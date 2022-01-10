Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Sağlık Haberleri Mercan Taşının Faydaları Nelerdir? Mercan Taşı Özellikleri Nelerdir, Ne İşe Yarar?
Giriş Tarihi: 10.1.2022 09:30 Son Güncelleme: 10.1.2022 09:30

Mercan Taşının Faydaları Nelerdir? Mercan Taşı Özellikleri Nelerdir, Ne İşe Yarar?

Mercan Taşının Faydaları Nelerdir? Mercan Taşı Özellikleri Nelerdir, Ne İşe Yarar?

Mercan taşı ilk olarak Antik Mısır'da kullanılmaya başlanmıştır. Avrupa'da ise Victoria döneminde yaygın hale gelmiştir. Kırmızı renginden dolayı Eski Mısır'da, içinde kan olduğuna inanıldığı için ölülerin ruhlarına karşı koruma amaçlı kullanılmıştır. Daha sonra Uzak Doğu'da ve Akdeniz'de inanılmaz bir şekilde Mercan'a olan rağbet artmış ve ticareti yapılmaya başlanmıştır.

Mercan taşı aşırı ısıya karşı çok duyarlıdır. Zaman içindeki yıpranmadan ve aşınmadan dolayı yüzeyinde renk solması meydana gelir. Organik bir taştır ve doğal olarak bulunur. Şifalıdır, mücevher ve diğer aksesuarların yapımında kullanılır. Yoğunlukla Akdeniz ve Atlantik'te rastlanır. Mağara oyuklarından ve resiflerden çıkarılır. Derinliği 3 metreden, 275 metreye kadar değişen çukurlarda bulunur. Mercan bulunan resiflerin girintilerinde, kireç üreten polipler yer almaktadır. Bunlar Mercan'ı oluşturan temel kimyasal bileşendir. Doğadan elde edilen bu taş genellikle 30 cm civarında çıkar. Nadir durumlarda ebatları en fazla, 80-90 santimetreye kadar ulaşmaktadır. Ancak günümüzde çoğunlukla ufak boyutları mevcuttur. Mercan taşına dair detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Mercan Taşı Özellikleri Nelerdir?

  • Mercan taşı özelliklerinden en önemlisi değerli ve şifalı bir taş olmasıdır.
  • Kristal bir yapıya sahip mineral olmaktan ziyade, doğal süreçlerle oluşan bir taştır. Mercan derin sularda ve mağara gibi gölgeli yerlerde, deniz yataklarında, kayalıklarda meydana gelir.
  • Polip adı verilen mikro deniz canlıları sayesinde yavaş yavaş ortaya çıkar.
  • Gerçek bir Mercan orta sertliktedir. Mohs ölçeğinde 3 ila 4 derece arasında yer alır. Bundan dolayı kırılmaya karşı dayanıklı değildir.
  • Bu taş dünyanın birkaç bölgesinde yer almaktadır, ancak İtalya'nın Napoli şehrinde bulunan Torre del Greco bölgesi, Mercan rezervi bakımından %75 ile lider konumdadır. Ayrıca yine İtalya'nın Sardunya adasında da büyük oranda bulunur. Kızıldeniz, Malezya Takımadaları, Midway Adaları, Japonya, Avustralya ve Hawaii Adaları, Mercan bakımından bereketli olan yerlerdir.
  • Mercan'ın kimyasal temel yapısını, magnezya ve kalsiyum karbonat (Caco3) oluşturur.
  • Rengi genellikle, canlı kırmızı, turuncu ve pembedir.

Mercan Taşı Ne İşe Yarar?

Kullanıcısını daha güçlü, kendinden emin, iradeli ve enerjik kılar. Mercan etrafına kozmik bir turuncu enerji dalgası yayar. Bu enerji, kan dolaşımı, kemik iliği, lenf bezleri ve omurga sağlığı ile bağlantılıdır. Söz konusu rahatsızlıklar için şifa verici etkileri vardır. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirerek, hastalıklara açık kapı bırakmayı engeller. Kansızlığa yol açan hastalıklara, çiçek hastalığına, sarılığa, safra kesesi taşından kaynaklı ağrılara ve yüksek ateşe karşı etkilidir. Bu rahatsızlıkların tedavisini gören hastaların kullanmaları yararlıdır.

