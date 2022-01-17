Tere Otunun Faydaları Nelerdir? Tere Otu Tansiyonu Yükseltir Mi?

Pek çok çeşidi bulunan ve insan vücuduna faydaları saymakla bitmeyen bir ot olarak karşımıza çıkan tere otu, bol miktarda vitamin ve mineral içermesinden dolayı insanların tüketmesi gereken otlardandır. Tere otunun önemli faydaları arasında solunum yolları hastalıklarına iyi gelmesi ve bağışıklığı güçlendirmesi bulunur.

Tere Otunun Faydaları Nelerdir?

Tere otu hafızayı güçlendirir. İnsana zindelik, canlılık ve enerji verir.

İçeriğinde bulunan yüksek demir sayesinde kansızlığa iyi gelir.

Tere otunun çayı; nezle, grip, soğuk algınlığına yakalanma riskini azaltır.

Hastalık durumlarında bağışıklığı güçlendirmesi sebebi ile vücudun hastalıklar ile mücadelesini arttırır.

Boğaz ağrısına karşı faydalıdır. Ağrıyan boğaz ağrısını dindirir.

İyi bir balgam söktürücüdür.

Yağ yakımını hızlandırır bu nedenle zayıflamaya yardımcı olur

İçeriğinde yer alan proteinler ve demir sayesinde anne sütünü arttırıcı etkisi bulunur.

Düzenli kullanımda sigaranın akciğere yaptığı zararlı etkilerin azalmasına yardımcı olur.

Kanserli hücrelerin oluşumunu ve bu hücrelerin çoğalmasını engeller.

Tere yaprağı ile hazırlanan lapa cilt üzerine sürüldüğünde cilt lekelerinin giderilmesinde rol oynar.

Tere yaprağının suyu ile saç maskesi yapmak yağlı saçları temizler ve kepeği önler. Ayrıca bu su saçların güçlenmesine ve dökülmenin engellenmesine yardımcı olur.

Kolesterolü dengeleyici özelliği bulunması nedeni ile kalp rahatsızlıklarına iyi gelir.

Alzheimer hastalığı riskini engellediği bilinir.

Düzenli bir şekilde tere otu tüketimi A vitamini eksikliğinin kapanmasına yardımcı olur.

Kemik erimesi olarak bilinen osteoporoza iyi gelir.

Diş ve diş etini güçlendirir.

Tere otu alerji olarak bilinen saman nezlesine iyi gelir.

Tere Otu Tansiyonu Yükseltir Mi?

Tere otu tansiyonu yükseltmez. Aksine tansiyonu düşürücü etkisi bulunur. Bu nedenle düşük tansiyonu bulunan kişilerin tere otunu fazla bir şekilde tüketmesi tavsiye edilmez. Çünkü düşük olan tansiyonu daha fazla düşüreceği için kalbe ve kan damarlarına zarar verebilir.

Tere Otu Nasıl Kullanılır?

Tere otu hem kendisi hem de tohumu tüketilebilen bir ottur.

Direk ot olarak yemek yanlarında tüketilebilir.

Salataların içerisinde limon ile birlikte tüketilebilir.

Yoğurt ile karıştırılarak yemek yanlarında tüketilebilir.

Yemeklerin içerisine atılarak tüketilebilir

Tere otu çayı yapılarak tüketilebilir.

Saçlar için kullanılacaksa tere otu su ile kaynatılarak tere otu suyu hazırlanır. Ve saçları yıkama ve saç derisine masaj yapma sureti ile kullanılabilir.

Cilt için kullanılacak ise tere otu lapası yapılarak kullanılabilir.

Tere Otu Çeşitleri Nelerdir?

Turpgiller familyasına ait bir ot olan tere otunun yaklaşık 90 adet çeşidi bulunmaktadır. Tere otu çeşitlerin birkaçı şunlardır: bahçe teresi, çayır teresi, su teresi, kış teresi, yer teresi, yaban teresi, şeytan teresi, kaz teresi, kır tersi, latin teresi, salata teresi.

Tere Otu Zararları ve Yan Etkileri Nelerdir?