Mercan Taşının Faydaları Nelerdir? Mercan Taşı Özellikleri Nelerdir, Ne İşe Yarar?

Mercan taşı aşırı ısıya karşı çok duyarlıdır. Zaman içindeki yıpranmadan ve aşınmadan dolayı yüzeyinde renk solması meydana gelir. Organik bir taştır ve doğal olarak bulunur. Şifalıdır, mücevher ve diğer aksesuarların yapımında kullanılır. Yoğunlukla Akdeniz ve Atlantik'te rastlanır. Mağara oyuklarından ve resiflerden çıkarılır. Derinliği 3 metreden, 275 metreye kadar değişen çukurlarda bulunur. Mercan bulunan resiflerin girintilerinde, kireç üreten polipler yer almaktadır. Bunlar Mercan'ı oluşturan temel kimyasal bileşendir. Doğadan elde edilen bu taş genellikle 30 cm civarında çıkar. Nadir durumlarda ebatları en fazla, 80-90 santimetreye kadar ulaşmaktadır. Ancak günümüzde çoğunlukla ufak boyutları mevcuttur. Mercan taşına dair detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Mercan Taşı Özellikleri Nelerdir?

Mercan taşı özelliklerinden en önemlisi değerli ve şifalı bir taş olmasıdır.

Kristal bir yapıya sahip mineral olmaktan ziyade, doğal süreçlerle oluşan bir taştır. Mercan derin sularda ve mağara gibi gölgeli yerlerde, deniz yataklarında, kayalıklarda meydana gelir.

Polip adı verilen mikro deniz canlıları sayesinde yavaş yavaş ortaya çıkar.

Gerçek bir Mercan orta sertliktedir. Mohs ölçeğinde 3 ila 4 derece arasında yer alır. Bundan dolayı kırılmaya karşı dayanıklı değildir.

Bu taş dünyanın birkaç bölgesinde yer almaktadır, ancak İtalya'nın Napoli şehrinde bulunan Torre del Greco bölgesi, Mercan rezervi bakımından %75 ile lider konumdadır. Ayrıca yine İtalya'nın Sardunya adasında da büyük oranda bulunur. Kızıldeniz, Malezya Takımadaları, Midway Adaları, Japonya, Avustralya ve Hawaii Adaları, Mercan bakımından bereketli olan yerlerdir.

Mercan'ın kimyasal temel yapısını, magnezya ve kalsiyum karbonat (Caco3) oluşturur.

Rengi genellikle, canlı kırmızı, turuncu ve pembedir.

Mercan Taşı Ne İşe Yarar?

Kullanıcısını daha güçlü, kendinden emin, iradeli ve enerjik kılar. Mercan etrafına kozmik bir turuncu enerji dalgası yayar. Bu enerji, kan dolaşımı, kemik iliği, lenf bezleri ve omurga sağlığı ile bağlantılıdır. Söz konusu rahatsızlıklar için şifa verici etkileri vardır. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirerek, hastalıklara açık kapı bırakmayı engeller. Kansızlığa yol açan hastalıklara, çiçek hastalığına, sarılığa, safra kesesi taşından kaynaklı ağrılara ve yüksek ateşe karşı etkilidir. Bu rahatsızlıkların tedavisini gören hastaların kullanmaları yararlıdır.

Fiziksel faydanın yanı sıra, kişiyi cazibeli ve risk almaktan korkmayan iddialı biri yapar. Liderlik ruhunu besler, bu anlamda yöneticilik ile ilgili kritik pozisyonlarda görev alanlar tarafından kullanılması gerekir. Aile içindeki ilişkilerin uyumlu hale gelmesine yardımcı olur. Bu anlamda sorunlu ilişkilerin düzeltilmesini destekler.