Ultrason Kağıdında Yazan YS Terimi Ne Demek? YS Terimi Anlamı Nedir?

Gebelikler çoğu zaman sadece bebeğin sağlıklı olmasını istemek şeklinde devam etmiyor. Anne karnında yaşanan her anın uzman tarafından kontrol edilmesi ve bu değerlerin de değerlendirilmesi gerekiyor. İstenmeyen durumların yaşanması, ölçümlerde ortaya çıkan anormal durumlar ya da sağlıksız gelişim süreci bu doktor kontrollerinin aksatılmaması ile tespit edilmektedir. İşte bu durumlar, ultrason kağıdındaki bazı terimler ile takip edilmekte ve ölçümü yapılmaktadır. Belli bir haftayı geçmiş hamileliklerde dikkat edilmesi gereken testler ve ölçümler değişiklik göstermektedir. Her gebenin ultrason kağıdında karşısına çıkan YS terimi de bunlardan biridir. Peki, nedir bu YS teriminin anlamı? Yazımızın devamında sizin için önemini ve anlamını detaylı olarak açıkladık.

Ultrasonda YS Terimi Anlamı Nedir?

Gebelik süreci anne için sadece görünen fiziksel değişikliklere sebep olmuyor ve annenin aslında anne karnındaki bebekle de bir sürü değişikliğe uğrayan durumları oluyor. Bunlar, normalde vücudumuzda bulunmayan ama gebelik ile beraber vücudumuzda oluşan hormon ve durumlar gibi açıklanabilir. İşte bu durumlardan biri de ultrason kağıdında terimini gördüğümüz YS yani YOLK KESESİDİR. Anne karnında bulunan bebeğin plasentası gelişene kadar anne ile bebek arasındaki alışverişi sağlayan kese ultrason kağıdında YS şeklinde ifade edilmektedir. YS yani YOLK KESESİ gebelik kesesinin yanında bulunan ufak bir kese olarak görüntülenmektedir.

Yolk kesesinin görüntülenmesi de gebelik ile ilgili olumlu ve olumsuz birçok durumu işaret etmektedir aslında. Belirli bir haftadan sonra yapılan kontrollerde 1 cm'e ulaştığı gözlemlenen gebelik kesesinin yanında yolk kesesi ultrason ile teşhis edilemezse o gebeliğin düşük ile sonuçlanma riski bulunmaktadır. Bu durum yolk kesesinin gebelik kesesinin yanında çok büyük şekilde görüntülenmesi durumu ile de tekrarlanabilir. Yani eğer yolk kesesi, gebelik kesesinin yanında büyük olarak görüntüleniyorsa o gebeliğin de düşük ile sonlanma riski bulunuyor demektir.