Sarı Akik Taşının Faydaları ve Özellikleri Nelerdir? Sarı Akik Taşı Ne İşe Yarar?

İnsanın ruh sağlığına iyi gelebilen bu taşlardan birisi de sarı akik taşıdır. Gelin sarı akik taşının özellikleri ve faydaları nelermiş sizler için derlediğimiz yazımızda öğrenelim.

Sarı akik taşının faydaları nelerdir?

Bir kere sarı akik taşının günümüzün en büyük ve küçük büyük herkesin sıkıntısı olan strese karşı inanılmaz bir faydası vardır. Kullanan kişiyi stresten arındırır ve huzurlu hissetmesine katkısı çoktur. Mantık ve akıl gücümüzün gelişmesine, damarların ve dolaşım sisteminin güçlenmesine, tansiyonun dengelenmesine, cilt problemlerinin düzelmesine büyük faydası vardır sarı akik taşının. İçe kapanıklık, korkaklık gibi negatif enerjilere ve nazara karşı iyi geldiği bilinir.

Sarı akik taşının özellikleri nelerdir?

Sarı akik yarı şeffaf ve şeffaf halde bulunan sert bir doğal taştır. Yeryüzünde çokça bulunan sarı akik taşı kuvars grubuna dahil bir taştır. Sarı akik taşının çok ilginç bir özelliği vardır; bu taşın serinletici bir yapısı vardır. Çöl veya kurak sıcak bir iklimde susuz kalmış bir kişi ağzında sarı taşını gezdirirse tükürük bezleri çalışır ve susuzluğu bir süreliğine geçmiş olur.

Sarı akik taşı ne işe yarar?

Sarı akik strese ve duygusal çöküntüden kurtulmaya, nazar ve negatif enerjilerden arınmaya yarar. İçine kapanık çekingen kişilerin kendini daha iyi ifade etmesi için onlara cesaret ve akıl gücü verdiği söylenen sarı akik taşı cilt hastalıklarına da çok iyi gelir. Tespihlerde ve yüzüklerde sık sık kullanılan bir doğal taştır.

Sarı akik taşının anlamı nedir?

Sarı akik taşına aynı zamanda ölümsüzlük taşı ve yemen taşı da denmektedir. Bu taş gerçekliği ve güveni temsil eden bir taştır. Peygamber efendimiz Hz.Muhammed (S.A.V.) tarafından mühür yüzüğünde akik kullandığı rivayet edilir ve bu sebepten ötürü akik taşının manevi değeri de yüksektir.

Gerçek sarı akik taşı nasıl anlaşılır?

Sarı akik taşının orijinalliğini test etmek için küçük bir parçasını kırdığınız vakit içinin de dışıyla aynı renkte olduğunu görürseniz o taş gerçek akiktir.

Sarı akik taşı nasıl temizlenir?

Sarı akik taşını temizlemek için duru akan bir su veya direkt güneş ışığı yeterli olacaktır. Akan suyun altında yıkandıktan bir saat sonra kurumaya bırakarak ya da doğrudan güneş ışığına koyarak 1-1,5 saat bekletirseniz temizlemiş olursunuz.