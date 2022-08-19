Arı Sütü Faydaları Nelerdir, Ne İşe Yarar? Arı Sütü Nedir, Nasıl Kullanılır ve Neye İyi Gelir?

Bin yıllardır insanoğlunun severek tükettiği baldan sonra, arılardan elde edilen faydalı diğer bir gıda ise arı sütüdür. Arı polenin hemen arkasından şifalı gıdalar arasında ilk sıralarda yerini alan arı sütü, pek çok kişi tarafından ilgi gören organik bir takviye haline gelmiştir. Biz de bu yazımızda siz kıymetli okuyucularımız için, arı sütünün faydaları ve nelere iyi geldiği hakkında ayrıntıları inceleyeceğiz. Peki, arı sütü faydaları nelerdir, ne işe yarar? Arı sütü nedir, nasıl kullanılır ve neye iyi gelir? İşte ayrıntılar...

Arı Sütü Nedir?

Yavru arıların ve kraliçe arının beslenmesi için işçi arıların yutak bölgesinde ürettiği salgıya 'arı sütü' ismi verilmektedir. Elde etmek için oldukça zahmet, dikkat ve sabır isteyen arı sütü bu özelliği sayesinde halk arasında beyaz altın olarak da anılmaktadır. Üretilirken harcanan çabanın yanı sıra, bir kovandan bir yılda sadece 20-40 gram arasında arı sütü elde edilmesi ve birçok faydası olması ise bu doğal gıdanın kıymetini daha da arttırmaktadır.

Böylesine kıymetli bir ürünün faydaları ve ne işe yaradığını, arı sütü kullanmak isteyenler haylice merak etmektedir. Arı sütü içeriğinde B grubu vitaminleri (B1, B2, B3, B5 ve B6), A B C D E ve K vitaminleri, çinko, magnezyum, demir gibi önemli mineraller ayrıca başka herhangi bir gıda maddesinde bulunmayan doğal bir protein olan royalaktin ve doğal bir organik asit olan 10-HDA bileşenlerini içerir. Hal böyleyken arı sütünün faydaları saymakla bitmez ama biz en önemli faydalarını ve nelere yaradığını şöyle sıraladık;

Hormonal dengeyi sağlamaya yardımcı olur. Erkeklerde kaliteli sperm, kadınlarda yumurtlamayı arttırmaya fayda sağlar.

İçinde bolca bulunan B, D, C vitaminleri sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir, grip ve nezle hastalıklarına karşı koruyucu etki sağlar.

Kolesterolü kontrol altına almaya yardımcı olur.

Kalp ve damar hastalıklarından korunmak için faydalıdır.

Potasyum değeri oldukça yüksek olduğu için kan basıncını ve tansiyonu düzenlemeye yardımcı olur.

Halsizlik ve yorgunluğa iyi gelir, vücuda enerji verir.

Antioksidan ve amino asit bakımından zengin olduğu için başta kanser olmak üzere birçok hastalıktan korumaya yardımcı olur.

Birçok kozmetik ürününde yer verilen arı sütü, cilde oldukça faydalıdır. Erken yaşlanma belirtilerini ortadan kaldırmaya fayda sağlar.

Arı sütü bebek ve çocuk gelişimi içinde oldukça faydalıdır, ancak uzmanlar 1 yaşından küçük bebekler için arı sütü kullanılmaması gerektiğini belirtmektedir.

Arı sütü diğer hiç bir gıdayla karıştırılmadan tüketilmelidir. Plastik bir tatlı kaşığı ile alınarak, dil altında 2 dakika kadar beklettikten sonra yutulmalı ve arkasından 10 dakika kadar bir şey yenilip içilmemelidir.

Arı sütü fazla kullanım sonucu alerji ve zehirlenme yaşanmasına neden olabilir. Bu nedenle bilhassa kronik rahatsızlığı olan bireyler ve çocuklar için mutlaka uzman hekimlere danışılmadan arı sütü kullanılmamalıdır.