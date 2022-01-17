Prof. Dr. Kıvanç Şerefhanoğlu’ndan koronavirüsle ilgili önemli açıklama: Pandeminin bitmesi için...

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kıvanç Şerefhanoğlu, koronavirüsün uzun bir süre daha hayatımızdan çıkmayarak endemik hale geleceğini belirtti. Şerefhanoğlu, Covid-19'un endemik hale gelmesinin, virüsün dünyada yıllarca dolaşımda olması, fakat yaygınlığı ve etkisinin kaos yaratan durumdan yönetilebilir seviyelere düşmesi, grip benzeri bir hal alması anlamına geldiğini söyledi. Prof. Dr. Şerefhanoğlu, milyonların hayali maskesiz hayata geri dönüşün koşullarını anlattı.

ESKİ GÜNLERE DÖNÜŞ İÇİN KAOTİK ARTIŞLAR BİTMELİ

Virüsün endemik hale gelebilmesi için öncelikle beklenmeyen büyük kaotik artışların olmaması gerekir. Şu an vaka sayısında artışlar devam etmektedir. Genel olarak endemik dönem için çoğalma sayısının 1'de sabitlenmesi gerekir. Bunun anlamı, bir enfekte bireyin sadece bir kişiyi enfekte edebilmesidir. Mevcut şartlarda bu durumda değiliz. Çünkü bir Omicron vakalı birey birden fazla kişiyi enfekte edebilmektedir. Ayrıca, hastaneye yatış ve ölüm oranlarının da kabul edilebilir seviyeye inmesi gerekir.

ÖLÜM SAYISI GRİPTEN ÖLÜM SAYISINA DÜŞMELİ

'Endemik' denmesi için kriz durumunun tekrar ortaya çıkmasının beklenmemesi gerekir. Endemik bir enfeksiyon olan grip (influenza) ile karşılaştırırsak; şu an dünya genelinde Covid-19'a bağlı günlük ölüm sayısı yaklaşık 6 bin 900 (yıllık 2.518.500) iken, gribe bağlı yıllık ölüm sayısı günlük 795-bin 780 (yıllık 290 bin-650 bin) arasındadır. Bu nedenle şu an pandeminin sonunun geldiği söylenemez. Tehdidin azaldığını söylemek için Covid-19'a bağlı ölüm sayısının en azından gribe yakın değerlere düşmesi gerekir.

OMİCRON'UN PANDEMİYİ BİTERECEĞİ KESİN DEĞİL

Omicron'un çok hızlı yayılması ve göreceli olarak daha hafif seyirli olması, dolayısıyla insanlarda hızlı bir şekilde bağışıklık oluşturacağı, bu nedenle pandemiyi bitireceği iddia edilmektedir. Ancak bu sadece bir ihtimaldir, kesin değildir. Şu an vaka sayıları çok fazla, hastaneye yatış ve ölümler yoğun bir şekilde devam etmektedir. Omicron hafif hastalığa değil, diğer varyantlarla kıyasla daha hafif hastalığa yol açmaktadır. Buna dikkat edilmelidir. Ayrıca önümüzdeki dönemde yeni varyantlar ortaya çıkabilir ve Omicron'un sağladığı bağışıklığı aşabilir.

HASTANE, HUZUREVLERİNDE MASKE KULLANIMI UZUN SÜRE DEVAM EDECEK

Maske kullanımının bir süre daha devam edeceği görülmektedir. Özellikle hastane, huzur evleri gibi riskli kişilerin bulunduğu alanlarda uzun bir süre daha kullanılmaya devam edeceği beklediğimiz bir süreçtir.

AŞI KRİTİK ÖNEMDE

Pandeminin kontrol altına alınmasında aşılar tedaviye göre daha kritik önemdedir. Etkili aşıların olması kişilerin hastalanmasını ve diğer kişilere bulaşmasını engellemektedir. İlaçlar ise enfeksiyonun bulaşmasını engellemez. Ancak ilaçlar hastalığı ağır geçirme ihtimali olan veya ağır hastalık oluşmuş kişilerde faydalı olabilir. Bu nedenle aşı ve ilaçların rolleri farklıdır.