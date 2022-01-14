Nane Yağının Faydaları Nelerdir? Nane Yağı Nasıl Yapılır?

Bir rahatsızlığı geçirmesinden ziyade sırf kokusu için bile alınan kullanılan bu yağ tütsülerde mumlarda da yerini almıştır. İnsanlar evlerinin odalarının nane yağı kokusuyla dolmasından keyif almış ve hayatının her alanına katmıştır. Bu yazımızda nane yağının etkilerinden, neye iyi geldiğinden nasıl kullanıldığından ve nasıl oluşturulduğundan bahsedeceğiz. Nane yağı hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak için hemen yazımıza geçelim.

Nane Yağının Faydaları Nelerdir?

Tıkanan sinüslerin açılmasını sağlar. Daha sağlıklı nefes alınmasına yardımcı olur.

Yüksek ateşin normale dönmesinde etkilidir.

İştahın kapanmasında oynadığı rol sayesinde kilo vermek isteyenlerin kullandığı bir yağdır.

Hazmı kolaylaştırıp, sindirim sistemini destekler.

Mide bulantısını geçirir.

Ağız sağlığında kullanılır. Ağız kokusunu giderir.

Dudak çatlaklarının tedavisinde kullanılır.

Bağışık sisteminin güçlenmesinde etkilidir.

Nane Yağı Ne İşe Yarar?

Nane yağının pek çok kullanım ve işe yarama alanı vardır. Yüksek ateşi düşürmede, sinüsleri açmada, ağrı kesmede, nezle ve grip gibi soğuk algınlıklarında rahatlatmada, iştahı kapatmada, ağız kokusunu önlemede ve daha nice rahatsızlıkta işe yarar.

Nane Yağı Nasıl Kullanılır?

Nane yağının kullanım sebebine göre uygulanışında çeşitlilikler söz konusudur. Yüzdeki akne için kullanılan nane yağı cilde sürülerek masaj yaparak uygulanırken, yanık için kullanılacak nane yağı Hindistan cevizi yağıyla karıştırılarak uygulanır. Nane yağını ağızdan tüketmek isteyenlerse suya damlatıp içerek bu yağı kullanabilir.

Nane Yağı Nasıl Yapılır?

Ballıbabagiller familyasından olan nane bitkisi, yapraklarının altındaki hücrelerde bulunan taze veya kısmen kurutulmuş bitki yapraklarının buharla damıtılmasıyla toplanır.

Nane Yağının Saça Faydaları Nelerdir?

Saç derisinde oluşan kızarıklık, yanma, kaşıntı, kuruluk ya da yağlanma gibi saç problemlerinin çözümünde büyük rol oynar. Saça canlılık verip hem saça hem saç derisine şifa verir. Aynı zamanda saçın uzamasında da etkilidir.

Nane Yağının Cilde Faydaları Nelerdir?

Cilt sorunlarının çözümünde de büyük önem taşıyan nane yağı ciltteki sedef, egzama, sivilce gibi problemlerin tedavi edilmesinde kullanılır.