Zahter Nedir? Toz ve Kuru Zahter Nerelerde Kullanılır, Çayı Nasıl Hazırlanır ve Ne Kadar Tüketilir?

Bitkiler ya da bitki çayları günümüz dünyasında genel anlamda büyük önem arz etmektedir. Alternatif tıp yöntemi olarak bile hala kullanımları devam etmektedir. Gerçekten de hazımsızlık, mide rahatsızlıkları, boşaltım ve sindirim problemlerine iyi gelen ve kullanılan birçok bitki çeşidi de bulunmaktadır. Yazımızda bizler de bu bitkilerden biri olan zahter hakkında; zahter nedir, toz ve kuru zahter nerede kullanılır, çayı nasıl hazırlanır ve ne kadar tüketilir gibi sorular üzerinden ayrıntılı açıklamalarla sizleri bilgilendirmeyi amaç edindik. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Zahter Nedir?

Zahter ya da zahter otu, genel olarak baharat çeşidi bilinse de kendisi doğada kendiliğinden oluşabilen bir bitki türüdür. Genel olarak Hatay, Kilis ve Gaziantep olmak üzere birçok farklı şehirde yetişmektedir. Güneydoğu Anadolu mutfağında bazı yemeklerin ana malzemesi olarak da kullanılmaktadır. Halk arasında kara kekik, zahter kekiği, zahter ya da çıprıka gibi isimlerle bilinen zahter, anıldığı isimlerden de belli olduğu gibi kekik ile aynı familyadandır. Ancak normal kekik ve zahterin tatlarını karşılaştırdığımızda birbirinden çok farklı olduğunu göreceksinizdir.

Zahter Çayı Nasıl Yapılır?

Kaynamış olan suyu, demleme için tercih ettiğiniz ve içerisine 1 tatlı kaşığı zahter koyduğunuz metal kaba aktarın. 6 – 7 dakika kadar çayın demlenmesini bekleyin. Demlenmesini beklerken içine dilerseniz limon da ekleyebilirsiniz. Demleme süresi de bitince çayınızı bardağa koyup tüketebilirsiniz. Günlük tüketim miktarı 1-2 bardaklık miktarla sınırlandırılmalıdır.