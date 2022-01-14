Yüzmenin Faydaları Nelerdir? Yüzmek Vücudu Şekillendirir Mi?

Uzmanların sıklıkla tavsiye ettiği yüzme faaliyeti, vücuttaki tüm fonksiyonları bir arada çalıştırarak kasların gelişmesine yardımcı olur. Özelikle Kardiyovasküler sistemi güçlendirir ve yağ yakımı konusunda fayda sağlar. Düzenli bir şekilde yüzmek, vücudu güçlendirir ve daha zinde bir hayat yaşamanıza olanak tanır.

Günde Ne Kadar Yüzmek Gerekir?

Yüzmeyi bir hobi olarak yapan ve aynı zamanda vücudu güçlendirmek isteyen herkes, bunu düzenli hale getirebilir. Buna ilgi duyan kişiler haftada en az iki veya üç gün, bir saat yüzebilir. Yüzmenin süresi 30 dakikadan fazla olmalıdır. Eğer bunun vücuda ve zihne faydasını görmek istiyorsanız, bu zaman diliminden aşağı yapmamalısınız. Suyun içerisine girildiğinde vücut, sıcaklık dengesini kurması için belirli bir zaman ihtiyaç duyar. Kasların çalışması için, bu alışma süresi önemlidir. Bu yüzden en az süreyi dikkate alarak yüzmek önemlidir. Yüzmeye başlamadan önce ısınma hareketleri yapmanın da faydası vardır. Suya girmeden önce vücudu gerdirme çalışmaları yapmak, kasları çalıştırır ve yüzmenin daha verimli olmasını sağlar.

Yüzmek Vücudu Şekillendirir Mi?

Vücut geliştirmenin yollarından birisi de düzenli olarak yüzmektir. Vücut geliştirme noktasında yüzme çok iyi bir vücut şekillendiricidir. Özellikle sporcular, kaslarını geliştirmek ve şekillendirmek için sık sık yüzerler. Yüzerken vücuttaki yağlar eriyince kasların oluşumu başlar. Yüzme birçok spor dalına kıyasla daha çabuk etki eden ve vücudu çabuk geliştirir. Fit bir vücuda sahip olmak isteyen herkes kolaylıkla bunu uygulayabilir.

Yüzmenin Faydaları Nelerdir?

Birçok kas gurubunun eşdeğerli olarak aktif kullanımını sağlayan bu spor dalının vücuda pek çok faydası vardır. Bu faydalardan ilk akla gelen ise kilo kontrolünü sağlamasıdır. Yüzerken harcanan enerji, hızlı bir şekilde kalori yakmanızı sağlar ve kilo kontrolüne yardımcı olur. Vücuttaki kan dolaşımını da arttıran bu spor dalı kalp sağlığını destekler. Kalp ritmini düzenlemeye yardımcı olur. Solunum gücünü arttırarak kalbe temiz kanın ulaşmasına destek verir. Yüzmek kas ve kemiklerin esnekliğini arttırır. Böylece kas ve eklem problemlerini ortadan kaldırır. Stresi de büyük oranda azaltır ve kişinin daha zinde bir yaşam sürmesini sağlar. Kolesterol seviyesini de dengeleyen bu spor dalı, sıklıkla tercih edilir.

Yüzmek Ne İşe Yarar?

Yüzmenin ne işe yaradığı merak edilen bir konudur. Yüzme öncelikle bağışıklık sistemini güçlendirir ve hücrelere ulaşan kan ve hücreler, vücuttaki toksinleri ortadan kaldırır. Yüzme; omurganın eylemini azaltır, kas ve kemiklerin bağımsız hareketini sağlar. Bu da kemik iltihabı gibi sorunların ortadan kalkmasına yardımcı olur. Vücudun esnekliğini arttırarak, uzuvların daha rahat açılmasını sağlar. Bunun için bazı doktorlar, hamile hastalarına rahat doğum için yüzmeyi önerir. Depresyon ve stres gibi psikolojik problemlerin önüne geçer.

Sırt Üstü Yüzmenin Faydaları Nelerdir?

Yüzmenin farklı yöntemleri vardır. Bunlardan birisi olan sırt üstü yüzme yöntemi, sıklıkla kullanılır. Sırt üstü yüzen kişiler özellikle omuz, karın ve basen bölge kaslarını çalıştırır. Özellikle karın kaslarını sıkılaştıran bu yöntem dengeli bir şekilde yüzmenin önemine işaret eder. Bel bölgesini de geliştiren bu yöntemde kolların ve bacakların koordinasyonu da oldukça önemlidir. Bir saat boyunca yüzmek kişinin yüksek miktarda kalori yakmasını sağlar. Yüzdükten sonra çabuk acıkmanın nedeni de budur.

Yüzmenin Vücuda Faydaları Nelerdir?

Vücut için pek çok faydası dokunan bu spor dalı kas ve kemik gelişimini sağlar. Yüzme eklem rahatsızlığı için birebirdir. Bel fıtığı ve iskelet eğriliği rahatsızlıklarında önleyici bir özelliği vardır. Kalori yakmayı hızlandırarak, kilo vermeye yardımcı olur. Vücudun sıkılaşmasını da sağlayarak, kişiyi dirençli yapar.