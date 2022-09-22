Dış Kulak İltihabı Belirtileri Nelerdir? Dış Kulak İltihabı Nasıl Geçer, Ne İyi Gelir, Evde Tedavi ile Kaç Günde İyileşir?

Dış kulak iltihabı, kulağın dış kulak yolu olarak adlandırılan kısmında ortaya çıkan iltihabi bir durumdur. Bu durumun farklı pek çok belirtisi ve nedeni vardır. Hastalığın ana nedeni nem maruziyetidir. Yaşamın her anında insanın hayat kalitesini düşüren bir hastalıktır. İnsanlar bu hastalık ile oldukça sık karşılaştığından dış kulak iltihabı belirtileri nelerdir ve dış kulak iltihabına ne iyi gelir sorusunun yanıtını arama motorları üzerinden araştırmaktadırlar.

Dış Kulak İltihabı Belirtileri Nelerdir?

Dış kulak iltihabının belirtileri dış kulak iltihabının nedenine göre ve hastalığın ilerleme durumuna göre değişiklik gösterebilir. Dış kulak iltihabının belirtileri görüldüğü zaman hemen bir uzman doktora başvurulması gereklidir. Çünkü iltihap ilerledikçe çevre dokulara yayılma riski artmakta ve buna bağlı olarak daha ciddi ve tedavisi zor bir hastalığa dönüşme ihtimali bulunmaktadur. Dış kulak iltihabının en yaygın belirtileri hastalığın seyrine göre şu şekildedir:

Hafif şiddetli iltihap belirtileri:

Kulak içi kaşıntı,

Kulakta kızarıklık,

Kulakta berrak ve kokusuz akıntı.

Orta şiddetli iltihap belirtileri:

Kulak kanalında yoğun kaşıntı,

Kulakta şiddeti artan ağrı,

Kulakta yoğun kızarıklık

Kulaktan sarı- yeşil renkli ve kötü kokulu akıntı gelmesi,

Kulak ağrısının boyun ve göze yayılması,

Kulakta tıkanıklık hissedilmesi,

İşitmede güçlük,

İleri şiddetli iltihap belirtileri:

Kulağa basınç ile gelişen ağrı ve acı,

Boyunda yer alan lenf bezlerinde gelişen şişlik,

Kulak kanalının tamamen kapanması ve buna bağlı olarak işitmenin kaybına giden işitme güçlükleri,

Çiğneme hareketleri ile gelişen ağrı,

Kulak ya da kulak yolunda meydana gelen şişlik,

Enfeksiyona bağlı ateş.

Dış Kulak İltihabına Ne İyi Gelir?

Dış kulak iltihabının gözlenmesi durumunda öncelikli olarak bir kulak- burun- boğaz uzmanına başvurulması gereklidir. Tedavisinde öncelikli olarak ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar kullanılması gerekir. Daha sonra ise iltihaba neden olan mikroorganizmaları ortadan kaldırmak amacıyla antibiyotik kullanılır.

Dış kulak iltihabına neden olan ana faktör kulağın nemli kalmasıdır. Dış kulak iltihabı kapmamak adına kulağın ıslandıktan sonra nemli bırakılmaması oldukça önem taşır. Önlem alabilmek hastalığın oluşmaması adına yapılabilecek en doğru uygulamadır. Ancak hastalık kapıldı ile dış kulak iltihabını bir nebze olsun rahatlatmak adına evde tedavi olarak uygulanabilecek birkaç yöntem bulunur. Bu yöntemler şu şekildedir:

Sarımsak suyu: Oldukça güçlü bir antibiyotik olan sarımsağın suyunun çıkarılıp kulağa damlatılması iltihabın azalmasına ve ağrıların dinmesine yardımcı olacaktır.

Soğan suyu: Tıpkı sarımsak gibi güçlü bir antibiyotik etkisi bulunan çiğ soğanın suyunun çıkarılıp kulağa damlatılması da iltihapları azaltmaya yardımcı olur.

Elma sirkesi: Elma sirkesini aynı miktarda su ile karıştırdıktan sonra bir parça pamuk ile kulağınızı tıkayın. 5 dakika bekledikten sonra pamuğu çıkarın ve kulağınızın üzerine yatarak iltihabın akmasını bekleyin.

Zeytinyağı: Hıjyen yetersizliğinden kaynaklanan dış kulak iltihabını geçirmekte kulak kirlerini temizlemek önemlidir. Bu temizliği sağlamak için ısıtılmış zeytinyağını birkaç damla olacak şekilde kulağınıza damlatın ve kirin yumuşamasını bekleyin. Sonrasında bir kulak çubuğu yardımı ile kirleri temizleyin.