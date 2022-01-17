Plank Faydaları Nelerdir? Plank Yağ Yakar Mı, Kaç Günde Etki Eder?

Daha sağlıklı ve fit bir vücut elde etmek isteyenlerin tercih edeceği egzersizlerden birisi Plank' tır. Hiçbir alete gerek duymadan, kolaylıkla yapabileceğiniz bu egzersiz istikrar gerektirir. Plank egzersizini günün herhangi bir saatinde uygulayabilirsiniz. Bu sporda önemli olan, vücudu harekete ettirmeden bir süre belirli pozisyonda beklemektir. Düzenli uygulandığında iyi sonuçlar elde etmek mümkün.

Plank Faydaları Nelerdir?

Günümüzde sıklıkla tercih edilen bu hareketin vücuda pek çok faydası vardır. Özellikle karın kaslarının çalışmasında en etkin yöntemlerden birisidir. Plank pozisyonunda karın kaslarının büyük oranda çalıştığı gözlemlenmiştir. Bunun yanı sıra omuz, sırt ve boyun bölgesindeki kasların çalışmasına da yardımcı olur. Uzun süre aynı pozisyonda durmak kalça ve diz arasında yer alan kasları da güçlendirir. Böylece kalçanın sıkılaşmasını da sağlar.

Vücuttaki ağrıların azalmasına da yardımcı olan plank hareketi, özellikle bel ve boyun bölgesindeki ağrılar için önemlidir. Plank hareketi sırt kaslarının esnekleşmesine yardımcı olur. Bu da stres oranını en az seviyeye indirir. Ağırlık kaldırma kapasitesini arttırır, dengeli ve dik bir duruşa sahip olmanızı sağlar.

1 Dakika Plank Kaç Kalori Yakar?

Plank hareketini uygulamak ilk başta zor olacaktır. Vücudun bu harekete alışması için biraz zamana ihtiyaç vardır. Bu sebeple başlangıçta plank hareketini 1 dakikadan az uygulamak gerekir. Normal şartlarda bir dakika boyunca yapılan plank hareketi, 10 kalori yakacaktır. Dik bir duruşun oluşmasına ve yağ yakımına yardımcı bu egzersiz, her gün uygulanmalıdır.

Plank Yağ Yakar Mı?

Kasların güçlenmesini ve şekillenmesini sağlayan bu hareket, uygun yapıldığı taktirde büyük fayda sağlar. Özellikle karın kaslarını fazlasıyla çalıştıran plank hareketi, göbek bölgesindeki yağların erimesine yardımcı olur. Bu egzersiz ile beraber harcanan enerji, yağ yakımına dönüşür. Bu da kişinin kilo vermesine olanak tanır. Her gün belirli süre plank hareketi yapmak, ciddi derecede yağ yakımına yardımcı olur. Bu hareketi uyguladığınızda nefesinizi asla tutmamalı ve doğru nefes egzersizi yapmalısınız.

Plank En Az Kaç Dakika Olmalı?

Bu egzersize henüz yeni başlayacaklar ilk zamanlarda dayanıklığını ölçmelidir. Bunun için öncelikle kişi, doğru pozisyonda olduğuna emin olmalıdır. İlk zamanlarda plank hareketine 15-20 saniye ile başlanabilir. Karın kaslarını sıkarak bu pozisyonda bekledikten sonra dinlenip üç set halinde devam edilebilir. İlerleyen süreçte, vücudun dayanıklığına bağlı olarak 1-2 dakikaya ve ardından 5 dakikaya çıkarmak mümkün.

Plank Kaç Günde Etki Eder?

Plank hareketi, bir mat üstüne sırt üstü uzandıktan sonra, yere paralel bir şekilde kol dirseklerinden ve ayak uçlarından faydalanarak bir müddet boyunca beklemeyi ifade eder. Her gün düzenli yapıldığında, diğer egzersizlere nazaran daha çabuk kalori yakar. Vücudun esnekliğini sağlayan bu hareket, 28 gün sonra yavaş yavaş etkisini göstermeye başlayacaktır. Günlük plank sayısını arttırdığınızda, vücudunuzun daha çabuk gelişeceğini göreceksiniz.

Ortalama Plank Süresi Nedir?

Merkez kasların güçlenmesinde etkili bu egzersizin ortalama süresi önemlidir. Bu egzersizi düzenli olarak 15 dakika süreyle yapmak, vücudunuz için büyük fayda sağlayacaktır. İlk başlarda tek set ile başlayıp, sonrasında 2 set ve 3 set şeklinde uygulayabilirsiniz.