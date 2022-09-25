Zeytinyağı İncir Kürü Nasıl Yapılır? Zeytinyağı İncir Kürü Faydaları Nelerdir, Ne İşe Yarar ve Kimler Kullanamaz?

İster kurutulmuş ister mevsiminde taze olarak tüketilebilen meyveler arasında en şifalı ve lezzetlilerinden biri de incirdir. Bu bal gibi incirler, altın kadar değerli doğal zeytinyağı ile birleştiğinde tam bir şifa kaynağı haline geliyor. Günümüzdeki koronavirüs gibi birçok hastalığa karşı vücudumuzu dirençli hale getirmek ve bakterilere karşı korumak için incir faydalı meyveler arasındadır. Bunun yanı sıra kemik ve diş sağlığı için oldukça etkili bir besindir. Zeytinyağı ise bizlere doğanın sunduğu değerli yağların başında geldiği gibi kalp dostu olması, ikinci beynimiz olan bağırsakları düzenlemesi, cilde iyi gelmesi gibi saymakla bitiremeyeceğimiz faydaları mevcuttur. İşte bu kadar çok faydası olan iki kaynağın birleştiği zeytinyağlı incir kürünün nasıl yapıldığı, nasıl tüketilmesi gerektiği, faydalarının neler olduğu hakkında birçok soru işareti bulunmaktadır. İşte merak edilen tüm soruların cevabı…

Zeytinyağı İncir Kürü Nasıl Yapılır?

Zeytinyağı ve incirden oluşan kürün tarifini sizler için hazırladık. Bu kür için ihtiyacımız olan malzemeler adından da anlaşılabileceği gibi zeytinyağı ve incir.

Peki nasıl hazırlayacağız, işte hazırlanışı…

250 gram kuru inciri yıkayıp bir kağıt mendil ile kurutunuz. Daha sonra dilimleyip temiz bir cam kavanozun içine alınız. Kavanozdaki incirlerin üstünü geçecek kadar zeytinyağı ekleyiniz. Kavanozun kapağını hava almayacak şekilde sıkı bir biçimde kapatınız. Ardından serin ve karanlık bir ortamda 5 gün dinlendiriniz. Dinlenme süresi bittiğinde incir kürünüz artık hazır hale gelmiş demektir. Sağlıkla tüketebilirsiniz.

Zeytinyağı İncir Kürü Faydaları

Doğanın bizlere sunduğu bu mucizevi iki besinin birleştiği kürün faydalarını sizler için maddeler halinde sıraladık…

Sık sık kabızlık sorunu yaşayanlar için sindirim sistemini düzenleyerek sağlıklı bir bağırsak florası elde edilmesine yardımcı olur.

Vücutta yerleşmiş olan toksinleri ve ödemi eritmede etkilidir.

Kilo kontrolü sağlar, düşük kalorili ve lif açısından zengin bir kürdür.

Kansere karşı tam bir kalkan görevi üstlenir.

Yaşlanmayı geciktirir.

Antioksidan vitamin ve mineral açısından zengindir.

İnsülini dengeler, kalp sağlığını iyileştirmede etkilidir.

Vücudu temizler ve cildi yeniler.

Zeytinyağı İncir Kürü Kaç Gün Kullanılır?

Hazırlamış olduğunuz dinlenmiş zeytinyağı incir kürünüzü her gün sabah kahvaltıdan önce 1 tatlı kaşığı tüketebilirsiniz. Kavanoz bitene kadar kürü uygulamaya devam ediniz.

Zeytinyağı İncir Kürünü Kimler Kullanamaz?

Zeytinyağı incir kürü doğal bir besindir, tıbbi bir ilaç değildir. Hamile ve emziren anneler, içindeki malzemelere alerjisi olanların kullanılması önerilmez. Kronik rahatsızlığı olanların uzman bir hekime başvurarak uygulaması önerilir.