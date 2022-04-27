Arpacığa Ne İyi Gelir? Gözde Çıkan Arpacık En Hızlı Nasıl Geçer?

Halk arasında arpacık olarak adlandırılan göz enfeksiyonu, mikropların gözle teması sonucunda oluşur. Uyandığımızda göz kapağını açamama, batma, kızarıklık, şişlik ve yanma gibi durumlar kişileri korkutsa da arpacık tedavi edilebilir ve geçici bir rahatsızlıktır. Peki, dış etkenlere karşı en savunmasız organ olan gözde arpacık neden çıkar, arpacığa ne iyi gelir?

GÖZDE ARPACIK NEDEN ÇIKAR?

Mikroba açıp ortamlarda bulunulması ve göz temizliği ve hijyeninin sağlanmaması arpacık hastalığına yol açar. Arpacık göz kapaklarının alt kısmında oluşur. Yağ bezesi şeklinde iltihaplı bir şekilde ortaya çıkar. Bu yağ bezesinin oluşmasının nedeni ise meibomian adı verilen bezin tıkanmasıdır. Bu tıkanmanın nedenleri kirli hava, toz, makyaj temizliğinin yapılmaması ve kirli eller ile gözlere yapılan temaslardır. Yorgunluktan kaynaklı da çıkabilen arpacık gözde şişmeye, kızarmaya ve yanmaya sebebiyet verir.

ARPACIK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Gözde kızarma, yanma, batma, ağrı, kaşıntı arapacığın ilk belirtileri arasında yer alır. Bunun yanı sıra kirpiklerde meydana gelen yoğun çapaklanma, göz kapaklarında ve kirpik diplerindeki küçük ve sert sivilce görünümü de arpacığın habercisidir.

ARPACIĞA NE İYİ GELİR?

Göz temizliğine dikkat edilse de gün içerisinde farkında olmadan kirli yüzeyler ile temas eden ellerimizi gözümüze sürmemiz sonucunda arpacık oluşabilir. Arpacık olduktan sonra yapılması gerekenler ise şu şekildedir:

Arpacık ellenmemeli

Gün içerisinde arpacığa baskı uygulamadan sıcak bir suya batırılan pamukla masaj yapılabilir.

Yüz temizliğinde hassas olan arpacığa zarar vermemek için kağıt havlu kullanılmalı.

Kirpik çapakları temizlenmeli.

Makyaj kullanımına arpacık iyileşene kadar ara verilmeli.

ARPACIK NASIL GEÇER?

Arpacık çıkmadan önce görülen belirtiler ile iyileşme sürecini hızlandıracak uygulamalar yapılabilir. Bunun için evde kendi kendinize uygulayabileceğiniz doğal yöntemler vardır. Evde uygulanacak yöntemlerden biri komprestir. Sıcak suyla yapılan kompreslerle arpacık henüz oluşmadan çıkmasını önleyebilirsiniz. Papatya çayı ve poşet çay torbalarını da arpacığın çıkmaya başladığı bölgeye koyabilirsiniz. Arpacığa iyi geldiği bilinen bir diğer ürün ise patatestir. Patatesin içinde farklı mineraller ve nişasta bulunduğu için bunlar iyileşme sürecine fayda sağlar. Evde uygulanması önerilen bir diğer ürün olarak sarımsağı da tercih edebilirsiniz. Doğal antibiyotik olarak adlandırılan sarımsağın çiğ tüketilmesinin yanı sıra göze direkt olarak uygulanması da önerilir. Sarımsağı bütün olarak değil, rendeleyerek arpacık olan bölgeye sürerek kısa sürede olumlu sonuç alabilirsiniz.

ARPACIK TEDAVİSİ

Kişilerde en sık görülen enfeksiyonlardan biri olan arpacık tedavisi için genellikle evde tedavi yöntemi kullanılır. Arpacık belirtileri görüldükten sonra kişiler doğal yöntemleri kullanarak önlem alabilir. Ancak arpacık çıktıktan sonra dikkat edilmeli ve gerektiği takdirde doktora gidilmelidir. Eğer arpacık enfeksiyonu 48 saatten uzun sürerse doktor müdahalesi ertelenmemelidir. Bunun yanı sıra arpacık sonrasında kızarıklık ve şişlik yüzün farklı bölgesine de yayılabilir. Bu yayılma durumunda ilaç tedavisi uygulanır. Doktor kontrolünün ardından antibiyotik içeren kremler ile tedaviye başlanır. Tedavi boyunca eller göze ve yüze temas etmemelidir. Eğer kontakt lens kullanıyorsanız arpacık geçene kadar kullanmayı bırakmalısınız. Dikkat edilmesi bir diğer nokta ise sivilceye benzeyen bu yağ bezesinin sıkılmamasıdır. Sıkıldığı takdirde arpacık enfeksiyonu daha fazla yayılacaktır.