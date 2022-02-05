Gençlik aşısı yaşlanmayı geciktiriyor

Güne cildinizi önemseyerek başlayın sevgili okurlarım; ona ihtiyacı olan şeyleri verirseniz o da size karşılığını verecektir. Cildinizi incelemeye koyulun; neresi kuru, neresi yağlı... Hyalüronik asidin azalmasıyla direnci zayıflayan cildiniz matlaşır, kırışmaya başlar. Mevcut ince kırışıklıklar ise uzun vadede daha derin kırışıklıklara dönüşebilir; hâliyle cilt elastikiyetini kaybeder. Peki cildimizin erken yaşlanma belirtilerine karşı korunması için ne yapmamız gerekir? Size kendimin de deneyimlemiş olduğu cilt yapılandırma yöntemlerinden biri olan Gençlik Aşısı
'ndan bahsedeceğim. Son zamanlarda epey popüler olan ve vadettikleriyle kadınlara büyüleyici çözüm sunan mucizevi bir aşı.
GENÇLİK AŞISI NEDİR?
Zamanla, yaşlanmayla, güneşin zararlı etkileriyle, stres ve mekanik etkenlerle cildimiz nemini kaybeder, buna bağlı olarak da esnekliği ve yapısı bozulur. Bu da zincirleme reaksiyonlara sebebiyet vererek kolajen ve elastik liflerde azalmaya ve cildin gençliğinin kaybolmasına neden olur. Aynı zamanda cildimizin en önemli yapı taşlarından biri olan hyalüronik asit miktarının azalmasına neden olur. Dolayısıyla cildimiz matlaşır, incelir, kırışıklıklar ortaya çıkar. Cilt gençleştirme yenilemede birçok tedavi olanağı vardır. Dolgu, botoks, lazer tedavileri, radyofrekans tedavileri, ulthera, mezoterapi, mezolfting, prp gibi. Hyalüronik asit içeriği olan tüm ürünler gençlik aşısı grubunda yer almaktadırlar. Gençlik Aşısı cildin yaşlanma, güneşin zararlı etkileri, stres, ve kötü beslenme gibi nedenlerle kaybettiği nemi ve canlılığı geri kazandırmak için kullanılan bir cilt yenileme ürünlerinden birisidir. İşte bu Gençlik Aşısı cildimize nemini geri kazandıran, kırışıklıkları düzelten, cildi parlak canlı bir hale getiren, yüzümüzün ihtiyacı olan hyalüronik asit ve aminoasitleri içeren bir mezo vital tedavidir.
KOLAJEN ÜRETİYOR
Gençlik Aşısı'nın içeriğinde vücudumuzda doğal olarak bulunan ve yaşlanmayla birlikte azalan hyalüronik asit bulunmaktadır. Hyalüronik asit cildinize nem ve canlılık veren doğal bir yapıtaşıdır. Çapraz bağsız hyalüronik asit (dolguların ana içeriği) ihtiva etmesi, yapılan uygulamanın yüzün tamamına yayılarak etki etmesine olanak sağlar. Ayrıca bu Gençlik Aşısı, kolajen üretimine yardımcı amino asit bileşimine sahiptir. Bu sayede yeni üretilecek olan kolajen sayesinde kırışıklık ve sarkmalarda toparlanmaya yardımcıdır. Proteinin yapıtaşı olan ve ciltteki yaşlanmayı giderici en önemli aminoasitlerde olan Glicine, L proline, L Lysine, L Leusin gençlik serumu içinde bulunmaktadır.
İçeriğindeki hyalüronik asit cildinize ihtiyaç duyduğu nemi ve canlılığı geri kazandırır.
İçeriğindeki aminoasit kombinasyonu kollajen sentezini için gerekli aminoasitleri uygun miktarlarda sunar. Artan kollajen sentezi kırışıklıkların görünümünde düzelmeye katkı sağlar.
Cildinizdeki cansız görünümün en büyük nedeni cildinizin nemsiz (hyalüronik asitten fakir) kalmasıdır. Cildinize kaybettiği nemi hyalüronik asit ile takviye ederek daha sağlıklı görünmeye katkı sağlar.
