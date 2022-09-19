Burun İçi Yara Neden Olur? Geçmeyen Burun İçi Yaraları Nasıl İyileşir ve Nasıl Geçer?

Burun içerisinde farklı nedenlere bağlı yaralar oluşmaktadır. Burun içerisinde bulunan yaraları doğru tedavi edebilmek için bu yaraların neden olduğunu bilmek gerekir. Bu nedenle burun içerisinde yara oluştuğunu düşünen bireyler doğru tedaviyi uygulayabilmek adına, burun içi yara neden olur sorusunun yanıtını arama motorları üzerinde ararlar. Genellikle uzun süre devam eden burun yaraları hakkında da; geçmeyen burun içi yaraları nasıl iyileşir ve nasıl geçer soruları ön plana çıkar.

Burun İçi Yara Neden Olur?

Burun içi temizliğe dikkat etmemek: Burnun içini kaplayan, burnu nemli tutmaya yarayan tabakaya mukoza deniz. Bakterilerin optimal ortam koşulları arasında nemli ortam bulunduğundan burun içerisine yayılmaları da mümkündür. Burun içerisinde bulunan bakteri ve patojenler enfeksiyonlara, enfeksiyonlar da burun yaraları oluşumuna neden olabilir. Bu nedenle kirli eşyaları burun içerisine sokmamak gereklidir.

Kıl kökü iltihabı: Burnun içerisinde bulunan kıllar burun sağlığı açısından oldukça önemlidir. Bu kılların alınması, burun içerisinde kıl köklerinin iltihaplanmasına neden olabilir. Bu iltihap da burun içerisinde yaralara neden olabilir.

Çevresel faktörler: Burun içerisinde bulunan mukoza zarı burnu sürekli nemli tutar. Bazı çevresel faktörler (klima, kuru ortam) nedeni ile burun içerisinde bulunan mukozanın kurumasına neden olur. Kuru cilt çatlar ve burun içerisinde yaralar meydana gelir.

Kullanılan ilaçların yan etkisi: Solunum yolu ile kullanılan ilaçlar ve burun spreyleri uzun süre kullanıldıklarında burun içerisini tahriş edip yaralara neden olabilir.

Burun kanaması: Darbe ya da travma nedeniyle uzun süre burun kanamaları sonucunda burun içi yaralar oluşabilir.

Burun tıkanıklığı: Nezle, grip gibi hastalıkların sonucu olarak burun tıkanır. Burun tıkanıklığı sonucu burun içerisinde yaralar ortaya çıkabilir.

Alerji: Alerjiler burun içi yaraların başlıca sebepleri arasındadır. Özellikle mevsim geçişlerinde dökülen polenler sonucunda burun içerisinde kaşıntılar ve yaralr ortaya çıkabilir.

Geçmeyen Burun İçi Yaraları Nasıl İyileşir?

Geçmeyen burun içi yaralarını geçirmek için evde uygulayabileceğiniz yöntemler bulunmaktadır. Ancak öncelikle bu yaraları doktora göstermeniz daha sağlıklı olacaktır.

Hindistan cevizi yağı: Hindistan cevizi yağı, antibakteriyel özelliği ve nemlendirme özelliği ile; yaraları tedavi etmede, bakteri önlemede ön plana çıkmaktadır. Bu yağı tek başına kullanabileceğiniz gibi zeytinyağı, çay ağacı yağı gibi yağlar ile karıştırılarak da kullanılabilir.

Kullanımı: Bir pamuk çubuğun ucunu hindistan cevizi yağına batırın, burnun içerisinde bulunan yaraların üzerine sürün ve kurumaya bırakın.

Vazelin: Burun içerisindeki kuruluğu gidererek yara oluşmasını önler ve oluşan yaraların geçmesine yardımcı olur.

Kullanımı: Bir pamuk çubuğunun ucuna bir miktar vazelin alın ve burun içerisinde bulunan yaraların üzerine uygulayıp bekleyin. Yaklaşık 1 saat sonra burnunuzu temizleyin.

Tuzlu Burun Spreyi: Tuz ve su karışımının, burun içerisinde bulunan bakterileri öldürerek iltihabı yok ettiği bu sayede burun içi yaralarını iyileştirdiği bilinir.

Kullanımı: 1 yemek kaşığı tuz, bir bardak suya karıştırılır. Sonrasında bu karışım burun içerisine çekilir.

Zencefil: İltihap önleyici özelliği sayesinde zencefil, burun içerisinde bulunan enfeksiyonları önler. Burun içerisinde bulunan yaralara da bu özelliği sayesinde iyi gelir.

Kullanımı: Bir parça taze zencefili soyup iyi bir şekilde yıkayın. Sonrasında zencefili ezin. İçerisinde 1- 2 damla su ekleyin. Bu karışımı kulak çubuğu ile burun yaralarınıza ve burun içerisine sürün. 20 dakika bekletin ve burnunuzu ılık su yardımı ile yıkayın.