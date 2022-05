Skarlar, akne lekeleri, güneş lekeleri ya da cilt tonu eşitsizlikleri... Cilt problemleri söz konusu olduğunda, harekete geçmek için genellikle sonbahar ve kış aylarını bekleriz. Yaz ayları ise daha çok cildin mevcut durumunu korumak, cilt problemlerinin ilerlemesini önlemek gibi tedbirler aldığımız dönemlerdir.Peki, cilt problemlerini gidermek için kış aylarını beklemek zorunda mıyız? Aslında, doğru bir protokol izlenerek mevcut cilt problemlerini yaz aylarında da azaltmak mümkün. Tabii ki, güneşten maksimum koruma ve çok agresif işlemlerden kaçınmak şartıyla! Peki, yaz aylarında cilt onarımı nasıl yapılır?Kimyasal peeling gibi agresif işlemler, güneşin tepede olduğu sıcak yaz günlerinde çok büyük bir risk almak olur. Onun yerine, mezoterapi, PRP tedavisi, glutatyon serum gibi cilt kalitesini artırmaya yönelik işlemleri tercih etmek daha doğru olacaktır. Bu işlemler, kliniğimizde de gerçekten yoğun bir ilgi görüyor.Örneğin, mezoterapi kokteylleri, hastanın cildinin ihtiyacına yönelik özel olarak hazırlanan antioksidan, vitamin, enzim, hyalüronik asit gibi çok çeşitli bileşenler ile hazırlanır ve cilt altına enjekte edilerek cildi içeriden onarmak hedeflenir. Cilt için agresif bir işlem olmadığı için dört mevsim gönül rahatlığıyla uygulanabilir. Mezoterapi seanslarına yaz aylarında da devam etmek, cildin nem seviyelerini arttırmak, kolajen ve elastin üretimini uyarmak için oldukça etkilidir. Bu sayede, cildi içeriden destekleyerek mevcut cilt lekeleri, skarlar ve akne izleri gibi problemleri azaltmaya yaz aylarında da devam edebilirsiniz.Yaz ayları, güneş ışınlarının cildiniz için en tehlikeli olduğu zamanlardır. Hiçbir cilt probleminiz olmasa bile, korunmasız güneşe çıkmak, cilt kanseri riskini artırmak başta olmak üzere; cildin erken yaşlanmasına, cilt tonu eşitsizliklerinin ve güneş lekelerinin ortaya çıkmasına neden olur. Bu nedenle, havaların ısınmaya başladığı günlerde güneş korumasına ekstra özen göstermek gerekiyor.Bunun dışında, yukarıda da bahsettiğim gibi cilt altına yapılan enjeksiyonlar veya glutatyon terapisi gibi destekleyici tedaviler ile cildin nemini ve kalitesini artırmak mümkün. Cildin yüzeyi söz konusu olduğunda ise güneşten çok iyi korunmak şartıyla bazı çok agresif olmayan işlemler gerçekleştirilebilir. Bizim merkezlerimizde uyguladığımız sivilce ve leke protokolleri, havaların ısındığı dönemlerde de uygulanabilmektedir. Ancak tekrar altını çizmek istiyorum; güneşten çok iyi korunmak şartıyla!Böyle bir risk almak istemiyorsanız, agresif cilt yenileyici ve onarıcı işlemleri sonbahara bırakabilir, onun yerine cilt altına yönelik enjeksiyonları tercih edebilir, düzenli olarak profesyonel cilt bakımı yaptırarak yeni cilt problemlerini önlemeye yönelik adımlar atabilirsiniz. Ayrıca; sigara ve alkolden uzak durmak, iyi beslenmek, bol su tüketmek, düzenli egzersiz yapmak, cildin ihtiyacına yönelik serumlar kullanmak da yaz aylarında atabileceğiniz önemli adımlardır.Yaz ayları, kış aylarından daha güneşli ve sıcaktır. Bu süreçte, cildinizin ihtiyaçları da daha farklı olacaktır. Güneş altında daha fazla zaman geçirdiğimiz yaz aylarında, daha fazla terlediğiniz ve cildiniz güneş nedeniyle daha fazla kuruduğu için, yaz aylarında kullandığınız nemlendirici ve güneş koruyucuyu değiştirmeniz gerekecektir.Ayrıca, peeling uygulamasını ihmal etmemek, yaz aylarında cildinizin ihtiyacına yönelik bir temizleyici kullanmak, kolajen takviye etmek, mezoterapi gibi enjeksiyonlar ile cilt altından cildi desteklemek, bol su içerek cildi nemli tutmak, su bazlı bir nemlendirici kullanmak, hyalüronik asit içeren bir serum kullanmak, tonik uygulayarak gözenekleri mümkün olduğunca temiz tutmak da yaz aylarında cildinizin ihtiyaçlarına yönelik hareket etmenizi sağlayacaktır.Yaza uygun bir cilt bakım rutini oluşturmak, cildinizin sonbahar ve kışa geçerken daha sağlıklı, nemli, kaliteli olmasını sağlayacaktır. Havalar artık yeniden soğuduğunda; kimyasal peeling ya da altın iğne gibi daha agresif cilt yenileyici ve onarıcı işlemlere yönelebilirsiniz. Yazın her ne olursa olsun, dikkat etmeniz gereken en önemli şey iyi bir güneş korumasıdır. Bu nedenle, en az 30 SPF'li bir güneş kremini çantanızdan eksik etmediğinizi unutmayın.Yaz demek; deniz, kum ve tabii ki güneş demek. Güneşin cildimizde yarattığı o tatlı pembelik ve bronzluğun verdiği o ışıltı her ne kadar cezbedici olsa da; bronzluğun aslında cildin daha fazla melanin salgılayarak kendini korumaya çalışması anlamına geldiğini, güneş ışınlarına maruz kaldığınız süre arttıkça cilt kanseri riskinizin arttığını da kesinlikle unutmamanız gerekiyor.Yazın güneşten korunmanın en iyi yolu ise tabii ki geniş spektrumlu bir güneş koruyucu kullanmaktır. Evden çıkmadan 20-30 dakika önce uygulayın ve her 2-3 saatte bir koruyucu uygulamasını tekrarlayın. Tabii ki bu, sadece yüzünüz için değil, vücudunuzun tamamı için geçerli. Güneş gözlüğü kullanarak göz çevrenizi güneşten korumak, geniş kenarlı bir şapka kullanmak, denizden veya havuzdan çıktıktan sonra güneş koruyucu uygulamasını tekrarlamak, mümkün olduğunca güneşin en tepede olduğu saatlerde gölgede durmak gibi önlemler almak da gerekiyor.