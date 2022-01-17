Propolis Damla Faydaları Nelerdir? Propolis Damla Nasıl Kullanılır, Yan Etkileri Var Mı?



Propolis arılar tarafından üretilen içerisinde aktif bileşen olarak flavonoidler yer alan bir besindir. Flavonoid vücuda pek çok faydası bulunan güçlü bir antioksidandır. Ayrıca flavonoide ek olarak propolisi damlasının yapısında polifenoller, fenolik asitler, terpenler, steroitler, B1, B2, C ve E vitaminleri yer alır.

Propolis Damla Faydaları Nelerdir?

Propolis bağışıklık sistemine destek olur: Yapılan araştırmalar propolisin içerisinde bolca C vitamini olduğunu gösterir. C vitamini ise oldukça iyi bir antioksidandir. Bu nedenle vücudun serbest radikallerden zarar görmesini ve kronik hastalıkların oluşmasını engeller.

Grip, soğuk algınlığına iyi gelir: propolislerin içerisinde yer alan maddelerden bir tanesi olan flavonoid grubu insan vücudunun virüslere (grip virüsü influenza dahil) karşı korunmasını sağlar. Bu nedenle propolis kullanımı grip ve soğuk algınlığına iyi gelir.

Uçuk tedavisine yardımcı olur: propolislerin içerisinde bulunan flavonoid grubu bileşenler virüslere karşı savaşır. Herpes virüsünün neden olduğu uçuğun tedavisinde propolis kullanılabilir.

Ağız ve diş sağlığına iyi gelir: Propolisin antibakteriyel etkisi ağız içerisinde bakteri oluşumunu engeller. Bu etkisi ile diş çürüklerini, diş eti sorunlarını önler. Ayrıca ağız ve diş sağlığı için gargaraların içerisine propolis eklenmesinin oldukça faydası bulunur.

Yanık tedavisinde kullanılabilir: flavonoid grubu bileşenler yara iyileşmesini hızlandırır.

Sindirim sistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılabilir: Propolis mide ülseri, ülseratif kolit, mide- bağırsak kanserlerinin tedavilerine yardımcı olur. Ayrıca bu hastalıklardan korunmada da propolisler oldukça etkilidir.

Solunum yolu sağlığına iyi gelir: Mevsim geçişlerinde özellikle karşılaşılan üst solunum yolu problemlerinde propolis kullanılarak süreç daha kolay atlatılabilir.

Kansere iyi gelir: propolisin etkileri arasında bazı kanser türlerine iyi geldiği yer alır. Özellikle kanserli hücrelerin çoğalmasını ve sağlıklı hücrelerin kanserli hücrelere dönüşmesini engellediği bilinir.

Kilo vermeye yardımcıdır: propolis vücutta yağ yakımını hızlandırır bu neden kilo vermeye yardımcıdır.

Propolis Damla Nasıl Kullanılır?

Propolis damlalarını; 4-10 yaş arası bulunan çocuklar günde 10- 40 damla, 11 yaş üzerinde bulunan çocuklar ve yetişkinler ise günde 20- 80 damla kullanmalıdır. Bu damlalar ılık ya da soğuk su, süt meyve suyu gibi sıvı gıdaların içerisine ilave edilerek tüketilmelidir. Ancak propolis ilk defa kullanılacaksa öncelikle bir uzmana danışılmalıdır.

Propolis alerjisi dünya üzerinde yaygın olarak adlandırılabilen bir alerji türüdür. Bu nedenle propolis kullanmaya başlarken bu durum göz önüne alınmalıdır. Eğer daha önce kişiye propolis alerjisi testi yapılmadıysa propolis kullanmaya öncelikle yalnızca 1 damla ile başlanmalı bir yan etki görülmez ise damla sayısı arttırılarak kullanılmalıdır.

Propolis Damla Ne İşe Yarar?

Propolis damla, insan vücudunda yer alan virüs ve bakterileri yok eder. Bu nedenle insan vücudunun hastalıklarda daha kolay savaşmasına yardımcı olur. Hem çocuklar hem de yetişkinler tarafından rahatlıkla tüketilen propolis vücudun antioksidan ihtiyacını da karşılar.

Propolis Damla Yan Etkileri Nelerdir?

Yüksek dozda alınırsa mideye rahatsızlık verebilir.

Bala alerjisi bulunan kişilerin propolis tüketmesi tavsiye edilmez.

Uzun süreli kullanımda alerjik reaksiyona yol açabilir.

Alkol ile birlikte alınırsa mide bulantısı ve kusmaya neden olabilir.

Propolis Damla Nedir?

Propolis, arılar tarafından bitkilerden toplanarak elde edilen sakız kıvamında kahverengi bir maddedir. Bu maddeyi bitkiler taze filizlerini zararlı etkenlerden korumak için salgılar ancak bitki üzerinde görülebilir değildir. Arılar bu maddeyi toplarlar ve kovan içerisinde pek çok yerde bunu kullanırlar. Propolis damla da bir kovan ürünü olan propolisin belirli bazı aşamalardan geçirilerek sıvı hale getirilmesi ile elde edilen bir üründür.

Propolis Damla Yüze Sürülür Mü?

Propolis damlanın asıl amacı tüketilmek olsa da, yüze sürülmesinin bir sakıncası bulunmadığı uzmanlar tarafından belirtilmiştir. Özellikle temiz cilde masaj ile uygulanan bir damla propolis cilt lekelerini azaltmada oldukça etkilidir.