B Rh Kimlere Kan Verebilir? B Rh Pozitif Ve Negatif Kimlerden Kan Alabilir?

Kanın sahip olduğu yapı ve vücuttaki işlevi her canlıda aynıdır ama kanın içeriğinde bazı antikor ve antijen türlerine sahiptir, kanın bu özelliği kan gruplarını meydana getirmiştir. Bu antikor ve antijenlerin miktar durumu ve çeşidine göre kan 8 farklı gruba ayrılır. Bu gruplardan birisi de B Rh kan grubudur. Peki, B Rh kimlere kan verebilir? İşte detaylar…

B Rh Kimlere Kan Verebilir?

Hastaya kan nakli gerektiği durumlarda gerçekleşmesi gereken ilk şart alıcı hastanın ve vericinin kan gruplarının uyuşmasıdır. Alyuvarların üzerinde bulunan iki çeşit antijen türü vardır, bunlardan birisi de B antijenidir. Eğer kandaki kırmızı kan hücrelerinde B antijeni varsa o kan B Rh kan grubuna girer.

Kan grubu B Rh pozitif (B Rh+) ise, B Rh pozitif ve AB Rh pozitif kan grubuna kan verebilir, B Rh negatif (B Rh-) kan grubu ise B Rh pozitif, B Rh negatif, AB Rh pozitif ve AB Rh negatif kan gruplarına kan verebilir.

B Rh Pozitif ve Negatif Kimlerden Kan Alabilir?

B Rh pozitif ve negatif kan grubu sadece B antijenine sahiptir bu nedenden sadece kendi gruplarından ve antijen içermediği için 0 Rh kan grubundan kan alabilirler.

B RH negatif (B Rh-) kan grubu 0 Rh negatif ve B Rh negatif kan gruplarından kan alabilir. B Rh pozitif (B Rh+) grubu ise B Rh negatif, B Rh pozitif, 0 Rh negatif ve 0 Rh pozitif kan gruplarından kan alabilir.