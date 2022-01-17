Madımak Otunun Faydaları Nelerdir? Madımak Otunda Hangi Vitaminler Var, Ne İşe Yarar?

İç Anadolu Bölgesi'nde yetişen ve artık çoğu satış noktasından kolayca erişebildiğimiz madımak otu tam bir şifa deposu. Doğada kendiliğinden yetişen ve "Keçi memesi, kuş ekmeği, söğüt otu ve badıma" gibi çeşitli isimlerle anılan bu yöresel ot farklı pişirme yöntemleriyle sofralarınızı süsleyebilir. Sağlıklı beslenmek isteyen ve gıdasını doğadan almak isteyenlerin merak ettiği madımak otu hakkında detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Madımak Otundan Hangi Vitaminler Var?

Genellikle ilkbahar dönemlerinde toprakta kendiliğinden çıkmaya başlayan madımak otu kuzukulağı familyasından gelen bir bitkidir. Yere yanlamasına sürgün vererek büyüyen bu otun genellikle yeni sürgünleri yemek için kullanılır. Yemyeşil rengiyle iştah kabartan madımak otu; %90'lık bir kısmının sudan oluştuğu görülebilir. Başta A, C ve E vitaminlerini bünyesinde barındıran madımak aynı zamanda B2 ve B6 vitaminlerini de içerir. Folik asit bakımından da zengin kabul edilen bu doğal bitki demir, fosfor ve kalsiyum gibi güçlü mineralleri de içerir.

Kalori bakımından da oldukça düşük içerikli bir bitki olduğundan diyet listelerinde de yer alan madımak otu taze tüketilirse daha faydalıdır. Kurutulmuş haliyle de büyük aktarlardan temin edebileceğiniz bu otun hangi rahatsızlıklara iyi geldiğini öğrenince şaşıracaksınız.

Madımak Otu Faydaları Nelerdir?

Tadı genellikle ıspanağa benzetilen madımak otu düzenli tüketilebilecek otlardandır. İlk defa bu otla tanışanların merak ettiği bu faydaları sizler için listeleyecek olursak ilk sırayı kış hastalıklarına karşı kalkan olması alacaktır.

Başta grip ve nezle gibi enfeksiyonların etkisini azaltır. Çünkü içeriğinde bol miktarda antioksidan barındırır.

Sık sık ishal sorunları yaşayan kişilere madımak otu çayı ya da yemeği tüketmeleri önerilir.

İçeriğinde yüksek oranda su barındırdığı için vücudun ihtiyaç duyduğu suyu doğal olarak sağlar.

Basur ve doğum kanalarında da etkileri olduğu belirtilen madımak otu kurutularak çay olarak içilebiliyor.

Mide asidini dengelemeye yardımcı olduğu bilinen madımak otu çeşitli mide rahatsızlıklarını önler.

Sindirim sistemini hızlandırdığı için zayıflamak isteyenlere tüketmesi önerilir.

Pek çok kişinin gaz yapar mı korkusuyla yaklaştığı bu bitki, sanılanın aksine çay olarak tüketilirse gaz söktürücü özelliğini devreye sokar. Ancak bebeklerde kullanımı için mutlaka doktora danışılması gerekir. Aynı durum çocuklar için de geçerlidir.

Böbrek rahatsızlıklarına olumlu etkileri gözlenen otun regli kanamalarında da kullanıldığı biliniyor. Şiddetli regli ağrısı çeken kişiler çayını demleyerek tüketebilir.

Madımak Otu Çayı Nasıl Yapılır?

Mide, bağırsak ve sindirim sistemine etkileriyle bilinen madımak otu pek çok kişinin severek tükettiği bitkilerdendir. Genellikle zeytinyağlı yemek olarak hazırlanan madımak otunu doğal beslenme yöntemleri arttığı için kolayca her yerden temin edebilirsiniz. Madımak otunu dilerseniz ilkbahar döneminde satın alarak kendiniz de kurutabilirsiniz. Ya da direkt kurutulmuş haliyle aktarlardan alabilirsiniz. Genellikle gaz söktürücü ve ağrı kesici özelliğiyle tüketilmesi önerilen madımak otu çayının tarifi şu şekildedir;