Titremeye Ne İyi Gelir? Evde Doğal Ve Bitkisel Yollarla Ani El, Baş ve Vücut Titremesi Nasıl Geçer?

Genellikle kış aylarında yaşanan vücut titremesi stres, sıkıntı ve kafein tüketimiyle artış yaşayabilir. Literatürdeki adı tremor olan titreme yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiliyor. Yemek yediğimizde kaşık ve bıçak kullanırken, soğuk havalarda ağzımızın ve ellerimizin titremesi, aşırı kafeinden ötürü vücut titremesi her yaştan insanda görülebilir. Titreme dolasıyla hayat kaliteniz düştüyse doktor tavsiyesi üzerine ilaç kullanımına başlanabilir. Tedavi görmek isteyenler için fizik tedavi, kasları güçlendirmeye ve kas kontrolünü geliştirmeye yardımcı olabilir. Peki titremeye ne iyi gelir? Vücut titremesi nasıl geçer? Titremeye iyi gelen bitkiler nelerdir?

TİTREMEYE NE İYİ GELİR?

Tremor yani titreme vücutta istemsiz bir şekilde oluşur. Kış mevsiminde vücut ısısının düşmesiyle el ve ayak titremesi çok sık yaşanır. Bununla birlikte çay ve kahve tüketimi, aşırı heyecan, stres ve düşük kan şekeri titreme belirtileridir. Titremeye en iyi gelen şey düzenli beslenme ve sağlıklı yaşamdır. Gün içerisinde stresten kaçmalı ve kafeini azaltmalısınız. Titreme zamanla artabilir tedavisi mümkündür. Titremeler hastanın yaşam kalitesini ciddi derecede düşürüyorsa ve hasta günlük aktiviteleri yerine getirmekte güçlük çekiyorsa ilaç tedavisine başlanır.

VÜCUT TİTREMESİ NASIL GEÇER?

Vücut titremesi hemen hemen her yaştan kişide görülebilir. Kimilerinde titreme uzun süre geçmez ve şiddeti artar. Vücut titremesinin geçmesi için uzman doktora görünebilirsiniz. Bununla birlikte yaşam tarzında değişikliğe gidip sağlıklı beslenebilirsiniz. Stresten uzak durmalısınız. Kış mevsiminde çok üşüyorsanız kan değerlerinize göre vitamin ve mineral takviyesi yapmalısınız. Nefes egzersizleri, yoga gibi rahatlama tekniklerini deneyebilirsiniz.

ÜŞÜMEYE VE TİTREMEYE NE İYİ GELİR?

Kış mevsiminde üşüme ve titreme yaşıyorsanız bitki çayları vücudunuz sakinleştirir. Vücut ısınızı sıcak tutmak için kalın giyinmeli, vitamin ve mineral almalısınız. Kansızlık, damar hastalıkları ve yaşlanma gibi nedenlerle ortaya çıkan üşüme yaş artınca daha fazla hissedilir. Demirin vücuttaki görevi oksijeni hücrelere taşımaktır. Demir eksik olursa enerjiniz düşer ve sürekli üşürsünüz. Kan testi ile demirinizin seviyesini kolaylıkla öğrenebilir, eğer eksikse doktor tavsiyesine göre ilaç kullanabilirsiniz. Stresli durumlardan ve ortamlardan mümkün olduğunca uzak durmaya çalışmalısınız. Masaj, kollarda ve bacaklardaki titremeyi azaltır. Yeterince uyumamak vücut titremesine sebep oluyor.

ÜŞÜMEMEK İÇİN NELER YAPILIR?

Bağışıklık sisteminizi güçlendiren vitaminler ve mineraller kullanın. Vücudun ısı kaybını önlemek için ne çok ince ne çok kalın giyinin. Vücut ısısını korumak için termal kıyafetleri tercih edin. Öğün atlamadan vücut ısınızı düşürmeyecek yiyecekler ve içecekler tercih etmelisiniz. Spor vücudun ısı dengesini korumak için önemli. Bu nedenle kış mevsiminde de sporu ihmal etmeyin. Yüzme gibi kılcal damarlarınızı genişleten sporlar yapın. Beslenmenize dikkat edin ve sağlıksız beslenme türünden kaçının.

VÜCUT, EL VE BAŞ TİTREMESİ EVDE DOĞAL VE BİTKİSEL YOLLARDAN NASIL GEÇER?

Baş titremesi için uzman doktora gitmelisiniz. Uzman doktor tavsiyesiyle ilaç veya bitkisel çözümler uygulanabilir.

EL TİTREMESİNE İYİ GELEN VİTAMİNLER NELERDİR?

El titremesi günlük hayatta yaşanan stres ve sıkıntıdan oluşabilir. Korku ya da gerginlik sonucunda titremek için en iyi şey derin bir nefes almaktır. Bununla birlikte Yoga ve meditasyon gibi rahatlama teknikleri, stres ve kaygıyı azaltarak titremeni durdurmana yardımcı olabilir. Kan şekeri düşüklüğü, Parkinson hastalığı, vitamin eksikliği el titremesine sebep olur. El titremesine iyi gelen vitaminler için kan değerlerinizi ölçtürüp ona göre ilaç almalısınız. Bunun yanı sıra el titremesine en iyi gelen bitkiler arasında; Kedi otu, kuşburnu çayı, çarkıfelek bitkisi yer alıyor.

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