Zebercet Taşının Faydaları ve Özellikleri Nelerdir? Zebercet Taşı Ne İşe Yarar?

Vücut üzerinde oldukça olumlu etki yaratan Zebercet taşı birçok organ üzerinde geliştirici ve onları hastalıklardan koruyucu özelliğe sahiptir. Bununla birlikte ruhsal anlamda kişiyi kötü düşünceden ve depresyondan koruyan zebercet taşının faydaları saymakla bitmiyor.

Zebercet Taşı Faydaları Nelerdir?

Çok güçlü kristaller arasında yer alan Zebercet, günümüzde aynı zamanda şans taşı olarak da bilinir. Bu taşın pozitif düşünce üzerinde oldukça etkili olduğu bilinmektedir. İletişim açısından kişiyi güçlendirici ve sosyalleşmesini sağlayan Zebercet taşı yaşlanmayı da yavaşlatmaktadır. Bununla birlikte kötü düşüncelerden insan vücudunu arındırarak ruhu temizler. Depresyon ve insanı kuruntuya sokacak olan düşüncelere karşı oldukça etkili olan Zebercet taşı insan anatomisine de oldukça yararlı dokunuşlar yapar. Karaciğeri, dalak ve pankreası temizler. Bununla birlikte kalp ve solunum yolu rahatsızlıkları için de oldukça etkili ve faydalıdır.

Zebercet taşının faydaları hakkında birkaç madde sıralayacak olursak;

Kişisel gelişimi hızlandırır.

Kişiye sevinç ve neşe verir.

Sindirim sorunlarını çözer.

Ülsere karşı etkilidir.

Depresyonu engeller.

Kalp, dalak, karaciğer ve pankreas üzerinde olumlu yönde etki gösterir.

Ciltteki bozulmaları engeller.

Bu taşın başarı ve mutluluk getireceğine dair görüşler oldukça yoğundur.

Kaygı bozukluğunun önüne geçer.

Dikkat dağınıklığını giderir. Odaklanmayı sağlayarak kolayca anlamayı sağlar.

Böbreklerin daha verimli çalışmasını sağlar.

Kalpteki ritim bozukluğunu dengeler. Kalp rahatsızlıklarını giderir.

Ruhsal anlamda insanı iyi hissettirir. Korkuları yenmenizi sağlar. İçsel rahatlama sağlar.

Kuruntu gibi içsel anlamda insanı boğan durumları ortadan kaldırır.

Sinir durumlarında sakinleştirici özelliği vardır.

Nefes temelli solunum hastalıklarına iyi gelir.

Kıskançlık ve egoya karşı güçlü bir silahtır. Bunları büyük oranda bastırır.

İnsana iyimser bir ruh hali kazandırır.

İnsanın herhangi bir şeyden mutlu olmasını sağlar.

Stres ve sıkıntıya iyi gelir.

Hamilelerde çocuk ile olan bağı güçlendirerek onları ruhsal anlamda rahatlatır.

Zebercet Taşı Özellikleri Nelerdir?

Zebercet taşı çok eski zamanlardan günümüze kadar birçok hastalık veya ruhsal bozukluk için kullanılan önemli bir taştır. Nitekim Antik Mısır'da Zebercet taşı vasıtasıyla elde ettikleri güneş ışınları ile karaciğer tedavisi için kullanılmıştır. Bununla birlikte Zebercet taşı ruhsal anlamda kullanan kişiye iyi gelme özelliğine sahiptir. Nitekim faydaları arasında depresyona ve kötü düşünceye karşı büyük bir silah olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte birçok solunum yolu hastalığını da iyi gelen Zebercet taşının kullanım alanı oldukça geniştir.

Zebercet Taşı Ne İşe Yarar?

Zebercet taşı depresyona, kötü düşünceye, strese, sinire ve kuruntuya karşı oldukça yaygın kullanılan bir taş olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte Zebercet taşı solunum yolu hastalıklarına ve karaciğer, dalak, pankreas gibi organlarda oluşan rahatsızlıklara karşı da kullanılan bir taştır. Elbette kalp rahatsızlığı için de kullanıldığını söylemeden geçmeyeceğiz. Nitekim kalp rahatsızlıkları için sıkça kullanılan Zebercet taşı için strese ve depresyona karşı iyi geldiğini söylemiştik. Bununla birlikte kalp için büyük düşmanlar listesine ekleyeceğimiz stres, sinir ve depresyonu engelleyen Zebercet taşı kalbimize yardımcı özellikler göstermektedir.

Zebercet Taşı Anlamı Nedir?

Zebercet kelimesinin kökeni Arapça'dan gelmektedir. Bu kelime ile Osmanlı Devleti zamanlarında yeşil renkteki bir taş türünü tanımlamak için kullanılmıştır. Her ne kadar bu taş dilimize Arapça'dan zebercet olarak geçse de dünya üzerinde "peridot" olarak bilinmektedir. Bu kelime ise Yunanca "peridona" yani "zenginlik veren" kelimesinden türetilmiştir. Bu taş Olivine minarelinin bir çeşidi olduğundan kimi kaynaklarda "olivine" olarak da karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte kimi yörelerde yılan zehri "yeşil" renkte betimlenmektedir. Bu sebeple bu yörelerde "yılan taşı" olarak da geçmektedir. Son olarak bu taş ile ilgili Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V), cennet kapılarının zebercetten oluştuğunu da birçok Hadis-i Şerif'te bizlere aktarmaktadır.

Zebercet Taşı Nasıl Anlaşılır?

Herhangi bir yerde öyle olur olmaz karşınıza çıkmasa da denk geldiğiniz bir an onu anlayabilmeniz oldukça kolaydır. Magmatik kayalar çevresinde bulunan Zebercet taşı bu kayalara izole ve parçacıklar şeklinde bulunabilmektedir. Zebercet taşı Zümrüt familyasının bir üyesidir. Bununla birlikte bu taşın rengi yeşil ve yeşile yakın tonlardan oluşmaktadır. Zebercet taşına Peridot veya Olivin taşı da denilmektedir. Bu taşın sertlik derecesi 6,5-7 dereceleri arasındadır.

Zebercet Taşı Nasıl Temizlenir?

Her değerli taş için geçerli olan "temizlendikçe değeri ya da etkisi artar" görüşü Zebercet taşı için de geçerlidir. Zebercet taşını temizlemenin birkaç farklı yolu vardır. Bunlardan birincisi; 5 dakika boyunca su içerisinde iyice temizlemek ve arındırmak, ikincisi; sirkeli veya tuzlu su içerisinde 10 dakika kadar bekletmek ve son olarak üçüncüsü; 1 gün boyunca toprakta ya da birkaç saat güneşte bekletmek. İşte Zebercet taşının değerini arttırmak için yapacağımız arındırma ve temizleme işlemi bu kadar basit ve kolay.