Zümrüt Taşının Faydaları ve Özellikleri Nelerdir? Zümrüt Taşı Ne İşe Yarar?

İnsan vücudu üzerinde ruhsal anlamda olumlu etki yaratarak bünye içerisindeki birçok organa da fayda sağlayan bu mucizevi taş, binyıllardır dünyamız üzerinde etkisini ve gücünü koruyarak günümüze kadar gelmiştir. Faydaları saymakla bitmese de çok eski zamanlardan beri mitolojilerde, efsanelerde ve birçok uygarlıkta kendisini gösteren bu taş dünya üzerindeki 4 değerli doğal taştan birisidir.

Zümrüt Taşı Faydaları Nelerdir?

Dünyadaki 4 değerli taştan birisi olan ve mitolojiler ile efsanelere özgü bir taş olarak geçen zümrütün belli başlı faydaları vardır. İnsan vücudunda özellikle kalp, ciğer ve böbreklerde güçlendirici özelliği bulunan zümrüt taşı bağışıklık ve sinir sistemlerini de düzenleyerek onları kuvvetlendirir. Sosyal ilişkilere de pozitif etkide bulunan zümrüt taşı evlilik ve aile bağlarını kuvvetlendirdiği gibi arkadaşlık bağlarına da olumlu etkide bulunur. Bununla birlikte zümrüt sadakati de arttırır.

Bu taş aynı zamanda sadakat taşı olarak da geçmektedir. Zümrüt diğer faydaları arasında insanı yetersizlik duygusundan kurtarmak vardır. Yani bu taş insana başarı ve doyum duygusu vererek, yaşam enerjisi sağlar.

Zümrüt Taşı Özellikleri Nelerdir?

Oldukça fazla ve karışık nitelikte özelliği bulunan zümrüt taşının özellikleri birkaç cümle ile açıklanabilecek kısalıkta değildir. Maddeler halinde zümrüt taşının özelliklerini açıklayacak olursak;

Kalsit ve pirit ile beraber oluşmuştur.

İşlenmemiş zümrüt taşı çok nadir bulunmaktadır.

Kristalleri çoğunlukla başka minarelleri de bünyesinde barındırarak küçük lekeler içerir.

Zümrüt kesim çeşitliliği açısından elmasa benzerdir. Ancak en çok tercih edilen "Emerald" kesimdir.

Zümrüt taşının özelliğini kaybetmemesi için sürekli olarak yağlanması gerekmektedir.

Pürüzsüz bir zümrüte ulaşmak oldukça zordur. Genellikle çatlak veya kırık olarak bulundukları için pürüzsüz halleri oldukça değerlidir.

Cam kadar saydam olan zümrüt taşı oldukça serttir. 7,5-8 derecesinde bir Mohs sertlik skalası vardır.

Yeşilin birçok geçişini bünyesinde barındıran zümrüt taşının en değerlisi çimen yeşilidir. Ancak bu renk daha çok zümrüt yeşili olarak bilinir.

Zümrütlerin en değerlileri Zambiya'da çıkartılır. Diğer zümrüt taşı çıkartılan yerler ise Avusturalya, ABD, Rusya, Kolombiya, Mısır, Hindistan, Pakistan, Brezilya ve Afrika olarak sıralanabilir.

Zümrüt Taşı Ne İşe Yarar?

En değerli 4 doğal taş arasında yer alan zümrüt gösterişli süs eşyası olarak veya hediyelik eşya olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte bağışıklık ve sinir sistemini kuvvetlendiren zümrüt taşı aynı zamanda kalbe, ciğere ve böbreğe de olumlu yönde etki yapmaktadır. Sosyal anlamda kişiyi zinde tutan bu taş arkadaşlık ve evlilikleri de güçlendirmektedir. Sadakat taşı olarak da bilinen zümrüt bu yönde olumlu etkiyi çevresine yaymaktadır. Kişiye yaşama sevinci veren zümrüt, kişinin kendisini yetersiz hissetmesinin de önüne geçmektedir.

Zümrüt Taşı Anlamı Nedir?

Elmas, Safir ve Yakut ile birlikte en değerli 4 doğal taştan birisi olan zümrüt taşının geçmişten günümüze etkisi oldukça fazladır. Renginin yeşil olması sebebiyle, çok eski zamanlardan beri yağmur yağdırdığına inanılmaktadır. Taşın tarihi incelendiğinde onu M.Ö. 1650 yıllardaki Antik Mısır'da bulmak mümkündür. Bu taş Mayıs ayının doğum taşıdır. Bununla birlikte çoğu kültürde zümrüt taşı evlilik yıl dönümlerinde hediye olarak alınmaktadır.

Özellikle 55. yıl burada özel bir yer tutmaktadır. Zümrüt taşı aynı zamanda sadakat taşı olarak da bilinir. Diğer doğal taşlara nazaran oldukça göz alıcı olan bu zümrüt fazla parlamaz. Beril madeninin bir parçası olan zümrüt taşının huzur ve mutluluk verdiğine inanılmaktadır. Günümüzde en kaliteli zümrütler Kolombiya'dan dünyaya ihraç edilmektedir.

Zümrüt Taşı Nasıl Anlaşılır?

Zümrüt taşının gerçek mi yoksa imitasyon mu olduğunu anlamak oldukça kolaydır. Gerçek bir zümrüt elde etmek istiyorsanız onun çatlak olmasına dikkat etmeniz gerekmektedir. Nitekim orijinal zümrüt taşlarında çatlaklar meydana gelmektedir.

Takı ve hediyelik eşya yapımında bu çatlaklıklar giderilse de rengine bakarak orijinal olup olmadığını anlamak mümkündür. Soluk renkte olan bir zümrüt koyu bir yeşil görüntüsünden daha değerlidir. Zümrüt taşı kesinlikle diğer taşlar gibi ısıya dayanıklı değildir. Bu sebeple onu sakın çakmak tutarak anlamaya çalışmayınız.

Zümrüt Taşı Nasıl Temizlenir?

Gücü ve zenginliği simgeleyen zümrüt taşının temizlenmesi için birden fazla yol vardır. Bunlardan birincisi suyun altından 5 dakika tutmak, ikincisi tuzlu ya da sirkeli suda 5 dakika kadar bekletmek, üçüncüsü toprakta ya da saksıda bekletmek dördüncüsü güneş ışığı üzerinde bir gün boyunca bekletmek şeklindedir.