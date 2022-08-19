Kiraz Sapı Çayı Faydaları Nelerdir? Kiraz Sapı Çayını Kimler İçemez, Zayıflatır Mı, Neye İyi Gelir, Yararları ve Zararları Neler?

Kiraz sapının faydaları ve zararları nelerdir diye merak edenler bilmelidir ki, abartılı bir biçimde tüketilmediği takdirde vücuda zararlı değildir. Kiraz sapı çayı faydaları arasında, böbrek ve idrar yolu iltihaplarını önlemesi ile toksinleri atmaya yardımcı olması gibi birçok unsur bulunur. Yaz aylarında rahatlıkla bulunan bir meyve olan kirazın sapları, taze ve kuru olarak tüketilebilir. İsteğe göre, aktarlardan hazır bir şekilde temin edilebilir. İşte kiraz sapı çayı neye iyi gelir, zararları nelerdir, kimler içemez hakkında detaylar…
Zayıflama çayı olarak da bilinen kiraz sapı çayı, birçok rahatsızlığın çözümünde kullanılır. Alternatif tıp alanında sıkça başvurulan doğal bir yöntemdir. İlaçlardan uzak durmak isteyenler için kiraz sapı çayı güçlü bir detoks, zayıflamaya yardımcı ve idrar söktürücüdür. Aşağıda kiraz sapı çayının faydaları sıralanmıştır.
Bu çayın bilinçsizce fazla tüketimi bazı sorunlara yol açar. Bunlardan biri, fazla sıvı kaybıdır. Vücuttaki suyu attığı için tansiyon düşmesi, yorgunluk, halsizlik ve vitaminsizlik gibi sorunlara neden olabilir. Ek olarak kan sulandırıcı etkisi nedeniyle, yaralanma gibi durumlarda tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Bu yüzden, kanama bozukluğu ile düşük tansiyona sahip olanlar dikkatli kullanmalıdır. Bunların haricinde bilinen bir yan etkiye sahip değildir. Her şeyin fazlası zarardır ve aşırıya kaçmadan tüketildiği takdirde hiçbir zararı yoktur.
Çok lezzetli ve yararlı olan kiraz sapı çayı, taze veya kurutulmuş saplardan yapılabilir. Kurutulmuş olanları, her mevsim aktarlarda rahatlıkla bulunabilir.
Bu çayı yapmak için öncelikle, bir demliğe 2-2,5 bardak suyu koyun. Kaynadıktan sonra içerisine, 1-1,5 yemek kaşığı kiraz sapı ekleyin. Farklı bir aroma için biraz karanfil, tarçın veya limon kabuğu da ekleyebilirsiniz. 5-6 dakika daha kaynattıktan sonra altını kapatın ve 10-15 dakika boyunca demlenmeye bırakın. Daha sonra, bir süzgeç veya temiz bir tülbent ile süzerek servis edilecek olan demliğe veya sürahiye aktarın. Günde iki bardağı geçmeyecek şekilde, istediğiniz zaman tüketebilirsiniz.