Arı Sütü Faydaları Nelerdir, Ne İşe Yarar? Arı Sütü Nedir, Nasıl Kullanılır ve Neye İyi Gelir?

Bin yıllardır insanoğlunun severek tükettiği baldan sonra, arılardan elde edilen faydalı diğer bir gıda ise arı sütüdür. Arı polenin hemen arkasından şifalı gıdalar arasında ilk sıralarda yerini alan arı sütü, pek çok kişi tarafından ilgi gören organik bir takviye haline gelmiştir. Biz de bu yazımızda siz kıymetli okuyucularımız için, arı sütünün faydaları ve nelere iyi geldiği hakkında ayrıntıları inceleyeceğiz. Peki, arı sütü faydaları nelerdir, ne işe yarar? Arı sütü nedir, nasıl kullanılır ve neye iyi gelir? İşte ayrıntılar...
Yavru arıların ve kraliçe arının beslenmesi için işçi arıların yutak bölgesinde ürettiği salgıya 'arı sütü' ismi verilmektedir. Elde etmek için oldukça zahmet, dikkat ve sabır isteyen arı sütü bu özelliği sayesinde halk arasında beyaz altın olarak da anılmaktadır. Üretilirken harcanan çabanın yanı sıra, bir kovandan bir yılda sadece 20-40 gram arasında arı sütü elde edilmesi ve birçok faydası olması ise bu doğal gıdanın kıymetini daha da arttırmaktadır.
Böylesine kıymetli bir ürünün faydaları ve ne işe yaradığını, arı sütü kullanmak isteyenler haylice merak etmektedir. Arı sütü içeriğinde B grubu vitaminleri (B1, B2, B3, B5 ve B6), A B C D E ve K vitaminleri, çinko, magnezyum, demir gibi önemli mineraller ayrıca başka herhangi bir gıda maddesinde bulunmayan doğal bir protein olan royalaktin ve doğal bir organik asit olan 10-HDA bileşenlerini içerir. Hal böyleyken arı sütünün faydaları saymakla bitmez ama biz en önemli faydalarını ve nelere yaradığını şöyle sıraladık;
Arı sütü diğer hiç bir gıdayla karıştırılmadan tüketilmelidir. Plastik bir tatlı kaşığı ile alınarak, dil altında 2 dakika kadar beklettikten sonra yutulmalı ve arkasından 10 dakika kadar bir şey yenilip içilmemelidir.
Arı sütü fazla kullanım sonucu alerji ve zehirlenme yaşanmasına neden olabilir. Bu nedenle bilhassa kronik rahatsızlığı olan bireyler ve çocuklar için mutlaka uzman hekimlere danışılmadan arı sütü kullanılmamalıdır.