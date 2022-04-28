Ceviz Sirkesi Faydaları Nelerdir? Ceviz Sirkesi Neye İyi Gelir ve Ne İşe Yarar?

Ceviz sirkesinin birçok faydası bulunuyor. Ceviz sirkesinin doğal olarak fermente edilmesinin önemi oldukça fazladır. Fermente edilirken herhangi bir yapay ürün veya hızlandırıcı kullanılan ceviz sirkesi, normalde verebileceği etkileri veremeyebilir. Avrupa ve Amerika'da sıklıkla tercih edilen bir ürün olan ceviz sirkesi düzenli ve doğru kullanımda mucizevi etkiler yaratabiliyor. Ceviz sirkesi hakkında her şey bu yazımızda.

Ceviz Sirkesi Faydaları Nelerdir?

Ceviz sirkesi bağışıklık sisteminin güçlenmesine ve enfeksiyon hastalıkları riskini azaltmaya yardımcı oluyor.

Ceviz sirkesi dikkat toplayıcı ve zihin açıcı etkisiyle odaklanma sorunlarını ortadan kaldırıyor.

Cilde büyük ölçüde yarar sağlayan ceviz sirkesi, düzenli kullanıldığı zaman cilt hasarlarını yok ediyor, daha canlı ve parlak bir cilde sahip olmayı sağlıyor.

Zayıf, donuk saçların parlamasına yardımcı olan ceviz sirkesi, saç dökülmelerine karşı da iyi geliyor.

Ceviz sirkesi vücudu toksinlerden arındırarak detoks etkisi yaratıyor. Metabolizma hızlandırıcı etkisiyle zayıflamaya da yardım ediyor.

Mide problemleri için kurtarıcı görevi gören ceviz sirkesi, sindirim sisteminin düzenlenmesine de katkıda bulunuyor.

Ceviz Sirkesi kalp ve damar rahatsızlıkları için çok faydalı bir içecektir.

Beyin üzerinde yarattığı olumlu etkiler ile ceviz sirkesi, felç problemlerinin yaşanmasını engellemeye yarıyor.

Bu madde ile ceviz sirkesi şekere iyi gelir mi? Sorularını yanıtlayalım. Ceviz sirkesi tansiyon, şeker gibi hastalıklara son derece iyi geliyor. Ayrıca, doktor gözetiminde kullanıldığı takdirde bu hastalıkların tamamen ortadan kaldırılmasına da yardımcı oluyor.

Ceviz Sirkesi Nasıl Yapılır?

Ceviz sirkesi yapılışı diğer sirkeler gibi çok zor olmayan bir işlemdir. Ancak sirkenin tam olarak sirke haline gelmesi biraz sabır gerektiriyor.

Ceviz sirkesinin yapımı için;

· Bir su bardağı çekilmiş ceviz,

· 2 litre su,

· 2 yemek kaşığı bal,

· 1 çay kaşığı kadar kaya tuzu gerekmektedir.

Yapılışı;

· Öncelikle iki litre su kaynatılır ve soğutulur. Doğal fermantasyon için bu işlem son derece önemlidir.

· Kaynayıp soğuyan bu su kavanoza aktarılır ve bu kavanoz içerisine diğer malzemeler eklenir.

· Bir tahta kaşık ile karıştırılan karışımın üzeri hava alan bir bez ile örtülür ve kavanozun kapağı kapatılır.

· Bu işlem sonucunda kavanoz serin ve güneş almayan, kuru bir alanda yaklaşık yirmi, yirmi beş gün bekletilir.

· Kavanozların bekletildiği gün boyunca günde bir kez karıştırılması gerekiyor. Dilerseniz bekletmenin sonunda kullanıma hazır olan ceviz sirkesinin içerisinde bulunan cevizleri süzebilirsiniz.

Ceviz Sirkesi Nasıl Kullanılır?

Ceviz sirkesi asidik bir ürün olduğu için doğrudan tüketmek yanlış olacaktır. Mutlaka su ile seyreltilmesi gereken ceviz sirkesini, sabahları aç karna bir bardak ılık içme suyunun içerisine bir yemek kaşığı kadar ekleyerek kullanabilirsiniz. Salata ya da yeşillikli yiyeceklerin içerisine de ekleyerek ceviz sirkesini tüketebilirsiniz.

Ceviz Sirkesi Zayıflatır mı?

Ceviz sirkesi antioksidan etkisiyle vücutta bulunan ödemi ve toksinleri atmaya yardımcı oluyor. Metabolizma hızlandırıcı etkiye sahip olan ceviz sirkesinin düzenli kullanımda zayıflattığı biliniyor. Özellikle göbek bölgesinde olmak üzere vücutta biriken yağın hızlıca yakılmasını sağlayan ceviz sirkesini günlük rutininize ekleyerek hem zayıflayabilir hem de sağlıklı bir yaşama dahil olabilirsiniz.