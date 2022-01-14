Giriş Tarihi: 14.1.2022

Saçınızı ‘ekmeden çoğaltmak’ mümkün

Saçlar, hem kadınlar hem de erkekler için iyi görünmenin vazgeçilmez parçası! Sağlıklı, gür ve canlı saçlara sahip olmak ise, saç lazeri tedavisi ile artık mümkün... Saç ektirmeden yapılan bu işlem, kadınlarda yüzde 80, erkeklerde ise yüzde 90 oranında olumlu sonuç veriyor