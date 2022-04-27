Bebeklerde Burun Tıkanıklığı Neden Olur, Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Bebeklerde Burun Tıkanıklığına İyi Gelen Şeyler

Özellikle doğumdan sonraki ilk 6 ayda bebeklerde burun tıkanıklığı görülmesi kaçınılmaz bir durumdur. Bu sebeple, bebeklerin yattığı odanın sık sık havalandırılması gerekir. Aksi halde bebekler kolay bir şekilde burun tıkanıklığı geçirebilirler. Peki, bebeklerde burun tıkanıklığına ne iyi gelir? Bebeklerde burun tıkanıklığı doğal yollardan nasıl geçer? İşte bebeklerde burun tıkanıklığını önlemek için dikkat edilmesi gerekenler ve doğal tedavi yöntemleri...

BEBEKLERDE BURUN TIKANIKLIĞI NEDEN OLUR?

Bebeklerde burun tıkanıklığı ve hırıltı sebeplerinin başında burunda ve genizde oluşan gelişme anomalileridir. Bebeklik sürecinde ve çocukluk döneminde halk arasında geniz eti olarak tabir edilen adenoid büyümesi, tıkanıklığın en büyük sebebidir.

Bebeklerde görülen burun tıkanıklığın diğer bir sebebi ise sinüzittir. Sinüzit uzun soluklu bir tedavi süreci gerektirir.

Eğer bebeklerde tek taraflı burun tıkanıklığı yaşanıyorsa cisim tıkanması olabileceği için gerekli tetkikler ivedi şekilde yaptırılmalıdır.

Bebeklerde yaşanan burun tıkanıklığının bir diğer nedeni de grip ve nezledir. Özellikle mevsim geçişi dönemlerinde yaşanabilen bu durum doktorun verdiği tedavi yönteminin izlenmesi ile kolayca aşılabilecektir.

Bebeğinizin burnunun tıkanması, alerjik burun iltihaplanmasından da olabilir. Bu alerji; mevsimsel olabileceği gibi belli başlı yemeklere ya da maddeler duyulan intoleranstan da kaynaklanabilir.

Eğer bebeğinizin yaşadığı ortamdaki hava temiz değilse ya da evde sigara tüketiliyorsa bu durum bebeğinizde üst solunum yolu enfeksiyonlarına yol açabilir. Bebeğin yaşadığı ortamdaki havanın mutlaka temiz olması ve bu ortamın sürekli havalandırılması gerekir. Temiz havanın sirküle olması bebeklerin sağlığı için çok önemlidir.

BEBEKLERDE BURUN TIKANIKLIĞI NASIL GEÇER?

Burun tıkanıklığı tedavisi, burun tıkanıklığının nedenine göre yapılır. Solunum yolu enfeksiyonları, alerjiler, geniz eti, nemsiz ortam, burna yabancı cisim kaçması gibi birçok faktör burun tıkanıklığına neden olabilir. Bebeğiniz burun tıkanıklığı yaşıyorsa bir doktora gidip tıkanıklığın nedenini araştırmanız iyi olacaktır.

Bebeklerde burun tıkanıklığına ne iyi gelir sorusuna verilebilecek cevapların başında burun açıcı spreyler gelir. Doğal bileşenler kullanılarak hazırlanan göğüs balsamı da inatçı olmayan burun tıkanıklıklarında işe yarayabilir.

Burun tıkanıklığının sebeplerinden biri de burunda biriken mukustur. Eczaneden alacağınız burun aspiratörü ile çocuğunuzun burnunda biriken mukus tabakasını çekebilir, tıkanıklığı giderebilirsiniz.

Bebekler için tuzlu su karışımlı burun damlaları da burun tıkanıklığının geçmesine yardımcı olabilir. Yine de bu işlem her bebek için uygun değildir. Bu işlemi yapmadan önce bir doktora danışmanız iyi olacaktır.

Bebeğinizi yıkamak, burun içindeki salgıları yumuşatıp bebeğinizi rahatlatır. Bebeğinizi yıkarken, bebeğin kafasını zaman zaman aşağı doğru eğerseniz burnundaki salgılar akar ve tıkanıklık açılır.

Bebeğinizin burnunun tıkanma sebebi yanlış uyku pozisyonu olabilir. Uyurken bebeğinizin kafasını, gövdesinden daha yüksekte olacak şekilde ayarlarsanız bebeğiniz çok daha rahat nefes alır. Bu pozisyonu yapabilmek için bebeğinizin başının altına küçük bir yastık ya da havlu koyabilirsiniz.

Bebeğinizi emzirin! Burnu tıkalı olduğu için bebeğinizin emmesi daha zor olacaktır ancak az da olsa kısa aralıklarla emmesi burun tıkanıklığının rahatlamasını sağlayacaktır. Anne sütü her derde devadır ve emerken bebeğin bağışıklık sistemini güçlendirecektir.

Bebeklerde burun tıkanıklığına soğan çok iyi gelir. Soğan keskin kokulu bir sebzedir ve bu koku ortama yayıldığı anda bebeğin nefes alış verişini kolaylaştırır. Bir soğanın çeyreğini, bebeğinizin uyuduğu odaya koyarsanız soğanın kokusu nefes almasına yardım eder. Bebek, muhtemelen soğanın kokusundan hoşnut olmayacaktır ancak en azından nefes alabilecektir.