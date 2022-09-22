Hamilelikte Tansiyon Kaç Olmalı? Hamilelikte Tansiyon Düşüklüğü ve Yüksekliği Neden Olur, Ne İyi Gelir?

Tansiyon düşüklüğünün yanı sıra, hamilelikte tansiyon yüksekliği de meydana gelebiliyor. Bu durumlar gebelik dönemlerinde ne kadar normal olsa da, bebek ve anne için endişe verici olabilir. Eğer anne adaylarının gebelik sırasında yüksek tansiyon ve düşük tansiyon şikayeti var ise, mutlaka bir doktor ile bu durum paylaşılmalı ve sağlık kuruluşu ziyaret edilmelidir. Dilerseniz, hamilelikte tansiyon kaç olmalı sorusunun cevabını birlikte inceleyelim...

Hamilelikte Tansiyon Kaç Olmalı?

Her insanın olması gereken tansiyon ölçüsü birbirinden farklı olabilir fakat küçük ve büyük tansiyon için ideal ortalama değer; 12 (120 mmHG) – 8 (80 mmHG) olarak bilinmektedir. Gebelikle beraber bu değerlerde farklılıklar da görülebilir. Bu dönemlerde gebelik sırasında, büyük tansiyon 5-10 mmHG seviyesine, küçük tansiyon ise 11-6 değerine düşebilir. Eğer hamilelik sırasında anne adayının tansiyon değeri 9-6 arasında görünüyor ise normal olarak görülür. Bu değerler, 6-4'ü gösteriyor ise sınırın az da olsa altında anlamına gelmektedir. Fakat yine aynı değerler, 5 -3,3 değerlerinde seyrediyor ise, tansiyon düşüklüğü durumu vardır ve müdahale gerektirmektedir. Bu şekilde olası bir durumda, bir doktor ve sağlık kuruluşu tarafından yardım alınmalıdır.

Hamilelikte Tansiyon Düşüklüğü ve Yüksekliği Neden Olur, Ne İyi Gelir?

Hamilelikte tansiyon düşüklüğü ve yüksekliği çeşitli sebeplerden dolayı görülebilmektedir. Bu nedenler şu şekilde sıralanabilir;

Hamilelik sırasında görülen düşük tansiyon nedenleri;

Hormonlarda görülen değişimler

İkiz bebeklere gebe olmak

Vücudun susuz kalmış olması

Anemi, kansızlık durumu

Endokrin olarak bilinen hastalıklar

Stres, korku ve kaygı durumları

Karaciğer hastalıkları

Geçmişte yaşanmış olan düşük tansiyon durumları

Hamilelik sırasında görülen yüksek tansiyon nedenleri;

Genetik etkenler

Aşırı tuz tüketimi

Zayıf olan bağışıklık sistemi

Yetersiz ve sağlıksız beslenilmesi

Diyabet hastalığı

Çoğul gebelik durumu

Anne adayının 20 yaşından küçük, 40 yaşından ise büyük olması

Obezite rahatsızlığı

Kansızlık

Molar gebelik durumu

Kronik böbrek hastalıkları

Peki hamilelik sırasında görülen tansiyon şikayetlerine ne iyi gelir? Hamilelik sırasında olası bir tansiyon yükselmesi durumunda, dinlenmek en iyi ve en güvenilir yöntem olark bilinmektedir. Dinlenmeyle birlikte kan basıncı düşer. Eğer kan basıncı yine de dengeli bir seviyeye gelmiyor ise, kesinlikle bir doktordan veya sağlık kuruluşundan yardım alınmalıdır. Ayrıca görülen tansiyon şikayetleri öncesinde, gerekli olan tüm tansiyon ölçümleri yapılmalıdır. Bunların yanı sıra olası bir şikayet sonrası; ayakta uzun süre kalınmamalı, uzanılmalı yahut oturulmalıdır, ani hareketler ile ayağa kalkılmamalı ve çömelmemelidir, sol tarafa doğru uzanılmalıdır, hafif tempo ile egzersiz yapılmalı ve de bolca su tüketilmelidir.