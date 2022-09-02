Doktor uyardı: Hamilelikte ilk 3 ay önemli

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Deniz İnan; "Birinci trimester yani gebeliğin ilk 3 ayı çok dikkat etmemiz gereken bir dönemdir. Gebelik adet rötarından itibaren 3-4 gün içerisinde kanda ve idrarda çıkmaktadır. Yaklaşık bin 500 hcg değeri ve ultrason ile görülebilmektedir. İlk bin 500 yüzdelik değer de ortama 3 milimetre kadar yer kaplamakta. Daha sonra bu durum bir santime kadar gelmektedir. Gebelikte ilk 3 ay son adet tarihinin başlangıç gününden itibaren hesaplanır ve 12. Haftaya kadar olan süreyi kapsar. Gebeliğin ilk tespit edildiği dönem genelde son adet tarihine göre 5.-6. Haftalar civarında olmaktadır. Bu mutlu haberi alan annenin artık gebeliğin devamı konusunda da dikkatli bir plan yapması gerekmektedir. Çünkü gebeliğin ilk 3 ayı bebeğin küçük bir hücreden tüm organları oluşmuş bir fetüse dönüştüğü kısa ancak hızlı gelişen bir süreçtir." dedi.

Gebeliğin ilk 3 ayında neler olur?

İnan, "Kalp gelişimi için en kritik dönemdir. Beyin oluşumu başlar. Ancak bu süreç diğer trimesterlerde ve hatta doğum sonrası da devam eder. El ve ayak tomurcuklanmaları başlar.Sinir sistemi, sindirim sistemi, kas iskelet sistemi, böbrekler gelişir. Gebeliğin 6. haftasında ise ortalama kalp atışını görebilmekteyiz ve bebeğimiz ortalama 0-4 milimetre civarında olmaktadır. Eğer durum ilerlerse ve herhangi durum olmazsa bu 10. hafta geldiği zaman bir santimetre kadarda ulaşabilmektedir. Gebelikte kullanılması gereken ilaçlarımız vardı. Özellikle ilk üç ayda folik asit ile desteklenmesi gerekmektedir.

Ayrıca gebelikte ilaç kullanımını doktorunuza danışılmadan kesinlikle yapılmaması gerekmektedir. Diğer bir nokta aile hekimlerinizin kontrolü altında olmanız, aylık hemogram takibi ve idrar tahlilinizi yaptırmanız gerekmektedir. Gebelikte ilk 3 ayda ekstra bir şey yiyip içilmesine fazladan bir şey kullanmasını önermemekteyiz. Gebelik boyunca ve bütün hayatımız boyunca alkol, sigara ve bütün kötü alışkanlıktan uzak kalmanızı önermekteyiz. Aşırı kahve ve çay tüketiminden kaçınmak: günde 200 miligram kafein alımı gebelikte sınır değerdir. Bu da aşağı yukarı 2 fincan hazır kahveye denk gelmektedir. Gereksiz kimyasal madde maruziyetinden sakınmak: Çok ağır temizlik maddelerinden uzak durmakta fayda vardır. Özellikle ilk 3 ayda saç boyası kullanımı önerilmez. Düzenli ve dengeli bir beslenme planı uygulamak: Günde 6 öğün olacak şekilde, sebze, meyve, protein, tahıl, süt ve süt ürünleri ve omega 3 kaynağı balığı dengeli bir şekilde tüketmek. Rafinerize şekerden, paketli gıdalardan, asitli içeceklerden uzak durmak gerekmektedir. Ağır metal içeren midye, istiridye gibi deniz ürünlerinden uzak durulması gerekir." ifadelerini kullandı.