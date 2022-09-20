Denge Bozukluğu Neden Olur? Nörolojik ve Psikolojik Denge Bozukluğu Belirtileri Neler, Nasıl Anlaşılır, Tedavisi Nedir?

Denge sorunlarına neden olan unsurlar kulakla ilgili ya da beyinle ilgili problemler olarak karşımıza çıkar. Ancak nörolojik ve fizyolojik olarak karşımıza çıkan denge bozukluğunun yanı sıra psikolojik olarak gelişen denge bozuklukları da bulunur. Her türde insanın hayatını alt üst eden bir sıkıntı olan denge bozukluğu hakkında bu yazımızda sizler için; denge bozukluğu neden olur, denge bozukluğu belirtileri nelerdir, denge bozukluğunun tedavisi nedir sorularının yanıtlarını derledik

Denge Bozukluğu Neden Olur?

Beyin sapına yakın bir yerde konumlandırılan denge merkezi; vücutta bulunan tüm organların kas ve sinir sistemlerinden gelen uyarılara karşılık olarak vücut kaslarına gönderilen komutlarla vücudun dengesi sağlanmaktadır. Denge bozukluğunun çeşitleri ve nedenleri bulunmaktadır. Bunlar:

Vertigo (Baş Dönmesi): Ani hareket ve vücut duruş değişikliği vertigo hastalığını tetikleyebilmektedir. Vertigo, iç kulaktaki hastalıklardan veya beyin travmasından dolayı ortaya çıkabilmektedir.

Vestibüler Nörit (Denge Siniri İltihabı): Bazı virüs çeşitleri, iç kulakla beyni birbirine bağlayan siniri iltihaplandırarak şişmesine neden olabilmektedir. Bu da denge bozukluğuna sebep olmaktadır.

Labirentit (İç Kulak İltihabı): Soğuk algınlığı ve grip gibi rahatsızlıklardan dolayı kulak içerisinde fazla bulunduran derin kanalların iltihaplanarak şişmesidir. Bu şişme bilinç bulanıklığı ve vertigo ile sonuçlanabilmektedir.

Vestibüler Migren (Migrenöz Vertigo): Bazı yiyecekler, stres ve migrene neden olan bazı faktörler vestibüler sinirde inflamasyona sebep olur ve bunun sonucu vestibüler migren ortaya çıkar. Baş dönmesi, bulantı ve kulakta çınlama hissedilebilmektedir.

Perilenf Fistülü: Kafa travmaları, basınç değişimi, kronik kulak iltihapları iç kulakta bulunan sıvının orta kulağa sızmasına neden olur. Bu sızıntı bazı dokularda yırtılma oluşturarak Perilenf Fistülüne yıl açar. Denge sorunları ortaya çıkabilir.

Meniere Hastalığı: Nedenleri bilinmeyen bu hastalıkta; vertigo atakları, bulantı, kusma, işitme kaybı gibi belirtiler bulunur.

Nörolojik ve Psikolojik Denge Bozukluğu Belirtileri Nelerdir?

Denge bozukluğunun farklı pek çok belirtisi bulunur. Nörolojik ve Psikolojik denge bozukluklarının belirtileri şu şekildedir:

Şiddetli baş dönmesi,

Çevrenin dönüyor gibi hissedilmesi,

Gözlerin kararması,

Yer ayağının altından kayıyormuş gibi hissedilmesi,

Bulantı,

Kusma,

Gözde anormal hareketler,

Baş ağrısı,

Felç.

Denge Bozukluğu Tedavisi Nedir?

Baş dönmesi ya da denge bozukluğu şikayeti ile doktora giden bir kişinin öncelikli olarak kulak burun boğaz muayenesi yapılır. Ardından tanıda yardımcı olması adına; işitme testi, videonistagmografi, VEMP ve dinamik posturografi gibi testler yapılır. Dengeyi sağlayan sistemlerin hangisinde sorun olduğu tespit edilir ve buna göre teşhis konulur. Buna göre denge problemi yaratan sebep belirlenir. Teşhis sonrasında ise sorun olan sistemlerin iyileşmesi adına egzersiz, ilaç uygulaması ya da cerrahi yöntemlerle tedavi uygulanır.

Küçük çaplı denge problemlerinde evde yapılabilecek birkaç uygulama rahatsızlığın daha az olmasını sağlayabilmektedir. Bu uygulamalar şu şekilde sıralanabilir.