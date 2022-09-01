Maydanoz Kürü Nasıl Yapılır? Maydanoz Limon Kürü Faydaları Nelerdir, Ne İşe Yarar ve Kimler Kullanamaz?

Maydanoz limon kürünün insan vücudunu üzerinde inanılmaz etkileri bulunmaktadır. Özellikle bu iki bitki antioksidan özelliği sayesinde vücudu toksinlerden arındırma gibi özellikleri bulunmaktadır. Maydanoz limon kürünün nasıl yapıldığını da birçok kişi merak etmektedir. Yaptıktan sonra ise kullanımı daha da çok önem taşımaktadır. Bununla birlikte bazı sağlık problemi olan kişilerin de bu kürü kullanması pek önerilmemektedir. Peki, maydanoz kürü nasıl yapılır? Maydanoz limon kürü ne işe yarar ve kimler kullanamaz? Sorusunun yanıtları yazımızda yer almaktadır…

Maydanoz Kürü Nasıl Yapılır?

Limon maydanoz kürü yapılışı şu şekildedir: Bir demet temiz ve taze maydanozu, bir fincan limon suyu ve bir bardak su ile robottan geçirmeniz gerekmektedir. Pürüzsüz kıvam alana kadar robot içinde malzemeleri ezerek püre haline getirin. Yaklaşık bir iki dakika sonra maydanoz ve limon kürünüz sizlere şifa olmak amacıyla hazır olacaktır. Maydanoz ile limon sarımsak kürü de bir diğer seçeneğiniz olabilir. Aynı malzemeler içine bir diş sarımsak eklenerek yapılır ve doğal antibiyotik olduğu için sizi hastalıklardan da korumaktadır. Hazırladığınız kürü dilediğiniz zaman diliminde içebilirsiniz. Kürün uygulanma biçimi: 7 gün uygulama + 3 gün ara – 7 gün uygulama + 3 gün ara – 7 gün uygulama şeklindedir. Üçer günlük aralarla birlikte 27 günlük bir kürdür. Bu kürü yılda iki-üç kez uygulayabilirsiniz. Özellikle bahar aylarına girerken oluşan bahar yorgunluğuna karşı da mükemmel bir önleyicidir.

Maydanoz Limon Kürü Faydaları

Pek çok şeye iyi gelen ve özellikle zayıflatmaya yarayan maydanoz limon kürünün faydalarını şu şekilde gösterebiliriz:

Maydanoz limon kürü ile zayıflama planlarınız daha hızlı gerçekleşebilir. Maydanozun içinde bulunan vitaminler sayesinde, metabolizmanızı hızlandırıp kilo vermeniz mümkündür.

Maydanoz limon kürü karaciğer yağlanmasında da en doğal ilaç olacaktır.

Sağlıksız beslenme koşullarından dolayı oluşan karaciğer yağlanmasını, düzenli şekilde maydanoz limon kürü ile ortadan kaldırmanız mümkündür.

Limon bağırsakları temizleyen en doğal ve etkili besindir. Maydanoz da antioksidan sebzelerdendir. İkisi bir araya geldiğinde idrar yolları ve diğer iltihaplanmalarda oldukça etkili çözüm olacaktır.

Tansiyonu sürekli yüksek olan kişilere de önerilen maydanoz limon kürü, tansiyon düşürücü bir seçenek olarak aklınızda olmalı.

Akciğer dostu olan maydanoz limon kürü, sigaradan dolayı sağlığını kaybetmek üzere olan akciğerleri temizlemektedir. Böylece daha rahat nefes alımı gerçekleşir.

Çok miktarda tüketildiği takdirde anemi (kansızlık), karaciğer ve böbrek rahatsızlıklarına neden olabilmektedir. Maydanoz kan pıhtılaşmasını yavaşlatabilir. Kanama bozukluğu olan kişilerde ise kanama riskini artırabilir. Diyabet rahatsızlığı olan kişilerde kan şekeri seviyesini düşürebilir. Şeker hastaları maydanoz tükettikleri zaman şekerlerini mutlaka takip etmelidirler. Bu nedenle doktora danışmakta fayda vardır.