Kepeğe Ne İyi Gelir? Evde En Hızlı Kepek Nasıl Geçer, Hangi Şampuan ve Bitkisel Yöntemler İyi Gelir?

Kepek, kadın ve erkeklerin sıklıkla yakındığı cilt problemleri arasında yer alır. Kepek her iki kişiden birisinde görülür ancak tıbbi bir tedavi gerektirmez. Bulaşıcı bir cilt sorunu olmasa da estetik açıdan iyi bir görünümü yoktur. Sıklıkla ergenlik yaşlarında görülen ve ilerleyen yaşla birlikte azalma gösteren kepek, bazı kişilerde mevsimsel nedenler dolayısıyla ortaya çıkar. Kepek tedavisinde olumlu sonuç veren birçok yöntem vardır. Fakat inatçı bir cilt sorunu olarak çeşitli nedenlerden dolayı tekrar ortaya çıkabilir. İşte, soğuk havanın etkisiyle artan kepek sorunun nedenleri ve kepeğe çözüm yöntemleri ..

KEPEK NEDEN OLUR?

Bir cilt sorunu olan kepek oluşumu kafa derisindeki ölü derilerin dökülmesi olarak açıklanabilir. Kafa derisinde kümeler halinde bulunan kepek, sarımsı gri renkte ve yağlı bir görünüme sahiptir. Saçlardaki kepek yoğun kaşıntıya yol açar. Bunun yanı sıra kafa derisi aşırı derecede tahriş olur. Kepeğin saçın temiz veya kirli olmasıyla ilgisi yoktur. Fakat, kepek sorunu olan saçın kirli ve yağlı bir görünümü vardır. Saçlardaki kepek tararken ve şekillendirirken omuzlara düşer. Kepeğin oluşma nedenleri arasında aşağıdaki faktörler sayılabilir:

Kuru ve soğuk hava

Cildin kuru olması

Stres

Kafa derisindeki mantar

Yaş ve cinsiyet

Saçın az veya sık yıkanması

HIV virüsü, zayıf bağışıklık sistemi ve bazı nörolojik hastalıklar

Egzama ve sedef hastalığı

B vitamini ve çinko eksikliği

Saçların az fırçalanması veya taranması

Saç şekillendirici, jöle, köpük ve saç spreyi gibi ürünler

KEPEK NASIL GEÇER?

Kepek, yaşam kalitesinin düşmesine sebep olan sağlık problemlerinden bir tanesidir. Kepek özellikle erkeklerin ceketlerinin ve tişörtlerinin omuz kısmında istenmeyen görüntülere neden olur. Bu nedenle kepek sorunu yaşayan binlerce kişinin aklından "Kepeğe ne iyi gelir" sorusu geçer. Saçlarda meydana gelen kepeklenmeye karşı çözüm ararken öncelikle kepeğin neden oluştuğunu tespit etmek gerekir. Çünkü bazı cilt hastalıkları kendisini kepeklenmeyle gösterir. Saçlardaki kepeklenmenin nedenini ortaya çıkardıktan sonra "Saçtaki kepek nasıl gider" sorusu daha kolay cevaplanır. Saçlarda oluşan kepeklenmeyi önlemek için cilde ve saçlara uygun kepek önleyici şampuan kullanılmalıdır. Kepek önleyici şampuan çeşitlerini dermokozmetik ürünler satan eczanelerden ya da süpermarketlerden satın alınabilir. Kepek önleyici şampuan alırken içeriğinde;

Çinko pirit,

Kömür katranı,

Selenyum sülfit,

Ketokonazol,

Salisilik asit bulunan şampuanlar tercih edilmelidir.

KEPEK ÖNLEYİCİ ŞAMPUAN NASIL KULLANILIR?

Kepek önleyici şampuanlar "Kepek nasıl giderilir" sorusunun da cevabını veren ürünlerdir. Saçlardaki kepeği gidermek üzere kullanılacak şampuan kullanma talimatına uygun kullanıldığında genellikle olumlu sonuç verir. Saça uygulanan şampuanı durulamadan önce içeriğindeki maddelerin etkisini göstermesi için en az beş dakika saçta bırakmak gerekir. Şampuanının etkisini gösterip göstermediğini anlamak için bir ay boyunca kullanılmalıdır. Kepek azaldığında şampuanı kullanma sıklığı azalabilir ancak tamamen kesilmemelidir. Bu durumda tekrar kepek oluşabilir.

KEPEĞE İYİ GELEN BİTKİSEL TARİFLER

Kepeği önlemek için şampuan kullanmak yerine kepeğe çözüm yöntemleri arasında yer alan bitkisel tarifler denenebilir.

Elma Sirkesi:

Elma sirkesinin içeriğinde bulunan asit oranı kafa derisinin pH'ını değiştirir. Böylece, kafa derisinde kepeğin ortaya çıkmasına neden olan mantarların çoğalmasını önler. Elma sirkesinin uygulanışı oldukça kolaydır. Çeyrek bardak su ile çeyrek bardak elma sirkesini karıştırarak bir sprey şişesinden kafa derisine püskürtülür. Ardından kafa bir havluya sarılarak yarım saat beklenir. Daha sonra her zamanki gibi saçları yıkamak yeterli olur. Elma sirkesi tarifini haftada iki kez uygulamak gerekir.

Aloe Vera

Kepek nedeniyle kaşıntı da varsa aloe vera uygulanabilir. Saçlar şampuanlanmadan önce kafa derisine aloe vera ile masaj yapılır. Aloe veranın serinletici etkisi bulunduğundan kaşıntıyı giderir. Kafa derisinin neden kaşındığı bilinmiyorsa öncelikle kaşıntının gerçek nedeni bulunmalıdır.

Limon

2 yemek kaşığı limon suyu ile kafa derisine masaj yapılarak ardından suyla durulanmalı. Bu işlemden sonra 1 çay kaşığı limon suyunu 1 su bardağı suyla karıştırarak kepek sorunu olan saçlar bu suyla yıkanmalı. Kepek ortadan kaybolana dek günlük olarak tekrarlanmalı.