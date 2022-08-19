Yaban Mersini Faydaları Nelerdir? Yaban Mersini Özü Neye İyi Gelir, Günde Ne Kadar Tüketilir, Yararları ve Zararları Neler?

Yaban mersini faydaları göz önüne alındığında, yediden yetmişe herkesin tüketmesi gereken bir meyve olduğu ortaya çıkar. Aynı şekilde yaban mersini özü faydaları da bir o kadar zengindir. Yaban mersininin faydaları arasında ilk olarak kabızlığa karşı etkili olması gelir. İdrar yollarını temizleyen yaban mersini, böbrek sağlığını da destekler. Doğal antioksidan olmasından dolayı, zayıflamak isteyenler için tüketilmesi uygun bir meyvedir. İşte yaban mersini ve özü ile ilgili merak edilenler…

Yaban Mersini Faydaları Nelerdir?

Yaban mersini meyvesinin ve özünün faydaları şu şekildedir:

Araştırmalara göre yaban mersini ve yaban mersini özü, diğer meyvelere kıyasla en yüksek antioksidan özelliğine sahip meyvedir. Bu nedenle, anti-kanser etkisine sahiptir. Serbest radikallerin vücuttan atılmasına yardımcı olan yaban mersini ve özü, lösemi hücrelerinin yanı sıra, kolon kanseri hücrelerinin büyümesini engelleme konusunda oldukça başarılıdır. Yaban mersini ve yaban mersini özütünde bulunan flavonoidler, bazı kanser türleri ile savaşmakta etkili bir rol oynayabilir. Bu meyvenin, kansere neden olan bazı mutasyonların oluşumuna neden olan genler üzerinde etkili olduğu iddia edilir.

Yaban mersini, antioksidan seviyeleri açısından diğer meyvelere kıyasla ilk sıralarda yer alır. Tıpkı yaban mersini gibi, kızılcık, böğürtlen ve çilek de güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Bedenin, toksinlere karşı savaşmasına yardımcı olmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için düzenli olarak yaban mersini veya özü tüketilmelidir. Yapılan araştırmalara göre, doğada kendi başına bulunan yabani yaban mersininin, ekili yaban mersinine göre daha fazla oranda antioksidan içerdiği kanıtlanmıştır.

Yaban mersini ve özünde bulunan flavonoidler, kardiyovasküler hastalıklar için tehlike oluşturan ateroskleroz riskini büyük oranda azaltır. Bu meyvede ve ekstratında bulunan fenolik bileşiklerin, kan hücrelerine oksijen taşınmasına, oksidatif stresin yarattığı olumsuz sonuçları önlemeye (hücre ölümü), vasküler sistemin iltihaplanmasına, kalp ve damar hastalıklarının ortaya çıkışını yavaşlatmaya katkı sağladığı bilinir.

Hiperglisemiyi önlemeye yardımcı olan yaban mersini ve özütü, bu özelliği ile tam bir anti-diyabetiktir. Bundan dolayı, şeker hastalığı olanlar tarafından sıklıkla ölçülü bir şekilde tüketilmesi yararlıdır.

Yaban mersini ve özü, idrar söktürücü olması nedeniyle idrar yolları ve böbrek sağlığı bakımından faydalıdır.

C ve A vitaminleri sayesinde, göz ile cilt sağlığına iyi gelir ve kansızlığa karşı etkilidir. Kan dolaşımını desteklemeye ve hücrelere oksijen taşınmasına yardımcı olur.

İçerdiği lifler sayesinde bağırsakların çalışmasını ve kabızlığı önlemeyi sağlar.

Beyin ve sinir sistemi sağlığı açısından yararlıdır. Unutkanlığa karşı savaşır. Demans ve Alzheimer riski ile karşı karşıya olan kişilerin yaban mersini veya özünü tüketmeleri faydalıdır.

Ruh sağlığı açısından da yararlı olan yaban mersini ve özü, doğal bir antidepresan özelliği taşır.

Yaban Mersini ve Özünün Zararları Nelerdir?

Salisilik asit içermesinden dolayı doğal bir kan sulandırıcı olan yaban mersini ve özünün fazla tüketilmesi, bazı kişiler için uygun olmayabilir. Özellikle, yaralanma veya ameliyat gibi durumlarda fazla kanamaya yol açabilir. Bunun haricinde, fazla yaban mersini yemek sık idrara çıkma ve ishal gibi sorunlara neden olabilir. Şeker hastalarının fazla tüketmesi hipoglisemiye, bundan kaynaklı bilinç kaybına ve hatta ölüme sebebiyet verebilir. Bu yüzden, günde 70 ila 100 gr arasında yaban mersini veya özü tüketmek sağlığa yararları açısından yeterlidir.