Kilo veriyorum ama göbeğim ve basenim gitmiyor!

Günümüzde sağlıksız beslenme, yoğun iş temposu, düzensiz uyku ve bazen hormonal sebeplerden dolayı maalesef kilo alımı oldukça kolaylaştı ve yaygınlaştı. Diyet
ve spora rağmen bölgesel yağlanma problemi kişileri oldukça zorluyor.
Kilo veya kilolu olmak durumu kişiden kişiye değişkenlik gösterir. Vücuttaki yağ oranı ise zayıflama sürecini belirleyen en önemli faktörlerden biridir. O yüzden mutlaka zayıflama sürecine başlamadan önce elektronik ölçümleriniz alınmalıdır ve bu sayede yağ oranı, yağ kütlesi, vücuttaki kas kütlesi, iç yağlanma derecesi ölçülmelidir. Fakat bazen tüm çabalara rağmen vücutta yağlar dirençli olabilmektedir. Fazla kilolar fit bir görünüme kavuşmanın önündeki engel olmakla birlikte fiziksel ve ruhsal sağlığı da oldukça tehdit etmektedir.
"Diyet yapıyorum, hedeflediğim kiloya kavuştum ancak bu kadar çaba ve kilo kaybına rağmen basenim erimiyor veya göbeğimden kurtulamıyorum!" cümlesini daha önce mutlaka çevremizden duymuş veya bu durumu kendimiz de deneyimlemiş olabiliriz. Bunun en önemli sebeplerinden biri ise giden kiloların sadece yağdan değil, kastan ve sudan gidiyor olması. Bu durumda bu problemi yaşayanlarda "Kilo veriyorum ancak dilediğim bölgeden incelemiyorum ve kas kaybı nedeniyle vücudumda sıkılaşma ihtiyacını yoğun bir şekilde hissetmeye başladım" yakınmasını da duyarız.
Zayıflama sürecinde kas ve yağ oranını yakından takip etmek için olmazsa olmazımızdır elektronik ölçümlerdir.
Örnek vermek gerekirse bir danışanım 24 kilo verdiğini ve doğumdan önceki halinden bile daha az kiloda olduğunu fakat yine de eski kıyafetlerine giremediğini ifade etti. Kendisine giden kiloların ciddi anlamda kastan ve sudan gittiğini izah ettim ve yağ oranını hedefleyerek bir program oluşturmamız gerektiğini söyledim. Şu an kendisi sadece 2 kilo vererek bir beden inceldi. Yani zayıflama sürecinde kiloyu nereden verdiğiniz oldukça önem taşıyor.
Peki bu hayal kırıklığına engel olmak için ne yapmak gerekir?
Sağlıklı beslenme, zayıflama sürecinde temel kuraldır. Bunun için gerekirse diyetisyen desteği alınmalıdır. Elektronik ölçüleriniz alınıp ihtiyaçlarınız doğrultusunda bir zayıflama programı düzenlenmelidir. Bunun yanı sıra bölgesel yağlanma probleminden muzdarip kişiler teknolojinin faydalarını deneyimleyebilirler.
Özetlemek gerekirse; bölgesel yağlanma problemlerine etkili bir çözüm bulmak için, yağ kırma işleminden destek alabilirsiniz. Bu işlem uzman eller tarafından uygulanmalıdır. Klinik seçimlerinizde güvenilirliği esas almanızı önerir sağlıklı günler dilerim.
ULTRASONİK SES DALGALARI VE İNFRARED TEKNOLOJİSİ ÇOK ETKİLİ
■ Dirençli kiloları olanlarda hangi sistem tercih edilmelidir?
İlk seans itibariyle dirençli yağlanma problemleri yaşayan kişiler üzerinde oldukça kırıcı bir etkiye sahip ultrasonik ses dalgaları ve infrared teknolojisi, şaşırtıcı sonuçlar vermektedir. Hatta ilk seans öncesinde ve hemen sonrasında elektronik ölçüler sayesinde işlemin ne kadar etkili olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Bu işlem sayesinde danışan, yağ oranında daha şiddetli ve hızlı bir düşüş yaşıyor. Giden kiloların yağdan gittiğini ve kasın minimum seviyede azaldığını gözlemliyoruz. Sonuç olarak işlem kilo kaybını hızlandırıp kolaylaştırıyor. Danışanların vücudu sarkmadan sadece yağdan vererek hızlıca şekillenmiş oluyor.
AĞRI, MORARMA GİBİ YAN ETKİLER GÖRÜLMEZ
■ Kırılan yağlar vücuttan dışarı nasıl atılıyor?
Kırılan yağlar, vücuttan dışarı doğal yollarda metabolize edilerek atılır. O yüzden bu süreçte bol su tüketimi ve sağlıklı beslenme çok önemlidir.
■ Elde edilen sonuçlar kalıcı mıdır?
Kalıcı bir zayıflamadan bahsetmek için kişinin sağlıklı bir beslenmeyi yaşam tarzı haline getirmesi temel kuraldır. Kilo almadığınız sürece sonuçlar kalıcıdır.
■ İşlem kimlere uygulanabilir?
Kanser tedavisi, gebelik dönemi ve böbrek yetmezliği sorunu olanlar dışında herkese işlem uygulanabilir.
■ İşlem sırasında ağrı ve acı hissedilir mi?
Ultrason seansı gibi masaj yöntemiyle uygulanan bu işlem sırasında ağrı, morarma gibi yan etkiler yoktur. Bunun sebebi ise herhangi bir vakum, kimyasal ve enjeksiyon kullanılmamasıdır. İşlemin akabinde sosyal yaşama ve gerekliyse iş yaşamına geri dönülebilir.
İŞLEM 2-3 BÖLGEYE AYNI ANDA UYGULANABİLİR
■ Bu işlem hangi bölgelere uygulanabilir?
Bu işlem yağlanma problemi olan her bölgeye güvenle uygulanabilir. Karın, göbek, basen, kol hatta gıdı bölgesi dahil. En çok gelen sorulardan bir tanesi ise birden fazla bölgede bu işlemin uygulanıp uygulanamayacağı. İşlem, 2-3 bölgeye aynı anda uygulanabiliyor.