Fiziksel faydanın yanı sıra, kişiyi cazibeli ve risk almaktan korkmayan iddialı biri yapar. Liderlik ruhunu besler, bu anlamda yöneticilik ile ilgili kritik pozisyonlarda görev alanlar tarafından kullanılması gerekir. Aile içindeki ilişkilerin uyumlu hale gelmesine yardımcı olur. Bu anlamda sorunlu ilişkilerin düzeltilmesini destekler.

Mercan Taşı Faydaları Nelerdir?

  • Mercan taşı faydaları açısından çok önemlidir. Fiziksel enerji verir, bilişsel süreçleri dengeler ve daha iyi işlemesini sağlar.
  • Ülser gibi mide ve sindirim sistemi bozukluklarına iyi gelir. Ayrıca çıban tedavisinde etkili sonuç almaya yardımcı olur.
  • Akrep, yılan ve örümcek zehrine iyi geldiği bilinir. Kişinin üzerinde taşıması, bu gibi zararlı hayvanları uzaklaştırır.
  • Güçlü olunması gereken çetin durumlara karşı sabır, dayanıklılık, irade ve cesaret verir.
  • Yetersiz beslenen çocukların, vücut direncini arttırır ve gelişimini destekler.
  • Hamilelikte kullanılması önerilir, çünkü düşüklerin meydana gelmesini engellemekte başarılıdır.
  • Hastalık gibi durumlarda adeta işaret vericidir. Vücudunuzdaki hastalığı siz fark etmeden hisseder ve rengi değişir.
  • Anksiyete bozukluğuna iyi gelir, gerginliği kontrol altında tutar.
  • Sinir hastalıklarına karşı etkilidir, depresyon gibi ruh hastalıkları ile başa çıkmayı kolaylaştırır.

Mercan Taşının Anlamı Nedir?

Anlamı bakımından manevi birtakım kavramlar ile ilişkilidir. Sağlık açısından faydalı ve iyileştirici etkilerinden dolayı temel olarak bir şifa taşıdır. Diğer yandan sembolik olarak, mütevazı olmak, olgunlaşmak, aydınlanmak, neşe ve sonsuzluk anlamlarını taşır. Aynı zamanda başarı ve zenginliği simgeler. Bu taşı kullananların para ve gücü yakalayacağına inanılır.

Gerçek Mercan Taşı Nasıl Anlaşılır?

Mücevherciye gitmeden de Mercan taşının sahte olup olmadığını basit işlemler ile kolaylıkla anlayabilirsiniz. Büyüteç ile güçlü bir ışık kaynağı altında taşın yüzeyine ayrıntılı bir şekilde bakın. Eğer pütürler bulunuyorsa, küçük granüller ve baloncuklar mevcutsa büyük oranda sahtedir. Çünkü gerçeğine ne kadar yakından bakarsanız bakın pürüzsüzdür ve çukur ya da delik gibi kusurları yoktur.

Gerçek Mercan taşı nasıl anlaşılır sorusunun bir diğer yanıtı da zerdeçaldır. Bir tutam baharatı alaraktaşı ovalamaya başlayın. Zerdeçalda herhangi bir renk değişmesi gözünüze çarpıyorsa gerçek değildir.

Mercan Taşı Nasıl Temizlenir?

Mercan taşının yumuşak yapısından dolayı temizliği yapılırken dikkatli olunmalı ve ekstra özen gösterilmelidir. Hafif nemli ve temiz bir pamuklu bez ile taşı narin bir şekilde silebilirsiniz. Bu işlemden sonra ılık bir kase beyaz sabunlu suyun içinde durulayabilirsiniz. Kesinlikle suyun içinde uzun süre tutmaktan kaçınmalısınız. Hemen çıkarmalı ve temiz bir havlu yardımıyla kurulamalısınız. Tozunu da mutlaka düzenli olarak almalısınız.

ARKADAŞINA GÖNDER
Mercan Taşının Faydaları Nelerdir? Mercan Taşı Özellikleri Nelerdir, Ne İşe Yarar?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA