Saçınızı ‘ekmeden çoğaltmak’ mümkün

İncelmiş saç tellerini kalınlaştırmak ve saç dökülmesini durdurmak için geliştirilen saç lazer
tedavisi, kişinin dış görünümüne önemli derecede katkı sağlayıp daha güçlü saç kökleri ve tellerine "ekim yapılmadan" kavuşma imkanı sunuyor. Saçlar hem kadınlar hem de erkekler için estetiğin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Sağlıklı, gür ve canlı saçlara sahip olmak hem görsel hem de psikolojik açıdan oldukça önemlidir. Aynı zamanda öz güvenli, genç ve çekici görünmekle de doğrudan ilişkilidir. Ancak modern yaşamın getirdiği sağlıksız yaşam koşulları, stres, genetik faktörler, ileri yaş, troit hastalığı
, demir ve D vitamini eksikliği saç kaybı yaşanmasına neden olabiliyor. Saç tellerinin zayıflaması, incelmesi ve bazı bölgelerin tamamıyla açılması şeklinde görülen saç kaybı, insanların yaşam kalitelerinin düşmesine neden oluyor. Tüm bu nedenlerle saçlı derideki kılcal damarlar kapanabiliyor; beslenemeyen saç telleri önce incelip güçsüzleşiyor, ardından tümüyle dökülüyor ve saç kökü uykuya geçiyor. İncelme, seyrelme ve belirli bölgelerde tamamen açılma şeklinde kendini gösteren saç dökülmesi kişinin imajını, dış görünümüyle ilgili algılarını, duygu ve davranışlarını büyük oranda etkiliyor. Saç ektirmeden çoğaltma imkanı sunan bu tedavi yönteminde başarı oranı da hastaları memnun ediyor. Saç lazeri tedavisinin başarı oranları erkeklerde yüzde 90, kadınlarda ise yüzde 80'in üzerine çıkıyor.
SAÇ KAYBINDA SAÇ LAZERI NASIL UYGULANIYOR?
SAÇ lazeri, güncel teknoloji ürünü lazer cihazları kullanılarak saç bölgesinde, deri altındaki kan dolaşımının artırılması ve böylelikle mevcut saçların güçlenmesini sağlayan, saçsız alanlarda ise saç çıkmasını tetikleyen ve hızlandıran sağlıklı, güvenli ve etkin bir tedavi yöntemidir. Saç derisindeki oksidatif stresi baskılayarak saç kökünün bulunduğu hücrenin daha hızlı yenilenmesini destekleyen saç lazeri tedavisinde, içeriğinde düşük oranda diot ışınları bulunan yeni nesil cihazlar kullanılıyor. İlk olarak uzman tarafından kişinin saç yapısı inceleniyor; dökülme derecesine yönelik konsültasyon ve saç analizi yapılıyor. Ardından seans sayısı ve sıklığına karar veriliyor. Başlangıçta canlılığını yitiren saçların bulunduğu alanlar hedef alınarak dermapen
'le küçük kanallar açılıyor ve saçların beslenip güçlenerek çoğalmasını sağlayan kişiye özel geliştirilmiş bir serum uygulanıyor. Daha sonra lazer cihazıyla zayıflık ve seyreklik görülen noktalara atış yapılıyor. Lazer ışınları, bu bölgeleri tamamen tarayarak saç foliküllerine (köklerine) ulaşıyor. Böylece zayıflamış tüylerin kök hücrelerini uyararak güçlenmesine ve kalınlaşmasına
TEDAVİDE HEDEFLENEN SÜRE 6 AY
SAÇ köklerine giden oksijenin artmasını sağlayan lazer ışınları, saçlı deriye hiçbir zarar vermiyor. Seanslar haftada bir 40 dakika veya haftada iki ayrı seans ile 20'şer dakikadan gerçekleşiyor. Toplam 3 ila 6 ay içinde tedavi süreci tamamlanıyor. Hedeflenen sonuçlara ulaşılması için tedavinin en az 6 ay boyunca uygulanması tavsiye ediliyor.
KOMBİN TEDAVİLERLE DE ETKİNLİĞİ ARTIYOR
SAÇ lazeri, tek başına uygulanabildiği gibi mezoterapi ve PRP yöntemleriyle de kombine edilip etkinliği artırılabiliyor. Aynı zamanda saç ekimi
tedavisiyle kombine olarak da uygulanabiliyor. Saç ekimi öncesinde, 15 gün-1 ay boyunca yapıldığında beklenenin üzerinde, oldukça verimli sonuçlar alınmasını sağlıyor. Ayrıca saç ekiminden bir ay sonra yapılan saç lazer tedavisi, ekilen saçların daha hızlı çıkması ve yüzde 90-95 oranında (Lazerle desteklenmeyen saç ekiminde bu oran yüzde 70-80 arasındadır) tutunmasına destek olur. Saç ekimi sonrasında ekilen saçların daha erken ve gür çıkmasını isteyenler için saç lazeri tedavisi oldukça ideal bir çözüm sunuyor.
DÖKÜLMEYİ DURDURUYOR SAÇ GELİŞİMİNİ DESTEKLİYOR
SAÇ lazeri, saçları güçsüzleşen veya saç kaybı yaşayan kişilerin gündelik yaşamdan kopmadan; sağlıklı, acısız ve güvenli bir yöntemle hep hayal edilen dolgun saçlara kavuşmasını sağlıyor. Saç lazer tedavisi incelmiş saçları kalınlaştırıyor, dökülmeyi durdurarak saç gelişimini destekliyor. Günümüzde tıbbın pek çok alanında yüz güldüren sonuçlar veren lazer yöntemi, saç tedavilerinde de etkili sonuç sağlıyor. Saç lazeri incelmiş saçları kalınlaştırıp gelişimini destekleyerek dökülmeye karşı kalıcı çözüm arayan kişiler için de umut ışığı oluyor.
SAÇ KAYBI YAŞAYAN HERKESE UYGULANABİLİR
SAÇ lazeri tedavisi belli bir yaş sınırı olmaksızın saç dökülmesi, incelme ve seyrelme problemi yaşayan kadın-erkek herkes için ideal bir uygulamadır. Bilimsel olarak saptanmış herhangi bir yan etkisi bulunmayan saç lazeri günümüzde güvenle tercih edilen saç tedavileri arasında yer alıyor.
Dr. Servet TERZİLER