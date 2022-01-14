Ayı Yağının Faydaları Nelerdir? Ayı Yağı Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Ayı yağı ayıların dokularından alınan yağlardan üretilir. İçeriğinde omega-3, A, B, E vitaminleri, glikozit ve nükleik asitler bulunur. Bu nedenle ayı yağı faydaları oldukça fazladır. Yazımızın devamında ayı yağı hakkında aradığınız tüm bilgilere ulaşabilirsiniz. Detaylar yazımızda.

Ayı Yağı Ne İşe Yarar?

Ayı yağı içilerek de tüketilebilen bir yağ olsa da dinimizce bu şekilde kullanımı caiz değildir. Bu nedenle Türk-İslam kültürlerinde ayı yağı sadece cilde sürülerek kullanılıyor. Ayı yağı Osmanlı zamanında kırık, çıkık, bilek burkulmaları tedavilerinde merhem amacıyla kullanılıyordu. Ancak bu yağ birçok kullanım alanına sahiptir. Peki, Ayı yağı hangi hastalıklara iyi gelir? Ayı yağı, saç dökülmeleri ve saçkıran hastalığının tedavisinde yaygın bir biçimde kullanılır. Ayrıca, ayı yağı cilde faydaları konusunda da son derece öne çıkan özelliklere sahiptir.

İçerisinde yer alan asitler ve vitaminler sivilce, akne gibi cilt problemlerine karşın iyileştirici etki sağlar. Yüzdeki kırışıklıklar, kuruluğa bağlı el ve ayak çatlamaları gibi problemlere karşı en iyi nemlendiricidir. Bunların yanı sıra sedef hastalığına karşı da oldukça yararlıdır. Romatizma, sırt, bel, omuz, bacak ağrıları için de iyileştirici özelliğe sahiptir. Bronşit, grip gibi hastalıklar için de bir bardak ılık sütün içerisine bir kaşık ayı yağını karıştırarak içilebilen veya göğüs bölgesine masaj yapılarak kullanılan ayı yağı öksürük ve hırıltıların kesilmesine yardımcı olur.

Ayı Yağı Kilo Aldırır mı?

Ayı yağı birçok problemlere ve hastalıklara iyi gelmesi nedeniyle kullanımı bazı doktorlar tarafından da öneriliyor. Ancak ayı yağının kilo aldırıp aldırmadığına karşın bilimsel araştırmalar bulunmamaktadır. Kullanıcı yorumları ve değerlendirmeleri sonucunda kullanan kişilerde kilo sorunu bulgusuna rastlanmamıştır. Yine de ayı yağının bazı alerjik etkilere sebebiyet verebileceği ihtimaline karşı bir doktora danışarak kullanılması tavsiye ediliyor.

Ayı yağında bulunan vitaminler insan sağlığı için yararlıdır. Bu sebeple kontrollü bir şekilde kullanılması sağlığımız konusunda son derece işe yarar. Bu bilgiler dışında ayı yağını kullanmak isteyen kişilerin merak ettiği bir konu daha vardır ki o da ayı yağı kokar mı? sorusudur. Ayı yağı hem üretilen hayvanın yani ayının ağır kokan bir hayvan olması hem de bir hayvanın dokusundan üretilmesi sebebiyle doğal olarak ağır bir kokuya sahip oluyor. Ancak ayı yağı başka bir şeyle karıştırıldığında kokusunu biraz da olsun gizler ve kullanımını kolaylaştırabilir.

Ayı yağını sıcak süt ile veya bal ile karıştırarak içmek kokusunun kaybolmasını sağlayarak kolay içilebilir kıvama gelir. Eğer ayı yağını merhem veya krem gibi kullanmak istiyorsanız farklı bir yağ ile karıştırarak kokusunu yok edebilirsiniz. Örneğin; Bir kaşık ayı yağı, bir kaşık Shea yağı, 10 damla badem yağını homojen şekilde karıştırarak hem diğer yağlar sayesinde kokusunu bastırabilir hem de soğuk veya kuruluğa bağlı olarak çatlamış el ve ayaklarınıza bakım yapabilirsiniz. Ayı yağını dilerseniz hali hazırda kullanıyor olduğunuz yüz nemlendiricinizin içerisine ekleyip karıştırarak nemlendiricinizin etkisini birkaç kat arttırabilirsiniz.