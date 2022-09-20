Çocuklarda İshal Nasıl Geçer? Bebek ve Çocuklarda Geçmeyen İshale Ne İyi Gelir, Neden Olur? s1

Ateş ve ishal çocuklar ve bebeklerde en sık görülen hastalıklar arasındadır. İshal, sağlığı tehdit eden bulaşıcı bir hastalık olduğundan görüldüğü zaman ebeveynlere panik yaşatmaktadır. Genellikle bu durumda ebeveynler telaş ile ne yapacaklarını ve ishali nasıl geçireceklerini düşünürler. Bizler de bu yazımızda sizler için çocuklarda ishal nasıl geçer, ishal neden olur, bebek ve çocuklarda geçmeyen ishale ne iyi gelir sorularının yanıtlarını derledik.

Çocuklarda İshal Nasıl Geçer?

İshal, aşırı ve normalden çok daha sık ve sulu dışkılama durumudur. Bu durum vücutta su kaybına neden olur. Genellikle çocuklarda daha sık görülen ishali geçirmek için öncelikle doktora gitmek ve doktordan yardım almak gereklidir. İshalin neden olduğu sıvı kaybının azaltılması üzere diyet uygulamak ve bol lif ve posa içeren besinlerin yenmesi gerekir. Bu diyete şu örnekler verilebilir:

Yağsız pirinç lapası,

Kızarmış ekmek,

Yüksek potasyum içeren muz,

Haşlanmış patates,

Yulaf.

Bebek ve Çocuklarda Geçmeyen İshale Ne İyi Gelir?

İshale yakalanan çocuk ve bebeklerde izlenecek yollar birbirinden tamamen farklı olmasa da bazı farklılıklar gösterebilir.

Bebekler: İshale yakalanan bebeklerde en önemli konu hijyendir. Bebeğin hijyenine önem verilmelidir. Anne sütü hiç kesilmemelidir. Anne sütü bakteri ve virüsler ile savaşır ve sıvı kaybını önler. Eğer bebek 6 aydan büyükse; yoğurt, elma, muz ve patates ek gıda olarak verilebilir.

Çocuklar: İshale yakalanan çocuklarda dikkat edilmesi gereken en önemli konu sıvı kaybının yerine konulmasıdır. Bu nedenle bol bol su içirilmelidir. Ayrıca posalı ve lifli besinlerin tüketilmesi bağırsakları düzene sokacağından; havu., muz, elma, pirinç lapası, patates, yoğurt gibi besinlerin daha çok tüketilmesi tavsiye edilir.

Bebek ve Çocuklarda Geçmeyen İshal Neden Olur?

İshal, başta bağırsaklar olmak üzere sindirim sisteminde su emiliminin azalması ve su salınımının artması ile ortaya çıkar. Çocuklarda uzun süren ishal görülmesinin birden fazla nedeni bulunur. Bu nedenler:

Virüsler: Bebek ve çocuklarda görülen ishalin en sık nedeni virüslerdir. Daha fazla kış aylarında ve bağışıklık düştüğü zaman görülür. İshal, kusma, karın ağrısı ve iştahsızlığa neden olur. Genellikle içme suyunun temiz olmadığı bölgelerde görülür. Sebep olan virüsün bulaştığı yiyecek ve içeceklerin tüketilmesi veya virüs ile temas eden ellerin ağza götürülmesi ile hastalık gelişebilir.

Bakteriler: Bebek ve çocuklarda görülen ishallerin en yaygın sebeplerinden bir tanesi de ishale neden olan bakterilerin vücuda girmesidir. Farklı yollar ile bulaşan bakteriler çocuklarda geçmeyen, uzun süren ishallere neden olabilir. Virüslerin neden olduğu ishalde ishalin kıvamı daha sümüksü iken bakterilerin neden olduğu ishalde daha sıvıdır. Ayrıca virüslerin neden olduğu ishale kan da eşlik edebilmektedir.

Antibiyotikler: antibiyotiklere bağlı olarak görülen ishal genellikle hafif seyretmektedir. Ancak antibiyotik kullanımı bittikten sonra düzelmeyen, şiddetli seyreden ishal durumunda doktora başvurulması gereklidir.

Çoğu ishal 3- 7 gün içerisinde düzelmektedir. Ancak 15 günü geçen ishal, enfeksiyonlar, sindirim bozuklukları, besin alerjileri gibi durumlardan kaynaklanabilir. Bu durumların farklı şekilde tedavi olması gereklidir. Bu sebeple 15 günden fazla süren ishal durumunda doktora başvurmak gereklidir.