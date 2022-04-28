Çıban Nasıl Geçer? Kör Çıbana Ne İyi Gelir, Evde Nasıl Patlatılır?

Çıban diğer ismi ile fronkül, staphylococcus aureus isimli bir bakterinin deride bulunan kılların köklerine girmesi ile oluşan bir deri hastalığıdır. Çıban kendiliğinden geçebileceği gibi, çıban kremlerinin kullanılması veya bazı ender durumlarda cerrahi müdahale ile de çıbanlar tedavi edilebilmektedir.

ÇIBAN NEDİR?

Çıban derimizde bulunan kılların köklerine staphylococcus aureus isimli bir bakterinin girmesi ile ortaya çıkan ve ağrılı şişliklere yol açan bir hastalıktır. Çıban vücudun her alanında çıkabilmektedir. Lakin çıban genellikle boyun, yüz, koltuk altı ve kalça bölgelerinde daha çok ortaya çıkmaktadır. Çıbanı olan kişinin gitmesi gereken tıbbi birim ise hastanelerde bulunan deri ve zührevi hastalıklar bölümüdür. Çıban birçok sebepten ortaya çıkabilmektedir. Yüzde, boyunda veya kalçada çıban neden çıkar sorusunun başlıca yanıtları şunlardır;

Bağışıklık sisteminde oluşan birtakım problemler,

Başta egzama olmak üzere kronik deri hastalıkları,

Böbrek yetmezliğinin bir belirtisi olarak,

Kemoterapinin bir yan etkisi olarak,

Şeker hastalığının bir sonucu olarak,

Fazla kilo ve obezite,

Sık terleme.

Çıban bulaşıcı bir hastalıktır. Çıban kişiden kişiye tensel temas ile bulaşabilmektedir. Aynı zamanda çıbanı olan kişi ile aynı havluyu kullanarak, aynı elbiseyi giyerek yahut aynı nevresimi kullanarak da çıban bulaşabilmektedir. Yani çıbanlı bölgenin temas ettiği yüzeyden de çıban kapmak mümkündür. Çıbanın bulaşma ihtimalini arttıran bir diğer durum ise çıbanın patlatılmasıdır.

Çıban gözle görülebilir bir hastalıktır. Yine de bir kişinin çıbanı olduğunu fark etmesi için belirtileri bilmesinde fayda vardır. Çıban belirtileri başlıca şunlardır;

Deride sert bir şişlik,

Deride oluşan bu şişliğin merkez noktasında beyazlık veya sarılık,

Çıban çıkan bölgenin çevresinde kızarıklık.

ÇIBAN NASIL GEÇER?

Çıban genellikle kendiliğinden iyileşmektedir. Lakin çıbanın 2 haftadan uzun süredir olması, çok sayıda olması ve çıbanın boyutunun her geçen gün artması halinde kişinin bir doktora başvurmasında fayda vardır. Bunun dışında çıbanı olan kişinin uygulayabileceği, çıbanın geçmesini kolaylaştıracak bazı yöntemler mevcuttur. Peki çıbana ne iyi gelir?

Çıbanı olan kişinin evde bitkisel yöntemlerle çıbanı tedavi etmesi mümkündür. Zira birçok çıbana iyi gelen şifalı bitki bulunmaktadır. Çıbana iyi gelen bitkisel tedavilerin başında çay çiçeği yağı yer almaktadır. Lakin çay çiçeği yağı tek başına cilde zararlıdır, bu nedenle seyreltilmesi ve bir karışım haline getirilmesi gerekmektedir. Bunun en iyi yolu ise çay çiçeği yağını zeytin yağı ile karıştırmaktır. Bu karışım günde iki kez bir çubuk yardımı ile çıbanlı bölgeye uygulandığında çıbanın geçme hızı artacaktır. Hint yağının da benzer bir etkisi bulunmaktadır. Hint yağının da günde 3 kere çıbanlı bölgeye sürülmesi, çıbanın iyileşmesine yardımcı olacaktır.

Çıbanın geçmesinde etkili doğal bir diğer yöntem ise sarımsaktır. Çıbanın üzerinde günde 2 ya da 3 kere taze sarımsak konulması, çıbanlı bölgeyi dezenfekte ederek iyileşmesini kolaylaştıracaktır. Zerdeçal tozunun da sarımsak ile benzer bir işlevi bulunmaktadır.

ÇIBAN PATLATMAK ZARARLI MI?

İnternette çıbanı olan kişilerin belki de en sık arattığı soru "kör çıban nasıl patlatılır?" şeklindedir. Bunun sebebi ise halk arasında çıbanın patlatılmasının doğru bir tedavi yolu olarak kabul edilmesidir. Oysa gerçekte çıban patlatmak oldukça zararlıdır. Çıban patlatmak çıbanın başkasına bulaşma ihtimalini arttırmaktadır. Ayrıca çıban patlatıldığında çıbanın çevresine enfeksiyonda bulaşacaktır. Bu durumda ciltte daha çok çıban çıkmasına sebebiyet verecektir.

SÜREKLİ ÇIKAN ÇIBAN HANGİ HASTALIKLARIN İŞARETİ OLABİLİR?

Ciltte sürekli çıban oluşması altta yatan bir rahatsızlığın habercisi olabilmektedir. Düzenli olarak çıbanı çıkan kişilerin bir doktora görünmesinde fayda vardır. Sürekli çıkan çıban genellikle bağışıklık sistemi hastalıklarının veya diyabetin bir habercisidir.