Kiraz Sapı Çayı Faydaları Nelerdir? Kiraz Sapı Çayını Kimler İçemez, Zayıflatır Mı, Neye İyi Gelir, Yararları ve Zararları Neler?

Kiraz sapının faydaları ve zararları nelerdir diye merak edenler bilmelidir ki, abartılı bir biçimde tüketilmediği takdirde vücuda zararlı değildir. Kiraz sapı çayı faydaları arasında, böbrek ve idrar yolu iltihaplarını önlemesi ile toksinleri atmaya yardımcı olması gibi birçok unsur bulunur. Yaz aylarında rahatlıkla bulunan bir meyve olan kirazın sapları, taze ve kuru olarak tüketilebilir. İsteğe göre, aktarlardan hazır bir şekilde temin edilebilir. İşte kiraz sapı çayı neye iyi gelir, zararları nelerdir, kimler içemez hakkında detaylar…

Kiraz Sapı Çayı Faydaları Nelerdir?

Zayıflama çayı olarak da bilinen kiraz sapı çayı, birçok rahatsızlığın çözümünde kullanılır. Alternatif tıp alanında sıkça başvurulan doğal bir yöntemdir. İlaçlardan uzak durmak isteyenler için kiraz sapı çayı güçlü bir detoks, zayıflamaya yardımcı ve idrar söktürücüdür. Aşağıda kiraz sapı çayının faydaları sıralanmıştır.

Kiraz sapı çayı, diüretik özelliğe sahip olması ile bilinir. İçerdiği polifenoller ve flavonoidler ile vücuttaki toksinleri idrar yoluyla atmaya yardımcı olur. Diüretik özelliği, böbrek fonksiyonunu uyarır ve aynı zamanda, idrar yollarında meydana gelen rahatsızlıkların ortadan kaldırılmasına katkı sağlar.

Depuratif olması ile dikkat çeken kiraz sapı çayı içindeki potasyum tuzları, toksinlerin vücuttan atılmasını da teşvik eden bir detoks özelliği taşır. Bu depuratif ve diüretik etki, vücudun su tutmasına karşı savaşmak açısından önemlidir. Çünkü, yağ dokularını kalıcı olarak eritmeye yardımcı olur. Bu durum, kiraz sapı çayının etkili bir zayıflama aracı olduğunun göstergesidir.

Vücuttan su atmayı sağladığı için ödeme karşı da etkilidir. Şişkinliğin azalmasına yardımcı olur.

Kadınların regl dönemlerinde tüketmesi çok yararlıdır. Adet sancısını azaltmaya ve rahatlatmaya yardımcı olur.

Karaciğer, böbrek ve bağırsaklar için çok faydalıdır. Düzenli tuvalete çıkmayı sağlar. İdrar söktürücü olduğu gibi kabızlık için de çok faydalıdır.

Kardiyovasküler hastalıkların oluşumunu büyük ölçüde önler. Damarların tıkanmasına karşı etkilidir. Dolaşım sistemi için çok faydalıdır. Kanın temizlenmesine ve oksijen taşınmasına yardımcı olur.

C vitamini sayesinde cilt sağlığı için çok yararlıdır. Selüliti olan kadınların sıklıkla tüketmesi önerilir.

Sakinleştirici özelliği sayesinde uykuya dalmayı kolaylaştırır. Psikolojik açıdan rahatlatır ve sinir sistemini düzene sokar.

Kiraz Sapı Çayının Zararı Var Mıdır?

Bu çayın bilinçsizce fazla tüketimi bazı sorunlara yol açar. Bunlardan biri, fazla sıvı kaybıdır. Vücuttaki suyu attığı için tansiyon düşmesi, yorgunluk, halsizlik ve vitaminsizlik gibi sorunlara neden olabilir. Ek olarak kan sulandırıcı etkisi nedeniyle, yaralanma gibi durumlarda tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Bu yüzden, kanama bozukluğu ile düşük tansiyona sahip olanlar dikkatli kullanmalıdır. Bunların haricinde bilinen bir yan etkiye sahip değildir. Her şeyin fazlası zarardır ve aşırıya kaçmadan tüketildiği takdirde hiçbir zararı yoktur.

Kiraz Sapı Çayı Nasıl Yapılır?

Çok lezzetli ve yararlı olan kiraz sapı çayı, taze veya kurutulmuş saplardan yapılabilir. Kurutulmuş olanları, her mevsim aktarlarda rahatlıkla bulunabilir.

Kiraz Sapı Çayı Yapılışı

Bu çayı yapmak için öncelikle, bir demliğe 2-2,5 bardak suyu koyun. Kaynadıktan sonra içerisine, 1-1,5 yemek kaşığı kiraz sapı ekleyin. Farklı bir aroma için biraz karanfil, tarçın veya limon kabuğu da ekleyebilirsiniz. 5-6 dakika daha kaynattıktan sonra altını kapatın ve 10-15 dakika boyunca demlenmeye bırakın. Daha sonra, bir süzgeç veya temiz bir tülbent ile süzerek servis edilecek olan demliğe veya sürahiye aktarın. Günde iki bardağı geçmeyecek şekilde, istediğiniz zaman tüketebilirsiniz.