri sembolize etmektedir.

Hitabet gücünün artırılmasında etkilidir.

Negatif enerjiyi engeller

Öksürüğün azalmasında etkilidir.

Zihnin sağlamlığını artıran bir taş türüdür.

Koruyucu özellikleri vardır ve nazara karşı çok etkilidir.

Ruhsal olarak dengeleyici bir taş türüdür.

Enerjiyi artıran bu taş aynı zamanda stresi azaltır.

İnsanların cesaretini artıran taş pozitif enerji vererek daha zinde hissetmenize yardımcı olur. Mavi kalsedon taş türü her anlamda insanlar için sağlıklı bir taş türüdür.

Gerçek Mavi Kalsedon Taşı Nasıl Anlaşılır?

Gerçek mavi kalsedon taşını sahtelerinden ayırt edebilmek için ısıya maruz bırakmanız gerekir. Isıya maruz kalan bir taşın üzerindeki boyalarda akma meydana gelir. Gerçek taşlarda ise boya akması gibi bir durum söz konusu olmaz. Bir diğer yöntem ise taşır kırmaktır. Eğer taşı kırdığınızda renk farklılığı ile karşılaşırsanız taşınız muhtemelen sahtedir. Daha da emin olamazsanız taşları Arkeoloji bölümlerinde özel testlerle incelettirebilirsiniz.

Mavi Kalsedon Taşı Nasıl Temizlenir?

Dayanıklı bir taş olmasına karşın mavi kalsedon taşlarını temizlerken dikkatli olmasınız. Bu taşları darbelerden korumalı ve çizilme ihtimallerini ortadan kaldırmalısınız. Taşları saklayacağınız zaman kadife keseler kullanabilirsiniz. Temizlemek için ise toprakta bir gün bekletebilirsiniz. Aynı zamanda tuz lambası yanında bekletmek de temizlemek için yeterlidir. Mavi kalsedon taşı yanında selenit taşı koyarsanız taşınızın negatif enerjisi temizlenir.