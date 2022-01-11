Siyah Akik Taşının Faydaları ve Özellikleri Nelerdir? Siyah Akik Taşı Ne İşe Yarar?

Siyah akik taşı birçok insan için şifa olması niyetiyle önerilir. Gerek stres sahibi kişiler, gerekse depresyona yatkın kişileri için siyah akik taşı oldukça etkili ve mantıklı bir yöntemdir. Bu taşın üzerinde bulundurduğu etkiyle kişilerin stres oranını azalttığı ve depresyona meyilli kişilere mental güç verdiği bilinen gerçeklerdir.

Siyah Akik Taşı Faydaları Nelerdir?

Siyah akik taşı ne işe yarar? Siyah akik taşının faydaları aslında saymakla bitmez. Fakat biz sizler için en etkili ve bilinenleri aşağıda sıraladık.

Kişiyi ruhen koruyarak depresyonu engeller.

Strese karşı kişiyi korur ve yanında olur.

Negatif enerjiyi emerek absorbe eder.

Cilt hastalıklarının tedavisinde yardımcı bir rol üstlenir ve cildin canlılığına katkı sunar.

Vücudu güçlendirir.

Konuşma zorluğu yaşayan ve kendini ifade edemeyen kişilere çok iyi gelir.

Ağrıları azaltıcı etkisi vardır.

Taşı taşıyan kişiyi tehlikelerden uzak tutar.

Kalp hastalıklarını önler.

Metabolizmayı hızlandırarak sindirim sistemini de düzene sokar.

Mide ile bağırsak problemi yaşayanlara iyi gelir.

Kemik ile diş yapısını güçlendirir.

Nazardan korur.

Uykusuzluk ile karabasan problemi yaşayanlara yardımcı olur.

Cesaret verir. Korkaklık ile mücadelede yardımcıdır.

Kişiye farkındalık katar.

Kişiye mutluluk hissi verir. Mental açıdan sağlığı korur.

Damarları tıkanmadan korur.

Kişinin sosyofobisi varsa yenmede yardımcı olur.

Gerginliği alır ve kişiyi rahatlatır.

Gebelik döneminde anne ve bebeği korur.

Tansiyonu düzenleyici özelliği bulunur.

Kişinin sosyalleşmesinde yardımcı olur.

Siyah Akik Taşı Özellikleri Nelerdir?

Siyah akik taşı, dünyada en fazla bulunan ve kişilerce tercih edilen değerli taşlardandır. En etkili taşlardan biri olarak siyah akik taşı, bilim insanları tarafından da araştırılmıştır ve pek çok faydasının olduğu kanıtlanmıştır.

Siyah akik taşı, yapısı itibari ile oldukça serttir. Sertlik derecesinin 6,5 – 7 oranında olduğu bilinmektedir. Kuvars sınıfına ait olan bu değerli taş ışığı geçiren bir özellikledir veya tam saydam ya da yarı saydam şekildedir. Kuvvetli bir taş olması itibariyle terapi aracı olarak da kullanımı mevcuttur.

Siyah akik taşının şifalı olduğu herkesçe bilinir. Özellikle günümüz çağında stres çok kişinin muzdarip olduğu tatsız bir meseledir ve bu taş ruhsal olarak kişileri iyi etkiler, stresten uzak tutar. Bu taşın boğa burcu kişiler ile çok uyuştuğu söylenir.

Ayrıca, siyah renk dışında akit taşı doğada pek çok farklı renklerde bulunur. Bu değerli taş çok çeşitlidir. Akik sınıfına giren taşlar siyah, mavi, pembe, beyaz, kahverengi, yeşil ve kırmızı olarak sıralanabilir.

Siyah akik taşı olmasa bile Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)'in de akik taşı bir yüzüğünün bulunduğu ve mühür olarak bu taşın kullanılmış olduğu iddia edilmektedir.

Siyah Akik Taşı Anlamı Nedir?

Dünyada en sık bulunan doğal taşlar arasında zirvelerde bulunan akik taşı, oldukça güçlü bir taştır. Anlamı ise ilk bulunduğu yerden gelmektedir. Akik ismi Sicilya'da bulunan Achates Nehri'nden gelmektedir.

Gerçek Siyah Akik Taşı Nasıl Anlaşılır?

Piyasada pek çok sahte taş, canlı renklerle boyanarak satışa sunuluyor ve hakiki taşmış gibi insanlara satılıyor. Bu sahtekarlığa aldanmamak için taşın gerçek olup olmadığını kontrol edebiliriz. Dış yüzeyi boyanan ve gerçek olmayan taşlar genelde ısıtıldığında boyasını akıtırlar. Bu gibi bir durumda bir çakmak aracılığıyla taşı ısıtmak etkili bir yöntem olacaktır. Eğer taş sahteyse belli bir ısıyı aldıktan sonra taşın yüzeyindeki boya damla damla akacaktır. Fakat çok uzun süre çakmağı tutmak da gerçek de olsa akik taşına zarar vereceğinden taş ısındıktan yeteri kadar sonra ısı işlemi bırakılmalıdır.

Siyah Akik Taşı Nasıl Temizlenir?

Siyah akik taşı da, diğer taşlarda olduğu gibi belli vakitlerde temizlenmelidir aksi takdirde etkisini geçici de olsa yitirecektir. Siyah akik taşını temizlemenin yöntemleri şunlardır: