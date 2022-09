Bakan Koca: Hekimlerimizi kamu güvencesi altına almış bulunuyoruz

Sağlık Bakanlığı Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında doktor, uzman doktor ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayanlar için bugün kura çekimi yapılıyor. Kura sonuçlarına göre, bin 261'i uzman doktor, 11 bin 902'si pratisyen hekim olmak üzere 13 bin 163 doktorun görev yerleri belli olacak. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, noter huzurunda gerçekleşen ve bakanlığa ait sosyal medya hesapları üzerinden de canlı yayınlanan 106. Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kurası öncesinde bir konuşma gerçekleştirdi. Sağlık Bakanı Koca, yaptığı konuşmasında, "Bugün 106. Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kurasını gerçekleştirecek ve bin 261 uzmanla 11 bin 902 pratisyen hekimin görev yerlerini belirleyeceğiz. Yurdumuzun dört bir yanında 85 milyon insanımıza en nitelikli sağlık hizmetini hakkaniyetli bir şekilde sunmak istiyoruz. Bu kuşatıcı hizmet hedefi için seferber olmuş; bilgi, beceri ve gayretiyle iftihar ettiğimiz bir sağlık ordumuz var. Sizlerin katılımıyla daha da büyüyor ve güçleniyoruz. Şimdiden aramıza hoş geldiniz diyor sevgilerimi, selamlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.Konuşmasında, hekimliğin, insanların vücuduna müdahale etme yetkisi taşıyan yegane meslek alanı olduğunu vurgulayan Bakan Koca, "Sağlık hizmeti talep eden insanların hayatlarını etkileyen kararlar veriyor, uygulamalarda bulunuyoruz. Mesleki sorumluluğumuz her bir hasta için taptaze bir dikkati, özenli yaklaşımı gerekli kılıyor. Böylesine hassas, böylesine sorumluluk taşıyan bir çalışma alanında, görevimizi layıkıyla yerine getirebilmek, bize ihtiyaç duyan insanlarımıza en nitelikli sağlık hizmetini sunabilmek için çalışma koşullarımızı sürekli olarak iyileştirme çabası içindeyiz. Hekimlerimizin mesleklerini güvenle icra edebilmelerini sağlayacak, hekimlerimizle hastalarımızı en güvenli ortamlarda buluşturacak düzenlemeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.Güçlü bir devlet, teknik donanımı ve fiziki altyapısıyla ileri bir sağlık sistemi olduğunun altını çizen Bakan Koca, "Sağlık alanındaki sorunların çözümünü, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, uzun yıllardır, istikrarlı bir şekilde önceleyen reformist bir yönetim anlayışına sahibiz. Sağlık sisteminin taşıyıcısı olan, iyi yetişmiş hekimlerimiz bulunuyor. Şundan emin olun ki, vatandaşlarımızı layık oldukları sağlık hizmetine eriştirmeyi amaçlarken, sağlık çalışanlarını önceleyen, onları bedenen, ruhen sağlıklı ve huzurlu kılacak çalışma imkânları oluşturmayı hedefleyen ve bunun için gece gündüz gayret sarf eden bir yönetim irademiz var. Bu irade, son aylarda atmakta olduğumuz adımlarla daha yoğun bir şekilde hissedilmektedir. Sağlık hizmeti görevinin huzur ve güven içinde yapılması adına ne gerekiyorsa yapıyoruz. Buna engel olan sorunlara karşı etkili çözümler getiriyoruz" şeklinde konuştu.Malpraktis düzenlemesinin getirilerinin çok büyük olduğuna dikkat çeken Koca, "Yaptığımız yasal düzenlemeyle, kasıt taşımayan hatalı tıbbi uygulamalar nedeniyle doğan tazminatı artık devletimiz üstlenecek. Malpraktis Yasası ile hem hastalarımızı hem de hekimlerimizi kamu güvencesi altına almış bulunuyoruz. Bunun dünyada bir başka örneği yok. Bir başka önemli düzenlemeyi sağlık çalışanlarına yönelik şiddet konusunda gerçekleştirdik. Sağlık çalışanına yönelik kasten yaralama suçunu katalog suçlar arasına aldık. Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanın tutuklu yargılanmasını sağlayan; aynı zamanda kamu hizmetini engelleme suçunu da, söz konusu suç, sağlık hizmeti olduğundan dolayı ağırlaştıran yasal düzenlemeleri hayata geçirdik. Geçtiğimiz günlerde, başta hekimler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın mali haklarında memnuniyet verici düzenlemeler gerçekleştirdik. Sağlık çalışanlarımızın yarına dair umutlarını ve kamudaki ayrıcalıklı konumunu güçlendiren bu sürece biz 'Beyaz Reform' diyoruz" diye konuştu.Beyaz Reform'la, hem vatandaşların aldığı sağlık hizmetinden memnuniyetini, hem de o hizmeti sunan sağlık çalışanının mesleki tatminini yüksek tutma konusunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarını belirten Bakan Koca şunları kaydetti:"Beyaz Reform, daha nitelikli sağlık hizmeti için imkânları sürekli olarak geliştirmeyi hedefleyen, sağlık çalışanlarının huzuru ve refahını önceleyen bir iradeyi temsil ediyor. Sizler, pandeminin zor döneminde biraz daha ağırlaşan çalışma koşullarının büyük ölçüde giderildiği, çalışma ortamlarımızda umudun, heyecanın ve güvenin yeniden yeşerdiği günlerde aramıza katılmış olacaksınız. 2005 yılından bu yana, yılda 6 kez olmak üzere Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kurası gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın, yurdun her köşesinde hekime eşit, adil ve kolay bir şekilde ulaşabilmesi için gerçekleştirdiğimiz bu uygulama ile bölgesel adaletsizliği gidermede önemli mesafeler aldık. Bugün gerçekleştirilecek kura ile ilan edilen yerlere yerleşen hekimlerin atamaları hızlı bir şekilde yapılacak ve yeni görevlerine başlamaları sağlanacaktır. Yüksek enerjiniz ve heyecanınızla, sağlık ailemize güç katacağınıza, edindiğiniz bilgi, tecrübe ve sağduyu ile size uzanan her hasta elini tutacağınıza, hastaların derdine derman olacağınıza yürekten inanıyorum. Yeni yol arkadaşlarımız olarak tekrar aramıza hoş geldiniz. Sizlere hayırlı, başarılı ve sağlıklı bir gelecek diliyorum."