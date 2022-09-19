Balın Faydaları Nelerdir? Çam ve Kestane Balı Neye İyi Gelir, Ne Kadar Tüketilmeli, Yararları ve Zararları Neler?

Rize bölgesinde üretilen Anzer balı faydaları ve Türkiye genelinde üretimi var olan çam balı faydaları birçok insan tarafından araştırılan konular arasında bulunuyor. Her ne kadar sağlıya faydalı olsa da, doğru bal tüketimi miktarı kesinlikle bir doktor yardımı aracılığı ile sürdürülmelidir. Dilerseniz detaylara bakalım...

Balın Faydaları Nelerdir?

B1, B2, B3, B5 ve B6 vitaminlerini içerisinde yoğun şekilde barındırmakta olan bal, insan vücuduna birçok fayda sağlamaktadır. Balın faydalı şu şekilde sıralanabilir;

Bronşite, astıma ve uykusuzluğa iyi gelmektedir.

Kilonun korunmasına iyi gelir ve obezite riskini azaltır.

Vücut içerisinde bulunan faydalı hücrelerin artmasını sağlar.

Kaşınmaya ve kepeğe karşı iyi gelir ve cildi iyileştirir.

İçerisinde barındırdığı flavonoidler sayesinde kanser riskini azaltır.

Alerjik semptomları en aza indirir.

Öksürüğe iyi gelmektedir ve de boğazı yumuşatmaktadır.

Enerji artımına destek sağlar.

Antibakteriyel özelliğe sahiptir.

Saç dökülmesine karşıdır.

Metabolizmayı hızlandırır ve vücudun şeker isteğini en aza indirir.

Beyne ve akciğere faydası bulunmaktadır.

İshal rahatsızlığında süreyi ve şiddeti en aza indirir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir ve yara, bakteri ve mantar gelişimini önler.

Çam ve Kestane Balı Neye İyi Gelir, Ne Kadar Tüketilmeli, Yararları ve Zararları Neler?

Balın oldukça şifalı sayılan bir besin olmasıyla birlikte birçok çeşidi de bulunmaktadır. Bu bal çeşitlerinden önemli olanları ise çam balı ve kestane balıdır. Çam balı ve kestane balının insan vücudunda birçok fayda sağlamakta olduğu da bilinenler arasında. İşte çam balı ve kestane balının neye iyi geldiği ile ilgili örnekler;

Çam balının iyi geldiği şeyler;

Saç köklerinin güçlenmesine iyi gelir.

Halsizliğe ve yorgunluk sorununa iyi gelir.

Yüksek tansiyona iyi gelir ve düşmesine yardımcı olur.

Sindirim sistemine iyi gelir.

Hazımsızlık yapmaz.

Helicobakterilere karşı savaşır ve de hassas midelere iyi gelir.

Boğaz iltihaplarına, nezleye ve de öksürüğe iyi gelir.

Kalpte ritim bozukluğuna iyi gelir.

Kansızlığa karşı iyidir ve anemiye iyi gelir.

Damar tıkanıklığına iyi gelir.

Alerjik reaksiyonlara iyi gelir.

Doğal bir diş macunu olarak bilinir.

Romatizmaya iyidir.

İshale ve de kabızlığa iyi gelir.

Kestane balının iyi geldiği şeyler;

Basura iyi gelir ve de prostat büyümesine karşı etkilidir.

Oluşabilecek böbrek taşlarının düzenli şekilde düşürülmesinde etkili rol oynar.

Aroması sayesinde ağız kokularına iyi gelir.

Kan pıhtılaşmasına iyi gelir.

Kolesterolü düşürmeye yardımcı olur.

Damar sertliklerine iyi gelmektedir.

Kas kramplarına iyi gelir.

Kısırlık sorununa iyi gelir.

Kestane balı eğer tere ile karıştırıldıktan sonra tüketilirse balgam söktürür.

Tansiyonu dengelemeye fayda sağlar.

Gözde katarakt hastalığına iyi gelir.

Hafızayı güçlendirmeye fayda sağlar.

Siyatik ağrılara ve romatizmaya iyi gelir.

Birçok fayda barındıran ve bir şifa deposu olan bal kesinlikle tüketilmesi gereken besinler arasında bulunuyor. Balın zararlarından çok faydasının olduğu bilinmektedir fakat yine de bal tüketmemesi gereken bazı kişiler vardır. Genel kanıya göre bal tüketmesi pek tavsiye edilmeyen kişiler, obezite problemi yaşayanlar, bebekler ve şeker hastalarıdır. Bu kişilerin bal tüketmesi, balın faydalarından çok zararlarını göreceklerini gösterir. Bal tüketimi konusunda herhangi bir sorunu yahut rahatsızlığı olmayan yetişkin kişiler için ise, günde 3-5 yemek kaşığı bal tüketimi en uygun miktar olarak görülmektedir.