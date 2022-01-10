Mercan Taşının Faydaları Nelerdir? Mercan Taşı Özellikleri Nelerdir, Ne İşe Yarar?

Mercan taşı aşırı ısıya karşı çok duyarlıdır. Zaman içindeki yıpranmadan ve aşınmadan dolayı yüzeyinde renk solması meydana gelir. Organik bir taştır ve doğal olarak bulunur. Şifalıdır, mücevher ve diğer aksesuarların yapımında kullanılır. Yoğunlukla Akdeniz ve Atlantik'te rastlanır. Mağara oyuklarından ve resiflerden çıkarılır. Derinliği 3 metreden, 275 metreye kadar değişen çukurlarda bulunur. Mercan bulunan resiflerin girintilerinde, kireç üreten polipler yer almaktadır. Bunlar Mercan'ı oluşturan temel kimyasal bileşendir. Doğadan elde edilen bu taş genellikle 30 cm civarında çıkar. Nadir durumlarda ebatları en fazla, 80-90 santimetreye kadar ulaşmaktadır. Ancak günümüzde çoğunlukla ufak boyutları mevcuttur. Mercan taşına dair detayları yazımızda bulabilirsiniz.
Kullanıcısını daha güçlü, kendinden emin, iradeli ve enerjik kılar. Mercan etrafına kozmik bir turuncu enerji dalgası yayar. Bu enerji, kan dolaşımı, kemik iliği, lenf bezleri ve omurga sağlığı ile bağlantılıdır. Söz konusu rahatsızlıklar için şifa verici etkileri vardır. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirerek, hastalıklara açık kapı bırakmayı engeller. Kansızlığa yol açan hastalıklara, çiçek hastalığına, sarılığa, safra kesesi taşından kaynaklı ağrılara ve yüksek ateşe karşı etkilidir. Bu rahatsızlıkların tedavisini gören hastaların kullanmaları yararlıdır.
Fiziksel faydanın yanı sıra, kişiyi cazibeli ve risk almaktan korkmayan iddialı biri yapar. Liderlik ruhunu besler, bu anlamda yöneticilik ile ilgili kritik pozisyonlarda görev alanlar tarafından kullanılması gerekir. Aile içindeki ilişkilerin uyumlu hale gelmesine yardımcı olur. Bu anlamda sorunlu ilişkilerin düzeltilmesini destekler.
Anlamı bakımından manevi birtakım kavramlar ile ilişkilidir. Sağlık açısından faydalı ve iyileştirici etkilerinden dolayı temel olarak bir şifa taşıdır. Diğer yandan sembolik olarak, mütevazı olmak, olgunlaşmak, aydınlanmak, neşe ve sonsuzluk anlamlarını taşır. Aynı zamanda başarı ve zenginliği simgeler. Bu taşı kullananların para ve gücü yakalayacağına inanılır.
Mücevherciye gitmeden de Mercan taşının sahte olup olmadığını basit işlemler ile kolaylıkla anlayabilirsiniz. Büyüteç ile güçlü bir ışık kaynağı altında taşın yüzeyine ayrıntılı bir şekilde bakın. Eğer pütürler bulunuyorsa, küçük granüller ve baloncuklar mevcutsa büyük oranda sahtedir. Çünkü gerçeğine ne kadar yakından bakarsanız bakın pürüzsüzdür ve çukur ya da delik gibi kusurları yoktur.
Gerçek Mercan taşı nasıl anlaşılır sorusunun bir diğer yanıtı da zerdeçaldır. Bir tutam baharatı alaraktaşı ovalamaya başlayın. Zerdeçalda herhangi bir renk değişmesi gözünüze çarpıyorsa gerçek değildir.
Mercan taşının yumuşak yapısından dolayı temizliği yapılırken dikkatli olunmalı ve ekstra özen gösterilmelidir. Hafif nemli ve temiz bir pamuklu bez ile taşı narin bir şekilde silebilirsiniz. Bu işlemden sonra ılık bir kase beyaz sabunlu suyun içinde durulayabilirsiniz. Kesinlikle suyun içinde uzun süre tutmaktan kaçınmalısınız. Hemen çıkarmalı ve temiz bir havlu yardımıyla kurulamalısınız. Tozunu da mutlaka düzenli olarak almalısınız.