Kola İshale İyi Gelir Mi? Sıcak Ya Da Soğuk Kola İshali Keser Mi, Ne Kadar İçmek Gerekir?

Kola ishali keser mi? Bu soru, ishal olmuş hastaların çevresinden gelen tavsiyeler üzerine aklına takılmaktadır. Bir sindirim rahatsızlığı olan ishal her yaştan kişinin başına gelebilir, bu durumda kola içmek ishali keser gibi tavsiyeler ne kadar sağlıklı? Kola ishale iyi gelir mi? Bu soruların yanıtlarını sizler için derleyip hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

Kola İshale İyi Gelir Mi? İshalken Kola İçilir Mi?

İshal, yenilen bir yiyecek sonucunda ya da enfeksiyon yüzünden sindirim sistemini etkileyen bir bağırsak rahatsızlığıdır. Normal boyutlardaki ishal dinlenerek ve sıvı alımına dikkat edilerek geçer, bağırsaklar bir iki gün içinde normal işleyişine döner. Ancak uzun süreli ve şiddetli ishal vakalarında mutlaka sağlık kuruşuna başvurmak gerekir.

İshale yakalanan hastalar, bol bol sıvı almalıdır çünkü ishal yüzünden vücut sıvı kaybına uğramaktadır. Uzmanların tavsiye ettiği sıvılar temiz içme suyu ve evde hazırlanan taze meyve sularıdır, kola gibi asidik hazır içecekler ishali geçirmemekte hatta sindirim sistemine zarar vermektedir. İshali kesmek için kola içmek, bilinenin aksine asidik yapısı ve şeker içermesi nedeniyle mideyle bağırsaklara zarar verir, ishali kesmez.