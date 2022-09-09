Akciğer Temizleme Kürü Nasıl Hazırlanır? Bronşları ve Akciğeri Temizleyen Kür Nasıl Kullanılır, Faydaları ve Zararları Nelerdir?

Temiz olmayan hava koşulları, tütün ve tütün ürünleri kullanmak, bunlara maruz kalmak bazı rahatsızlıkları da beraberinde getirmektedir. Alternatif tıp tedavileri eskiden günümüze kadar çok kullanılan yöntemlerden biridir. Akciğer kürü de bu tedavilerden sadece biridir. Akciğer kürü, ciğerleri temizlemek, bronşları açıp daha rahat nefes almayı kolaylaştırmanın yanı sıra, özellikle kış aylarında meydana gelen grip, soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklara karşı da koruyucu bir kalkan görevi üstlenmektedir. Ancak nefes almayı kolaylaştıran bu kürün nasıl yapıldığı birçok kişi tarafından bilinmemektedir. Solunum yollarının rahatlaması için yapılan akciğer temizleme kürü nasıl hazırlanır, nasıl kullanılır, malzemeleri neler? Tüm soruları yanıtladık…

Akciğer Temizleme Kürü

İşte, solunum yollarınızı temizleyecek, nefes almanızı kolaylaştıracak, ciğerlerinizi toksinlerden arındıracak Akciğer Kürü tarifi;

1 tutam taze zencefil

1 diş sarımsak

5 dal tere

1 çay bardağı kaynamış keçiboynuzu suyu

Hazırlanışı;

Keçiboynuzu suyunu küçük bir tencere içine koyup ocağa alın, kaynamaya başladığında içine sarımsak, tere ve fındık büyüklüğünde kestiğiniz taze zencefili ekleyin.1 dakika daha kaynadıktan sonra altını söndürün. Blenderdan geçirin ve uygun kapaklı bir kaba alın. Haftada bir defa tüketebilirsiniz.

Fındık büyüklüğünde taze zencefil kesin.1 diş sarımsak ve 4-5 dal tereyle birlikte hepsini 1 çay bardağı kaynamış keçiboynuzu suyu içerisine atın. Karışımı el blenderından geçirip haftada 1 defa tüketilebilirsiniz.

Akciğer Temizleme Kürünün Faydaları ve Zararları nelerdir?

Akciğer temizleme kürü, tütün ve tütün ürünlerinin kullanımı ve bu dumana maruz kalma, kirli hava koşulları, kullanılan ilaçların yan etkileri gibi nedenlerden dolayı zamanla akciğerde biriken toksinleri temizlemektedir. Öksürük ve balgam gibi rahatsızlıklara da oldukça iyi gelmektedir. Bu faydalarının yanında, bu kürleri çok sık uygulayıp solunum yollarını tahriş etmek, hamilelerde ve emziren annelerde, bazı kronik rahatsızlıklarda doktora danışmadan kullanmak zararları arasındadır.

Akciğer Detoksu

Bu kürlerin yanında akciğer detoksu diyebileceğimiz, düzenli ve sağlıklı beslenme ile C vitamininin kahramanları olan limon, portakal, greyfurt tüketmek vücudunuza direnç kazandırdığı gibi akciğerlerinizi temizlemekte de yardımcı olacaktır. Maydanoz, dereotu gibi yeşillikler de yine akciğerleri temizlemede etkili besinlerdir. Sağlıklı bir yaşam ve rahat nefes almak için tütün ürünlerinden uzak durmak, doğayı kirletmemek, dengeli ve düzenli beslenmek ve spor yapmak ihmal edilmemelidir.