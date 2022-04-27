Kolesterole Ne İyi Gelir? Kolesterol Nedir, Neden Yükselir Ve Nasıl Düşer, Tedavi Yöntemleri Neler?

Kolesterol neden yükselir? Kolesterol tedavisi, öncelikle bu sorunun yanıtına göre şekil alır. Kolesterol belirtileri gözlemlenen kişide, kolesterol yüksekliğine sebep olması muhtemel faktörler taranır ve tedavi programı bu çerçevede düzenlenir. Peki normal şartlar kolesterol kaç olmalı? Kolesterol yüksekliği belirtileri nelerdir? Bu soruların cevapları ile birlikte kolesterole ne iyi gelir, iyi gelen doğal ve bitkisel çözümler nelerdir sorularını yanıtlarını paylaştık.
Kolesterol, vücudun tüm hücrelerinin içerisinde yer alan ve yapısı itibarıyla yağa benzeyen bir madde olarak tanımlanır. Kolesterolün yanı sıra kolesterin ismiyle de bilinir. Vücut, gün içerisinde tüketilen besinleri, besinlerden ve çeşitli yollardan alınan D vitaminini, hormonları sindirebilmek için kolesterole ihtiyaç duyar. Kolesterolün görevleri arasında hücre duvarını korumak, bağırsaklarda bulunan sindirim safra asitlerinin oluşuma yardımcı olmak vardır.
Kolesterol, iki farklı lipoprotein vasıtasıyla kana taşınır. LDL kolesterol düşük yoğunlukta lipoprotein, HDL ise yüksek yoğunlukta lipoprotein olarak tanımlanır. LDL kötü, HDL ise iyi kolesteroldür.
Yüksek kolesterol, kötü kolesterol olarak tanımlanan LDL'nin gereğinden fazla miktarda olmasıdır. Kalp krizi başta olmak üzere çeşitli kardiovasküler hastalıklar, kötü kolesterolün yüksek olmasından kaynaklanır. Kolesterol yüksekliği aynı zamanda damaların içerisinde yağ birikmesine sebep olur. Arterlerin içerisinde gerekli miktarda kan geçişini engelleyen bu durum, beyne yeterli düzeyde kan pompalanmasının mümkün olmamasına ve felç gibi problemlerin varlık göstermesine sebep olur.
Yüksek kolesterol problemi ile karşı karşıya olanlar ile birlikte kolesterolü zaman zaman olması gereken miktarın üzerine çıkan ve bu sıkıntıyla belirli aralıklarla karşılaşanlar, aşağıdaki bitkisel ve doğal kaynakların doktor kontrolünde tüketimi ile bu sorunun önüne geçebilir. Fakat bununla birlikte belirli bir hastalık sebebiyle düzenli olarak ilaç kullananlar bu yöntemleri denemek konusunda daha şüpheli davranmalı ve bir doktor görüşü almalıdır. İşte kolesterole ne iyi gelir sorusunun yanıtı niteliğindeki evde uygulanması mümkün bitkisel tedavi yöntemleri:
Kolesterolü düşürmek için tüketilen bitkisel kaynakların yanı sıra bazı durumlarda yaşam düzeninde değişiklikler yapılması önerilir. Bu değişikliklerin ilk sırasında ise daha çok hareket etmek, düzenli olarak egzersiz yapmak ve bunu bir alışkanlık haline getirmek yer alır.
Egzersiz: Az hareketli bir yaşam düzenine sahip olmak, damarlarda yağ birikmesine ve bu da kolesterolün artmasına sebep olur. Bu sebeple kolesterolü yüksek kişilere doktorlar tarafından gün içerisinde hafif yürüyüşler yapmaları önerilir.
Normal şartlarda kolesterol değerleri şu şekilde olmalıdır:
Kolesterol yüksekliği belirtileri, genel olarak açık bir şekilde yaşanır. Bu sebeple kolesterol yüksekliği nasıl anlaşılır sorusuna yanıt bulmak pek çok hastalığa göre daha kolaydır. Belirtiler, genel sağlıkta yolunda gitmeyen bazı durumların söz konusu olduğunu gösterir niteliktedir. Aşağıdaki belirtilerden bir ya da birkaçını gözlemlemeniz halinde yüksek kolesterol konusunda şüphe duyup uzman bir doktora görünmeniz gerekebilir: