Adet Söktürücü Kür Tarifi - En Hızlı Ödem Attıran Kür Nasıl Yapılır, Faydaları Nelerdir Ve Kimler Kullanamaz?

Adet söktürücü kürlerin nasıl hazırlandığını pek çok kişi merak etmektedir. Adet kanaması geç gelen ve ağrı sıkıntısı yaşayanlar için doğal yöntemlerle uygulanan birçok kür tarifi bulunmaktadır. Vücut içinde başka faydaları olan en hızlı ödem attıran kür nasıl yapılır, faydaları nelerdir ve kimler kullanamaz? Sorularının cevabını sizler için düzenledik. Özellikle son zamanlarda bu konuyla ilgili çeşitli kür tarifleri ve öneriler karşımıza çıkmaktadır. En hızlı ödem attıran soğan kürü nasıl yapılır? Adet söktürücü kür tarifi ile birlikte tüm detayları öğrenebilirsiniz. Şimdi o merak edilen kür tarifine geçelim.

Adet Söktürücü Kür Tarifi

Adet gecikmeleri kimi kadında beş gün yaşanırken kimi kadında on gün kadar bir gecikmeyi de bulabiliyor. Bu yüzden kadınlar evde doğal yöntemlerle uygulanan adet söktürücü kürlere başvurabiliyorlar. Pratik ve hızlı adet söktürücü kür tarifi şu şekildedir:

- 20 gram atkuyruğu otu ve çobançantası otunu ezin. Ezilen otları 20 dakika kadar suda bekletin ve su ile karışmasını sağlayın. Adet gecikmesi yaşadığınız zamanlarda veya sancılı adet dönemlerinizde bir bardak kadar içilmesi sizi rahatlatacaktır.

- Bir başka kür tarifi ise kekik ile yapılandır. Bir çay kaşığı kekik ve bir çay kaşığı reyhanı yaklaşık yaklaşık 500ml suda kaynatın. Yapılan bu karışımı süzdükten sonra içebilirsiniz. Bu kürün adet sancısını yok etme özelliği de bulunmaktadır.

- Kolaylıkla temin edilebilecek bir başka kür ise kereviz ve maydanozla hazırlanan kürdür. 2 dilim kerevizi doğrayın. Bir tutam maydanozu da küçük parçalar haline getirin. Bu iki malzemeyi bir sürahi su içerisinde beklettikten sonra sancılı günlerinizde içerek adetinizin sökülmesine yardımcı olabilirsiniz.

Adet Söktürücü Soğan Kürü

Çok revaçta olan bir diğer kür ise soğan kürüdür. Son zamanlarda en çok uygulanan kürler arasındadır. Bu güvenilir kür için öncelikle açık kahverengi kabuklu soğana ihtiyaç vardır. Tarifini de hemen paylaşalım.

Öncelikle bir tencerede yarım litre suyunuzu kaynatın.

Su kaynadıktan sonra kabuklarını soyduğunuz soğanları dörde bölüp içine ekleyin.

Yaklaşık 10 dakika bu şekilde kaynatın ve altını kapatıp beklemeye alın.

Tencere içindeki soğanı süzgeç yardımıyla süzdükten sonra soğan suyunun soğuması için bir süre daha bekletin.

Soğuyan soğan suyunu gün içerisinde sabah ve akşam tüketebilirsiniz.

Yine de her adet düzensizlik döneminizde doktorunuza danışmadan kullanmanız tavsiye edilmemektedir. Adet döngünüzün bozulması gibi durumlarla karşılaşmamanız adına doktorunuza mutlaka danışın.