BİR ANTI-AGING TEDAVİSİDİR
20 yaşının üzerinde tüm cilt tiplerine uygulanabilen, enjeksiyona bağlı hafif morluk dışında hiçbir reaksiyona sebep vermeyen, cildin içindeki hyalüronik asit ile aynı molekül yapısında olan güvenli bir maddedir. Yüzde, boyunda, dekoltede ve ellerde görülen kuruluğa bağlı sorunların çözülmesinde sıklıkla uygulanan ve önemli etkileri olan bir yapısı vardır. En önemli kullanım alanı anti-aging uygulamalarıdır ve hem önleyici hem de tamamlayıcı bir anti-aging tedavisidir.
SONUÇLARI NE ZAMAN GÖRÜLÜR?
Uygulama sonrasındaki haftadan itibaren kırışıklık ve sarkmalarda düzelmeler ortaya çıkar. Yüz, boyun, el ve dekolte bölgesi gibi alanlarda kullanılabilir. Yapılır yapılmaz bir canlılık oluşmaya başlar, 1 haftada kırışıklıklar azalır, 1 ayda ise yeni kolajen üretimi de oluşacağı için etkisi daha da belirginleşir. Cilt elastikiyeti ve tonu artar.
AŞI KULLANMAYI GEREKTİREN DURUMLAR
Cildin matlaştığı, neminin ve sağlıklı görünümünün azaldığı durumlarda...
Yüz, boyun, dekolte bölgesi kırışıklık tedavisinde...
Göz çevresine esnekliği tekrar kazandırmak amacıyla...
Cilt elastikiyetinin yeniden kazandırılması amacıyla...
Tüm yüzde kırışıklık ve sarkmaların toparlanması amacıyla...
Cildin beslenmesi amacıyla...
El üstü ve diz bölgesi gibi sarkmaların yoğun olduğu bölgelere esneklik kazandırmak amacıyla...
Akne veya diğer izlerin tedavisi amacıyla kullanılabilmektedir.
HYALÜRONİK ASİT NEDİR?
Gençlik Aşısı'nda bulunan hyalüronik asit vücudun en önemli yapı taşlarından biridir. Özellikle kan damarlarında, iç organlarda, cilt içinde ve eklemlerde bulunmaktadır. Hyalüronik asit bağ dokusunun ana yapı maddesidir ve cilde canlılığını, parlaklığını, nemini, gerginliğini veren maddedir. 30'lu yaşlardan sonra deri hyalüronik asit miktarının azalmasıyla, cildimiz canlılığını, parlaklığını, esnekliğini kaybetmeye başlar. Dışarıdan verilecek hyalüronik asit, yaşlanma sürecini yavaşlatacaktır.
DOLGUDAN FARKI SU TUTMA ÖZELLİĞİ
Hyalüronik asit, estetik işlemlerde özellikle dolgu amaçlı kullanılmaktadır. Dolgular arasında en güvenilir maddedir. Gençlik aşısının dolgudan farkı, dolguların ömrünü uzatmak için kullanılan çapraz bağlarının olmamasıdır. Saf halde olması nedeniyle derimizde yayılır, kitle etkisi oluşturmaz ve asıl görevi olan su tutma özelliği ile cildin canlanmasını sağlar. Cildin yaşlanma sürecini gerileterek daha genç ve sağlıklı bir görünüme neden olur.
NASIL LIFTING ETKİSİ OLUŞTURUYOR?
Cildimizin alt tabakasına
enjekte edilen
Gençlik Aşısı'nın
superhydro
molekülleri çok
yüksek olan
hyalüronik asit
içeriği sayesinde
cildi nemlendirip
lifting etkisi sağlar.
İçeriğindeki
aminoasitler ve
peptid yapıları da
cildin onarılmasını,
moleküler
sorunlarının
azalmasını sağlar.
Kolajen sentezi ve fibroblast üretimini tetikleyerek aynı zamanda da kolajen yıkımını azaltarak cildin kuvvetli beslenmesini sağlar. Mat görünüme engel olur. Yüz, boyun, dekolte ve ellere rahatlıkla uygulanır. Etkisinin uygun hastalarda bir yıla kadar devam ettiğini gösteren çalışmalar vardır. Beraberinde diğer gençlik aşıları gerekiyorsa eklenebileceği gibi; hastaya ve sorunlarına özel bir tedavi takvimi de belirlenerek çok daha sağlıklı bir cilt için gerekli işlemlerin planlanmasına katkı sağlar.