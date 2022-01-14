Pirinç Suyunun Saça Faydaları Nelerdir? Pirinç Suyu Saça Nasıl Uygulanır?

Pirinç; içerisinde folik asit (B 9 vitamini), nişasta, selenyum, magnezyum, inositol (B 8 vitamini ) amioasitler, niasin (B 3 vitamini) ve antioksidanlar içeren bir besindir. Bu maddeler hücre döngüsünün devamı için önemlidir. Hücre derisinin düzenli olması da kafa derisinin ve saç foliküllerinin sağlığı için önem arz eder. Bu nedenle pirinç suyunun saça pek çok faydası bulunur.

Pirinç Suyunun Saça Faydaları Nelerdir?

Pirinçten elde edilen pirinç suyunun saça uygulanmasının faydaları şu şekildedir:

Saçın elastikiyetini arttır.

Saçı güçlendirir, saç tellerinin kalınlaşmasını sağlar.

Saçın hacimli gözükmesini sağlar.

Saça pürüzsüzlük ve yumuşaklık verir.

Saçın sağlıklı bir şekilde parlamasını sağlar.

Kepek oluşumunu azaltır.

Saçın uzamasını uyarır, saçın hızlı uzamasına yardımcı olur.

Saç dökülmelerini önlemeye yardımcı olur.

Kuru ver tahriş olmuş saç derisini rahatlatır.

Nemlendirici ve antioksidan özelliği bulunur.

Saç köklerini besler.

Saçın elektriklenerek kabarmasını önler.

Pirinç Suyu Saça Nasıl Uygulanır?

Şampuan ile temizlediğiniz saçınıza önceden hazırlamış olduğunuz pirinç suyunu yavaş bir şekilde dökün. Pirinç suyu ile saç ve saç derinize masaj yapın. 10- 20 dakika bu suyu saçınızda bekletin. Daha sonra bu suyu saçlarınızdan iyice arındırın. Pirinç suyu maskesini haftada 2 gün ıslak saçınıza uygulayın.

Pirinç Suyu Maskesi Nasıl Yapılır?

Pirinç suyunu maskesi hazırlamak için iki yöntem bulunur.

Birinci Yöntem:

Pirinç suyu maskesi için gereken malzemeler yalnızca; 1 su bardağı pirinç ve 1 su bardağı sudur.

Öncelikle pirincin üzerinden bulunan kirleri temizlemek için pirinci yıkayın. Yıkadığınız pirinci orta büyüklükte bir kaba alın ve üzerine su ekleyin. Su bulanıklaşana kadar pirinci karıştırın. Pirinci süzün ve süzdüğünüz suyu ayırın. Süzmüş olduğunuz pirincin suyunu kaba koyun ve üzerini kapatın. Üzerini kapattığınız pirinç suyunu 12- 24 saat oda sıcaklığında bekletin. Bu işlem fermente olmasına ve pirinç suyunda bulunan vitamin ve minerallerin dışarı çıkmasına izin verir. Daha sonra bu suyu bir şişe ya da kavanoza alın. Bu şekilde bu suyu banyonuzda kullanabilirsiniz.

İkinci yöntem:

Bir bardak pirinç su ile güzel bir şekilde yıkanır. Ardından 3 bardak su ile kapağı kapalı bir tencerede pişirilir. Pirinç piştikten sonra suyu süzülür ve ılık hale gelmesi beklenir. Ilık hale gelen su hava geçirmeyen bir kapta 7 gün boyunca bekletin. Bu sudan 2-3 kaşık alıp bir bardak su ile karıştırın ve bu şekilde kullanın.

Pirinç Suyu Kaç Gün Saklanır?

Hem fermente ederek hem de pirinci kaynatarak elde ettiğiniz pirinç sularının fazlasını 2 veya 3 gün buzdolabında saklayarak kullanabilirsiniz. Ancak elde etmiş olduğunuz pirinç sularını daha uzun süre buzdolabınızda saklanması tavsiye edilmez. Çünkü 2 veya 3 günden sonra pirinç suları etkisini yitirir ve beklenen verim elde edilemez.

Pirinç Suyu Saç Uzatır Mı?

Pirinç suyu maskesinin saça birçok faydası bulunur. Saçların pirinç suyu ile yıkanmasının, saçların uzamasına ve saç dökülmelerinin azalmasına yardım ettiği de bilinmektedir.