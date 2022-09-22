Güneş Yanığına Ne İyi Gelir? Güneş Yanıkları Nasıl Geçer, Kaç Günde İyileşir ve Acısı Nasıl Hafifletilir?

Özellikle yaz aylarında, vücuda denk gelen UV ışınlarının yoğunluğu sebebiyle oluşan güneş yanıkları, birçok kişinin rahatsızlıkları arasında bulunuyor. Güneş yanıklarına ne iyi gelir ve güneş yanıkları nasıl geçer gibi soruları merak eden kişiler ise bu sebeplerden ötürü çözüm yolları arıyor, fakat hiçbir öneri doktora danışılmadan yapılmamalı ve uygulanmamalı. Peki, güneş yanığı acısı nasıl azalır ve güneş yanıkları kaç günde geçer, sizler için derledik...

Güneş Yanığına Ne İyi Gelir?

Güneş yanığı ile karşılaşıldığında, cildin yeterli şekilde soğutulması gerekmektedir. Cilde uygulanan soğutma işlemi hem acıyı hafifletir hem de olası bir iltihabın önüne geçer. Fakat küp buz gibi çok soğuk maddeler zararlı olarak bilinmektedir. Örneğin soğuk bir suya batırılmış olan havlu daha uygun olacaktır. Bu uygulama yanık olan bölgedeki acı ve yanığın ortadan kalkmasına kadar yahut en az yarım saat sürecek şekilde sürmelidir. Bunların yanı sıra bolca sıvı tüketilmelidir ve yanık bölgeye soğuk yoğurt sürülebilir. Soğuk yoğurdun cilde sürülmesi acıyı hafifletiyor olsa da, süt ürünlerinde bulunan bakterilerin olası bir enfeksiyon riskini tetikleyebileceği ihtimali üzerine, yoğurt ve benzeri süt ürünleri pek de tavsiye edilmemektedir. Ayrıca iltihabı yok edici özellikleri bulunan aloe vera ve papatya gibi ürünler yanık bölgeye sürülebilir. Unutulmamalıdır ki, yanık bölge üzerine sürmek istediğiniz bir krem var ise, ilk önce alerjinizi tetikleyecek bir içerik barındırıyor mu, buna bakmanız gerekiyor.

Güneş Yanıkları Nasıl Geçer, Kaç Günde İyileşir ve Acısı Nasıl Hafifletilir?

Güneş yanıkları uyulması gereken belirli kuralların ardından kolaylıkla geçebilmektedir. Örneğin; güneş yanığı olan bölgeler çok fazla kaşınmaktadır, fakat bu bölgeler kesinlikle kaşınmamalıdır ve bu bölgelere temastan kaçınılmalıdır. Cilt üzerine kesinlikle doktor önerisi ile alınan nemlendirici kremler sürülmelidir. Yanık bölgeler sıklıkla temizlenmelidir, özellikle güneş yanığı oluşan bölgelere gün içerisinde 4-5 defa temiz olan bir bezi soğuk suyla ıslatıp, bu yanık oluşan bölgeler üzerinde gezdirmelisiniz. Bu uygulama hem ağrılarınızı hafifletecek hem de bölgenin temiz kalmasını sağlayacaktır. Güneş yanıklarının geçmesi için uygulanan bir diğer yol ise, sıcak duş yerine soğuk duş almak olacaktır.

Güneş yanığı kaç günde iyileşir sorusuna ise verilecek en iyi cevap; güneş ışınlarına maruz kalınan süreden tam 4 saat sonra ciltte kızarıklıklar ve yanmalar başlar. 24 saat içerisinde ise acı, ağrı ve kızarıklık seviyesi en yüksek seviyeye ulaşır. Uygun olacak tedavi yöntemleri tercih edildiği vakit ve şikayeti olan kişilerin önerilenlere dikkatle uyduğu vakit, güneş yanığı en fazla 48 saat içinde azalacaktır. Yanıkların ardından 3-4 gün sonra ise cilt üzerinde soyulmalar görülecektir.